桃園中壢美食「NONPOKE 夏威夷生魚飯-中壢海華店」，位於中壢SOGO海華商圈周邊的輕食餐盒專賣，每碗最低只要99元起，有20多種食材和7種醬料任你混合搭配，可以挑選自己喜歡的基底＋蛋白質＋配菜＋醬料＋灑料！特別推薦墨西哥莎莎醬、辣美乃滋、季節限定的松露美乃滋！內用還有熱呼呼的免費雞湯可以喝唷！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

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▲「NONPOKE 夏威夷生魚飯-中壢海華店」位於中壢SOGO海華商圈周邊，門口處有很多機車停車格，但因為這邊人潮車潮都很多，車位需要繞一繞才能找到！開車則可停放在銀河廣場地下停車場，或是附近的其他收費停車場再步行過來👌

▲從店外面的透明玻璃窗，就能看到裡面擺了滿滿的食材，看上去就很吸引人呢！是說他們在桃園區也有分店，住桃園的朋友則可以前往「桃園區中華路70號」購買唷！

▲店家二樓處有座位開放內用，部分座位旁還有插座可以使用，讓客人可以悠閒地用餐！

▲來這邊用餐需要自助點餐和取餐，用完餐則要將餐具放置回收台！最讚的是他們居然還提供了免費的檸檬水和熱呼呼的雞湯讓客人自己裝～有夠暖心的啦🤩

【NON POKE｜完整菜單MENU】

▲這是「NONPOKE 夏威夷生魚飯」的完整菜單MENU，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

【NONPOKE 夏威夷生魚飯｜多款自選配料】

▲「NONPOKE 夏威夷生魚飯」有20多種食材和7種醬料任你混合搭配，可以挑選自己喜歡的基底＋蛋白質＋配菜＋醬料＋灑料！客製化的餐點選擇～自由度很高😋

【NONPOKE｜餐點現點現做】

▲基底主食五選一：白米、糙米、生菜、糙米&生菜、白米&生菜！因為我們想吃飽又想吃到青菜，就選了糙米搭生菜的組合！

▲店家除了自選的配料以外～也有他們搭配好的黃金組合！對於不想煩惱要吃什麼的人來說～點配好的組合最方便啦✌️

▲店家的櫃台處是透明的櫥窗，所有食材都擺在眼前，可以直接到櫃台前面看著食材點餐，服務人員會直接現場製作餐點👌

【NONPOKE ｜新鮮好吃的輕食餐點】

▲因為看到那麼多食材，我們直接陷入選擇困難啊！直接點了店家搭配好的經典組合～可以讓自己的腦細胞不要死那麼快🤣

【招牌夏威夷POKE 239元】

▲招牌夏威夷POKE的內容物有：酪梨、鳳梨、綠花椰、玉米粒、胡蘿蔔、生鮭魚、生鮪魚、魚卵！但比較可惜的是內容物無法做替換，就是固定的品項，所以要確認能接受這些配料的朋友才點餐喔👌

▲生鮭魚和生鮪魚切成塊狀方便好入口！一吃就知道食材選用相當新鮮！但如果讓我自己搭配的話，身為鮭魚控的我會想要點兩份生鮭魚啦🤪

▲醬料7選1：招牌美式辣美乃滋、特濃胡麻醬、和風醬、水果優格醬、墨西哥莎莎醬、和風芥末醬、季節限定醬！我這碗選的是「季節限定醬－松露美乃滋」這款醬料味道濃郁，配生魚飯很搭很好吃耶！

▲季節限定的松露美乃滋醬很濃郁，吃起來有獨特香氣還帶有奶香味，風味十足！這個季節限定的醬料大概會供應至年底，要好好把握這段時間來嚐鮮喔✌️

【牛牛蝦蝦POKE 189元 +溏心蛋35元】

▲牛牛蝦蝦POKE的內容物有泡菜、毛豆、綠花椰、玉米粒、杏鮑菇、鮮蝦、壽喜燒牛肉並灑上香鬆！

▲店家搭配好的經典口味說也神奇，裡面有一些我本來不會點的配料，殊不知他們加在一起意外的合拍耶！而且我還另外加點的一顆溏心蛋，吃起來更豐富🥰

▲這碗POKE有去殼的蝦蝦和壽喜燒牛肉～就是一碗海陸POKE的概念阿～有肉又有海鮮～吃得很滿足！

▲若想要加點醬料為一份15元，這份墨西哥莎莎醬吃起來微辣，還有酸甜的番茄香氣，這個醬料很適合搭配牛肉！我會想要外帶這醬料回家沾薯條或是多力多滋來吃耶😂

▲這是店家招牌的美式辣美乃滋～吃起來微辣還帶有奶香味～吃起來比較重口味一些～但是屬溫和的口感～我覺得還不錯😋而且醬料都可以請店家另外裝，可以酌量加到自己的餐點裡！

▲這碗牛牛蝦蝦POKE～基底我選了白飯加生菜，我覺得一半飯和一半菜的組合很棒，吃起來飽得剛剛好，清爽度也更升級👍

▲內用有開水和熱雞湯可以暢飲，若是想喝飲料，他們也有賣紅茶、鮮奶茶、蜂蜜檸檬、無糖四季春茶！我們點的鮮奶茶蠻好喝的，茶香味和奶香味都很濃郁，而蜂蜜檸檬則是解膩良伴，很適合佐餐呢！

整體來說，這間「NONPOKE 夏威夷生魚飯」是中壢少見的新型態的健康輕食，食材新鮮又好吃，清爽無負擔！內用還有免費雞湯可以喝！夏威夷生魚飯可以選店家搭配好的經典組合，或是有20種食材和7種醬料任你混合搭配，可以挑選自己喜歡的基底＋蛋白質＋配菜＋醬料＋灑料，客製化的餐點就是特別好吃！是一間我三不五時就會想回購的愛店～值得推薦給大家🥰

【NONPOKE 夏威夷生魚飯 中壢海華店】店家資訊 ▋地址：桃園市中壢區九和三街26號1樓 ▋電話：03-426-6455 ▋營業時間：週一至週日11:00-20:30 ▋官方臉書：點我看店家粉絲團

【分店資訊－NONPOKE 夏威夷生魚飯 桃園店】 ▋地址：桃園市桃園區中華路70號 ▋電話：03-347-4221 ▋營業時間：週一至週日11:00-20:30

***本文感謝”NONPOKE 夏威夷生魚飯 海華店”邀約,內文為真實感受分享***

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