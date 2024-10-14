「喜歡咖哩 中港店」位在捷運新莊站步行約14分鐘距離，我們騎機車前往，直接停在店門口～

店裡有吧台區以及一般方桌區，裝潢走一個可愛俏皮路線～

到「喜歡咖哩中港店」完成指定任務，即可參加「日式福引搖珠機」活動～

(1)點一份『牛漢堡肉咖哩、三種都要吃到就是這麼喜歡咖哩』即可轉動福引搖珠機一次

(2)Google給予五星好評或IG限時動態，現場憑拍照打卡分享紀錄即可轉動福引搖珠機一次

每人低消100元，僅收現金！餐點都是現點現做，上菜速度不是那麼的快！

咖哩飯可享免費加飯加醬一次，店家加量不加價，超佛！

水杯很有質感很有特色，好想也買一組回家～

「最強生檸檬沙瓦」酸度清新宜人，不會酸到令人皺眉的那種～

沒有因為要綜合酸度而加入過多的甜，這杯很適合夏日，冰涼又解渴

「水蜜桃可爾必思沙瓦」，這杯調的超好喝～完全男女通殺！

甜甜的蜜桃香氣mix乳酸飲料，甜的恰到好處！讓人少女心滿滿～

檸檬片串在一起，視覺看起來很華麗，好喝又好拍，如果開車或騎車前往，可以調配成無酒精的喔～

「黃金泡菜」有著亮麗的金黃色澤，柔和的甜味與辛辣完美結合，口感脆爽不刺激，讓人一口接著一口，欲罷不能～

「大阪燒」出乎意料的美味可口，醬汁調和鹹淡剛好，外皮有焦脆的口感，內餡豐富吃起來很有層次感～

「牛漢堡肉咖哩」用的是日本越光米，米飯香Ｑ不軟爛，咖哩醬濃郁清甜有蔬菜香，搭配米飯一起吃令人滿足～

漢堡肉手工現捏，口感緊實多汁，有自然的肉香與鮮甜，搭配大朵綠花椰、水潤玉子燒、日式菠菜及脆口醃蘿蔔塊

喜歡吃蛋料理的人，可以套餐升級起司厚蛋，起司鹹香和鮮嫩雞蛋完美融合，嚐起來略帶微微甜味，趁熱吃還會牽絲

「三種都要吃到就是這麼喜歡咖哩」整個set豐盛又澎湃！適合有選擇障礙的人，三款口味通通都吃的到

咖哩以蔬菜、優格和甜椒為基底，搭配口感鮮嫩的雞腿肉

整體味道溫和甘甜，小朋友也能輕鬆駕馭～

就算冷掉咖哩醬也不會過鹹，是我最愛的一款咖哩！

咖哩以紅酒和蘋果為基底，搭配嫩軟的牛肉，整體香氣濃郁撲鼻，帶有微微辛辣感，很能激發食慾～

這款咖哩運用許多印度香料，很有異域風情的一款口味，搭配的是梅干扣肉，整體口味偏重，鹹香下飯～

烤食蔬有櫛瓜、香菇以及紅黃椒，幾乎沒有調味，用來搭配濃郁咖哩很適合很爽口解膩！

單純吃白飯有點單調無聊，加顆歐姆蛋是不錯的選擇～螺旋狀紋路很漂亮，口感吃起來柔嫩加分～

搭配綜合小菜很開胃爽口

刈包麵皮柔軟蓬鬆，趁熱吃皮才不會硬掉，滷肉肥而不膩，加入香菜撒上香甜花生粉，是簡單味美的台灣味！

喜歡咖哩 中港店

地址：242新北市新莊區中港路269號

電話：02 29927676

營業時間：週一至周日11:30–14:00、17:00–20:45

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