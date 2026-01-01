星巴克買一送一開工喝！招財貓提袋 馬年熊寶寶，35款新年開運周邊搶。

新年開工喝星巴克買一送一！並帶來馬年限定療癒系周邊，從招財貓到熊寶寶一次登場。

新年開運先從可愛開始！迎接2026新年，星巴克推出馬年新春限定周邊系列，從貓奴最愛的招財貓飲料提袋，馬年造型熊寶寶，到生肖杯款，包袋與開運禮盒等35款新品全面登場，整體設計以金色好運，新春紅與童趣元素為主軸，結合療癒風格與招財寓意。此外，星巴克同步加碼新年開工買一送一好友分享日優惠，邀大家在2026年用星巴克開啟美好的一天。



▲星巴克推出多款馬年周邊商品。

▲星巴克特別推出「開運達摩星運禮」，每組都有開運達摩尼龍隨行提袋搭、開運達摩冷變TOGO冷水杯，以盲盒的形式呈現，增添樂趣。

星巴克招財貓飲料提袋成貓奴必收

在眾多新春商品中，「抱抱招財貓單杯提袋」成為不少貓奴一眼鎖定的話題單品。圓潤可愛的招財貓造型，搭配金色細節與守護感設計，不只象徵財氣相隨，也兼顧日常外帶飲料的實用需求。把平凡的喝咖啡時刻，變成每天都能進行的小小開運儀式，讓貓奴在通勤或外出時，也能隨身帶著好運走。搭配同系列貓咪小物，更讓整體新春氛圍從細節開始堆疊。



▲星巴克再度搶攻貓奴的荷包，推出全新「抱抱招財貓單杯提袋」為新年開運。





星巴克熊寶寶換上馬年新裝登場

深受粉絲喜愛的Bearista熊寶寶，今年也換上馬年限定造型，大款「馬年福安熊寶寶」與迷你款「小馬裝扮MINI熊寶寶」同步推出。透過童趣風格呈現馬年奔騰意象，搭配節慶配色與柔軟觸感，兼具療癒感與新年祝福。無論是擺在家中作為迎新佈置，或送給親友當作祝賀小禮，都能為新的一年增添溫暖又討喜的儀式感，也讓熊寶寶成為馬年不可或缺的陪伴角色。



▲星巴克Bearista熊寶寶，今年也換上馬年限定造型，大款「馬年福安熊寶寶」與迷你款「小馬裝扮MINI熊寶寶」同步推出。





星巴克新春開運周邊！送禮自用都很適合

除了招財貓飲料提袋與馬年熊寶寶，新春系列也同步推出多款療癒系周邊，讓年節送禮選擇更有層次。像是象徵聚財的金馬撲滿，充滿節慶氛圍的馬年星意造景水球，還有適合隨身攜帶的駿馬獻瑞隨行卡與馬年吉祥儲物罐，都成為輕巧又有祝福感的小禮選擇。搭配多款棕色系皮革包袋與星座提袋，整體風格走可愛但不幼稚，實用又耐看，讓新年禮物不只是應景，而是真正能陪著用上一整年的生活單品。



▲將於1月5日在星巴克全門市與線上門市推出童趣風格的馬年限定新品，搶先為農曆新年增添過節氛圍。





新年開工喝星巴克買一送一

新年假期結束，開工第一天也需要一點儀式感加油。星巴克推出新年開工好友分享日，於2026年1月2日限定登場，11:00至20:00期間，只要購買兩杯大杯含以上容量，且冰熱與口味皆一致的飲料，其中一杯就由星巴克招待。無論是揪同事一起提神，或和朋友在開工日來杯咖啡暖身，都能用最輕鬆的方式，替新一年工作節奏快速充電。



▲星巴克買一送一近全品項都有，每人最多可享買二送二。(攝影：鄭雅之)

星巴克2026新年新品優惠

1、2026年1月1日至1月3日，星禮程會員購買金生保佑新春禮可獲30顆星。

2、2026年1月1日至1月31日，購買金生保佑新春禮可獲飲料好友分享券三張。

3、活動期間購買開運達摩星運禮，可獲專屬優惠憑證並參加抽獎

4、指定門市購買飲料券10張組合，可加贈好友分享券與馬年紅包袋，數量有限送完為止。





星巴克買一送一 新年開工好友分享日

活動日期：2026/1/2(五)

活動時間：11:00-20:00 購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

注意事項：

1.本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務。

不適用門市如下：松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、三航廈D15、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA、星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市、苑裡稻香。

2.每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

3.優惠品項依各門市現貨為準，不包含 雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

4.詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。





