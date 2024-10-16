上班一週最不能辜負的就是星期五晚上
這美好的假日~當然是好友約一約吃美食!
位在府中捷運站板橋誠品-彌敦道茶餐廳
之前來吃薄多義時就有被吸引啦~今天必須打卡成功!
板橋誠品算是老式建築物
不管怎麼重新裝潢...
還是改變不了它已老舊的事實
用餐空間不大
挑高很夠、減少了壓迫感
不過冷氣真的不太給力
如果是很怕熱的人，這裡你可能會受不了
彌敦道最大的特色就是港式點心98元起
餐點雖然沒有很多，港點中最出色的也都有了
打卡給好評要就送飲料任選或炸雞翅
一隻手機一份，記得給予好評需要貼文+照片
缺一不可喔!
凍檸檬紅茶/香港鴛鴦奶茶
紅茶本身帶甜，個人喜愛把檸檬搓一下
讓檸檬汁散發在紅茶裡，喝來更微酸微甜!
鴛鴦奶茶喝來多了一份絲滑，咖啡不苦好入喉!
鼓椒蒸鳳爪 98元
是不錯吃但沒有到好吃
正港炸兩腸 98元
腸粉的皮保持QQ彈彈
不會覺得爛
包裏在其中的油條香脆不油
沾上腸粉的醬汁，一口一個真好吃!
鮮蝦腐皮捲 148元
這腐皮捲外表看來酥酥脆脆
好險!我只是輕咬一口，燙的我哇哇大叫@@!
唉~~~心急吃不了熱豆腐
蝦捲裡吃的到滿滿的蝦仁、蝦漿
從照片看不難看出外皮的酥脆程度
招牌燜牛腩煲 398元
牛肉腩的色澤真的是好看
香氣也很好
牛腩不但大塊且夠入味、夠軟嫰
輕輕的用筷子或湯匙就可以把肉切塊一小塊
燉煮的超嫩的
牛腩煲裡頭還有牛筋
這牛筋軟Q到可以劈腿了!
漁港海鮮粥 398元
香港的生滾粥可是很厲害的!
天氣熱也無改變我們想吃粥的決心!
服務人員看只有我們兩個人用餐，還好心提醒我們這鍋粥可供4人吃
怕我們吃不下~
哈!不怕!吃下就打包回家囉!
隨粥還附贈一碗油條
吃粥配油條，那可是上上之策呀!
海鮮粥裡面的料有蝦、魚、小卷等
最強的是海鮮的所有鮮甜都已經在粥裡
粥裡加入了薑絲不但可以去腥還能提鮮
這鍋粥哪有打包的空間？!
我們兩個人就吃光光啦!
鮮油菠蘿包 68元
想吃點甜的又怕吃太多熱量破錶？!
想要兩個人吃一份嗎？
記得在點餐前跟服務人員說，請專人幫你對切
沒說送上桌就只能自己動手囉...
知道菠蘿高熱量!
明白奶油熱量也超高!
但正正不得負呀~美味成正比成長!
好好吃的呀~
一定平均一個人約660元左右
還算合理~想吃港點的時候應該還是會再來喔!
店址：新北市板橋區中山路一段46號5樓
電話： 02-2955-5705
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