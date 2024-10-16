上班一週最不能辜負的就是星期五晚上

這美好的假日~當然是好友約一約吃美食!

位在府中捷運站板橋誠品-彌敦道茶餐廳

之前來吃薄多義時就有被吸引啦~今天必須打卡成功!

板橋誠品算是老式建築物

不管怎麼重新裝潢...

還是改變不了它已老舊的事實

用餐空間不大

挑高很夠、減少了壓迫感

不過冷氣真的不太給力

如果是很怕熱的人，這裡你可能會受不了

彌敦道最大的特色就是港式點心98元起

餐點雖然沒有很多，港點中最出色的也都有了

打卡給好評要就送飲料任選或炸雞翅

一隻手機一份，記得給予好評需要貼文+照片

缺一不可喔!

凍檸檬紅茶/香港鴛鴦奶茶

紅茶本身帶甜，個人喜愛把檸檬搓一下

讓檸檬汁散發在紅茶裡，喝來更微酸微甜!

鴛鴦奶茶喝來多了一份絲滑，咖啡不苦好入喉!

鼓椒蒸鳳爪 98元

是不錯吃但沒有到好吃

正港炸兩腸 98元

腸粉的皮保持QQ彈彈

不會覺得爛

包裏在其中的油條香脆不油

沾上腸粉的醬汁，一口一個真好吃!

鮮蝦腐皮捲 148元

這腐皮捲外表看來酥酥脆脆

好險!我只是輕咬一口，燙的我哇哇大叫@@!

唉~~~心急吃不了熱豆腐

蝦捲裡吃的到滿滿的蝦仁、蝦漿

從照片看不難看出外皮的酥脆程度

招牌燜牛腩煲 398元

牛肉腩的色澤真的是好看

香氣也很好

牛腩不但大塊且夠入味、夠軟嫰

輕輕的用筷子或湯匙就可以把肉切塊一小塊

燉煮的超嫩的

牛腩煲裡頭還有牛筋

這牛筋軟Q到可以劈腿了!

漁港海鮮粥 398元

香港的生滾粥可是很厲害的!

天氣熱也無改變我們想吃粥的決心!

服務人員看只有我們兩個人用餐，還好心提醒我們這鍋粥可供4人吃

怕我們吃不下~

哈!不怕!吃下就打包回家囉!

隨粥還附贈一碗油條

吃粥配油條，那可是上上之策呀!

海鮮粥裡面的料有蝦、魚、小卷等

最強的是海鮮的所有鮮甜都已經在粥裡

粥裡加入了薑絲不但可以去腥還能提鮮

這鍋粥哪有打包的空間？!

我們兩個人就吃光光啦!

鮮油菠蘿包 68元

想吃點甜的又怕吃太多熱量破錶？!

想要兩個人吃一份嗎？

記得在點餐前跟服務人員說，請專人幫你對切

沒說送上桌就只能自己動手囉...

知道菠蘿高熱量!

明白奶油熱量也超高!

但正正不得負呀~美味成正比成長!

好好吃的呀~

一定平均一個人約660元左右

還算合理~想吃港點的時候應該還是會再來喔!

店址：新北市板橋區中山路一段46號5樓

電話： 02-2955-5705

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