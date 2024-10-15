已經吃過ABV好多家風格的餐酒館，現在才發現居然ABV現在也有供應早午餐了，想在台北體驗異國風情的早午餐嗎？可以來嚐嚐看ABV加勒比海餐酒館，這間位於東區的餐廳，以其豐富多樣的加勒比海風味料理和超過三百種的世界精釀啤酒，吸引了不少異國料理美食愛好者，而且早午餐很適合全家一起來訪享用

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1.ABV加勒比海餐酒館早午餐︱交通、營業資訊

ABV Bar & Kitchen 加勒比海餐酒館 台北忠孝店

住址：台北市大安區敦化南路一段233巷61號

電話：02 2721 6997

營業時間：12：00~01：30



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2.ABV加勒比海餐酒館早午餐︱餐廳環境

用餐環境舒適，充滿了加勒比海風情。可以和家人、朋友們一起享受悠閒的早午餐時光



3.ABV加勒比海餐酒館早午餐︱早午套餐菜單

4.ABV加勒比海餐酒館早午餐︱古巴三明治早餐（經典原味）$319

經典的古巴三明治，使用鬆軟的拖鞋麵包夾入雞肉等豐富配料，再經過熱壓，外酥內軟，口感豐富，配餐還有玉米片、炒蛋和沙拉，隨餐還有附英式紅茶或美式咖啡二選一，也可以選購其他飲料搭配

5.ABV加勒比海餐酒館早午餐︱卡莎蒂亞早午餐（起司菠菜）$319

這道卡莎蒂亞我個人頗為推薦墨西哥薄餅內餡包著起司菠菜, 還有酸奶燻鮭、雞肉豆泥、墨西哥絞肉等多種選擇

6.ABV加勒比海餐酒館早午餐︱鐵板豬肉法士達早午餐（起司菠菜）$319

喜歡辣的可以選擇這道鐵板豬肉法士達，墨西哥餅皮搭配鐵板豬肉和各種不同的醬料，美味度很豐富

7.ABV加勒比海餐酒館早午餐︱阿根廷青醬雞肉串香料豆飯$319

喜歡吃飯的則可以選擇這道阿根廷青醬雞肉串香料豆飯，烤的焦香的雞肉搭配異國風味的香料豆飯，讓人忍不住一口接著一口

8.ABV加勒比海餐酒館早午餐︱個人評價

第一到ABV享用早午餐，沒想到假日人潮頗多，很多一家大小來享用ABV加勒比海餐酒館早午餐，不同於一般早午餐店提供的異國風情早午餐，下次會想嚐試一下其他系列的早午餐