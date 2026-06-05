中山站也有海底撈麻辣燙！易歡美麻辣燙插旗，59元一人紅糖糍粑必點。

台北個人獨享鍋物地圖再加一，海底撈麻辣燙「易歡美麻辣燙」要開到中山站商圈，二號店鎖定條通附近的上班族聚落，主打平價快速的個人麻辣燙。現場提供性價比超高的自助吧秤重計價，連招牌蝦滑與紅糖糍粑全部變成個人份銅板價，讓單身友善餐廳再添優質選擇，一個人隨時都能享受無負擔的麻辣療癒感。
個人份豪華酸辣粉與乾拌米線
跟著編輯來到中山站絕對不能錯過這碗酸爽過癮的個人酸辣粉，店內提供元味與酸辣肥腸等多種專業風味，酸度與辣度層次分明，非常適合愛吃辣的捷運美食獵人。不喜歡喝湯的人也能選擇乾拌米線或酸辣乾拌麵，吸滿麻香醬汁的滑順麵條在嘴裡彈跳，是附近條通上班族午餐與小資族省錢吃飽的專業口袋名單。
秤重麻辣燙！一人份海底撈滑牛肉與蝦滑必點
這家獲得熱烈好評的秤重麻辣燙主打自主挑選新鮮食材，每100公克只要50元，提供濃香蕃茄與經典麻辣等四款獨家特製湯底。配料區更有海底撈老饕必點的滑牛肉與鮮蝦滑，通通貼心設計成一人份量。不管是想多吃蔬菜的健康控，或是肉食主義者，都能依照當天的心情與預算，自由組裝專屬的平價麻辣燙。
銅板價39元起煉乳銀絲捲與紅糖糍粑推薦
除了主食之外，店內還隱藏了多款深受老饕喜愛的個人份深夜點心，香甜軟糯的紅糖糍粑只要59元，還有金黃酥脆的黃金酥肉與煉乳銀絲捲。每道罪惡小吃只要39元起，再搭配一瓶解辣的王老吉涼茶或是無糖綠茶，不管是當作下午茶點心還是下班後的宵夜犒賞，都讓人幸福感瞬間爆棚。
易歡美麻辣燙中山站
開幕時間：尚未公布
地址：台北市中山區中山北路一段121巷9之1號
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