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寶熊漁樂碼頭 | 台中親子景點．釣魚主題觀光工廠．互動式體驗超好玩．全球唯一巨無霸釣魚機！

寶小銘 人氣：22
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窩客好文

寶小銘

發表篇數：535篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：台中市 > 潭子區

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「寶熊漁樂碼頭」是一個以釣魚為主題的觀光工廠，在釣魚故事館裡可以瞭解釣魚和海洋教育的相關知識，也有親子DIY、互動設施體驗，館內最引人注目的就是有一台全球唯一的巨無霸釣魚機。來這裡玩上大半天沒問題，不只小小孩超愛，我們大人們也玩得很HIGH！

 

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一來到「寶熊漁樂碼頭」，就會看到巨無霸釣魚機，寶熊公仔坐在釣魚機中央釣魚，整個畫面超療癒！

 

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來到「寶熊漁樂碼頭」，可以先參觀二樓的「釣魚故事館」，這個故事館很有趣，有許多適合拍照打卡的場景，還有許多互動遊戲體驗。

 

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在「釣魚故事館」可以瞭解東方和西方的釣魚歷史，從遠古時代的漁獵到現今先進的釣魚技術，都可以在這裡一窺究竟。

 

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我們家的佐佐佑佑和堂弟們看到釣竿體驗區，立馬上前擺上最帥氣的姿勢。

 

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佐佐表情很有戲，表演著魚兒上鉤的橋段。

 

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館內還有互動導覽機，讓大家認識釣魚的相關知識。

 

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還可以拍張有趣的合成照片。

 

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「寶熊漁樂碼頭」不只是有許多好玩的體驗設施，也是寓教於樂的好地方，「釣魚故事館」就可以帶領大家上一堂海洋教育課程。

 

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展示內容不會枯燥乏味，用可愛的海洋主題插圖和場景，讓大家更能;瞭解海洋教育的主題。

 

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來「寶熊漁樂碼頭」玩，只要憑「釣魚故事館」的門票，就可以體驗「虛擬釣魚」。

 

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在「虛擬釣魚」大家都可以真實體驗釣到魚時，和魚拉扯的感覺；玩的時候可以設定困難度，即使小朋友體驗也不用擔心，館內人員都會親切協助，選擇小朋友適合的難易度。

 

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體驗完虛擬釣魚後，我們接著欣賞海洋劇場和體驗DIY活動。

 

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只要購買「釣魚故事館」的門票，就可以體驗「魚拓DIY」，親手做出獨一無二的明信片，完成作品後就直接帶走，也可以寄回家。

 

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DIY結束後，我們在展示區看到了有百年歷史的釣具。

 

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參觀完2樓「釣魚故事館」後，接著我們就先享用午餐，午餐後就開始體驗「寶熊漁樂碼頭」超人氣的「巨無霸釣魚機」。這個釣魚機必須消費五百元才可體驗一次，我覺得還滿合理的，使用者付費的概念啊！不然只有一台釣魚機，每個人都可體驗的話，不知要排隊到何年何月了。

 

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正式體驗開始！釣魚機轉盤會開始轉動，拿著釣竿將魚兒釣起，沒有想像中簡單。如果是小小孩玩的話，建議家長一定要陪同，因為魚兒實在很重喔！

 

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我們家佐佐可真厲害，勝過我們大人呢！釣起來的大魚別忘了合照啊！

 

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「寶熊漁樂碼頭」打造出異國風的碼頭場景，所以在館內也有好多適合拍照打卡的場景。

 

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「寶熊漁樂碼頭」也有設置餐廳可以用餐，還有許多販售玩具、紀念品、手作品的小店，可以進去逛逛。消費滿五百元的話，別忘了要去登記「巨無霸釣魚機」喔！

 

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如果帶小小孩來的話，這一區要慎入！

 

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如果想成為專業的釣手的話，這裡也有許多釣具可以選購。

 

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另外也有一些需自費的遊戲，可以挑戰玩遊戲拿娃娃。

 

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這裡也有許多海洋風主題的紀念品，每一款都很療癒呢！

 

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來到「寶熊漁樂碼頭」，拍照也可以拍得很過癮！

 

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整體而言，寶小銘很喜歡「寶熊漁樂碼頭」的環境和體驗內容，有豐富的場景適合拍照，有趣味十足的互動式設施，也有寓教於樂的海洋教育展示，真的是一處好玩又好拍的好地方。

 

《景點資訊》

「寶熊漁樂碼頭

地址：台中市潭子區中山路三段11號

電話：04-35013338

營業時間：每日10:00~17:30

門票：1樓碼頭商店街免費參觀，2樓釣魚故事館需購票(全票為200元)

官網：https://www.okumacenter.com.tw/

FB：https://www.facebook.com/okumacenter/

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