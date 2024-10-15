非晉餐廚 遍及北中南，全台擁數家分店，近期在桃園藝文商圈又增設一家，強調以蒸烤方式呈現出美味的健康料理，甫開幕便吸引許多人嚐鮮，對於平常也會做類似料理的我來說，自然是不能缺席。

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非晉餐廚 乾淨無油煙的舒適空間

非晉餐廚藝文店選在藝文商圈裡落腳，挑高樓層與通透明亮的落地窗，讓非晉餐廚顯得相當有質感。這個位置前身是一間連鎖咖啡館，寬敞舒適的空間，來過一回便讓人印象深刻。

一樓空間

頭一次接觸，對非晉二字感到疑惑，心想應該是翻譯來的。直到在一樓點餐櫃檯前看見“Fly Into Health”字樣，終於能做聯想，原來非晉就是”飛進”的意思，讓大家飛進廚房也飛進健康。

半開放式廚房整齊乾淨，員工有一致性的制服，感覺俐落舒爽，尚未嚐到餐點，心中便先給了九十分。

一樓沒有零散的座位，僅有一張約12人座的長桌及角落的3人高腳椅。當天正在進行整修善後，仍有施工人員進出，所有的顧客都往二樓去了。

一人獨自用餐，很適合角落區，窗外街景相當吸引人呢！

二樓空間

二樓的空間非常寬敞，有多人沙發區，也有小桌區，無論是2人4人還是6人，甚至是6人以上，都能滿足顧客的需求。桌椅方面挑選的不錯，俐落有質感，挑高天花板不感到壓迫，可以自在輕鬆地享受這個環境。

桌面很寬，餐點擺放不擁擠，中間走道非常寬闊，不用擔心打擾鄰桌用餐。

店裡規劃二組沙發區，每桌至少可容納5-6人，對公司行號來說也是個不錯的選擇。

非晉餐廚的餐具、飲用水及調味瓶等，一式採自助方式自取，櫃檯人員僅負責送餐。

非晉餐廚 原型食材美味健康

菜單

非晉餐廚使用線上點餐系統，菜色豐富，供應義大利麵、蛋白餐、現打果汁及濃湯等，以原型食材利用“蒸烤”做出健康美味的餐食，兼具營養與滿分的視覺效果。同時，菜單上有清楚標示的蛋白質、碳水及脂肪含量…等等，讓大家能夠依照自己的需求進行點餐。

餐食

餐點部份可單點也可加購套餐，主廚南瓜濃湯有著驚人的份量，又濃又鮮，沒有南瓜的生味，不加糖不加色素，是相當具水準的湯品；義式蜂蜜餐包是清爽的味道，上桌時還冒著煙，口感紥實，非常好吃；現打的冰檸蘋果芭樂原汁，不加糖不加水的原汁原味，我喜歡！

芥苿椒鹽大鮭魚餐盒

顧名思義的大鮭魚片，肉質新鮮，口感不錯，搭配五顏六色的蔬菜，無論是口感還是賣相都相當誘人，同時大手筆的使用來自法國的餐盤，質感再升級。若覺得芥茉椒鹽味道不夠，可從自助檯上自取添加。

非晉經典雙拼(松阪+雞腿)

喜歡一次就能品嚐二種主食，點雙拼就對了！線上點餐系統有諸多選項，可自行添加或遞減，加入芥未椒鹽後，有一種獨特的風味，真心推薦大家親自品嚐。

口感軟綿的蛋黃，很香，入口即化，二份餐都有一顆對半切的溏心蛋，給的相當豪邁。

雙拼的松阪豬是我個人的心頭好，肉質Q彈鮮甜，酥脆的表皮讓人想一片接著一片。

有點嗆的生洋蔥搭什麼都美味，跟肉一塊兒吃更是對味。

厚實的雞腿肉，鮮嫩多汁，蒸烤過的表面酥脆，讓人很滿意。

紫米飯香氣四溢，又軟又飽水，相較某些餐廳做出來那種粒粒分明的口感，我更愛非晉的料理方式。紫米飯的搭配有幾種選擇，可選飯一半、不調整，或是換菜，端看自己的需求與喜好。

用餐一個多小時，來來去去有好幾個是附近健身房來的，課程結束後來一份低卡餐不失為最佳選擇。

非晉餐廚只加鹽的蒸烤料理方式讓我很滿意，從住家步行到非晉很近，有機會想再去品嚐義大利麵料理，以上個人喜好先跟大家分享 🙂

店家資訊

1100AM – 1430PM

1630PM – 2030PM

(03)355-0593

桃園市桃園區藝文一街72號

※ 藝文園區地下停車場、同德五街停車場、中茂停車場