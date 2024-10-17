桃園平鎮美食「巴豆夭百元美味鍋物-金陵店」，平價鍋物只要160元起，價格很親民！內用的自助吧有提供白飯、王子麵、蒸煮麵、鍋燒麵、爆米花、飲料、冰淇淋、霜淇淋！外帶每鍋可以折10元（附白飯）！而且店家還設有免費的室內停車場方便停車！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

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▲「巴豆夭百元美味鍋物」位於平鎮金陵路上，店家附設免費停車場方便停車，門口處也可以停放機車，無論開車或騎車前來都很方便唷！

▲值得一提的是，他們的停車場是室內的耶，就算下雨來用餐也不會淋到雨，超讚的！停車場最多可以停放9台汽車，建議早點來卡位才不會被停滿喔！

▲「巴豆夭百元美味鍋物」店內空間寬敞，座位數很多，大多是二人位或四人位，光線也很明亮！

▲店家有自助吧可以自行取用，內用食材請勿打包外帶，吃多少拿多少，可千萬別浪費囉👌

▲飲料機有三台～有可口可樂系列的氣泡飲料～多款熱飲～烏龍茶～煎茶～金桔檸檬～可爾必思！

▲爆米花也是不能錯過！他們的爆米花很脆很甜～我們在等火鍋的時候就吃掉了一碗呢🤗

▲小火鍋店居然有麵食吃到飽！大食量的人來用餐不怕吃不飽了～把冬粉、鍋燒麵、蒸煮麵、王子麵、科學麵直接吃爆了啊✌️

▲白飯也是可以免費吃到飽的喔！一旁還有兩鍋滷汁～有加入豆皮的滷汁及蒜蓉豆瓣豆腐！

▲我們把豆皮和蒜蓉豆瓣豆腐加在一起～然後再到醬料區加了蔥花搭配！

▲醬料有生辣椒、蔥花、蒜泥、豆瓣醬、沙茶醬、辣油、白醋和醬油等！可自由搭配喜歡的醬料！

▲冰淇淋是小美的～而且還有甜筒～這天有五種口味可以自己挖取！個人最推薦紅豆口味😋

▲店內還有霜淇淋機～口味也是會不定期更新～外面光是一支霜淇淋至少就要30元了吧🤩

【巴豆夭百元美味鍋物｜完整菜單MENU】

▲這是「巴豆夭百元美味鍋物-金陵店」的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

PS：身高超過110cm共鍋者，酌收80元共鍋費用，單點小菜100元可折抵共鍋費（一鍋限一人共鍋）若鍋物未食用完畢，不提供打包外帶服務！

【巴豆夭百元美味鍋物｜平價鍋物】

▲小火鍋也可以吃得很澎派阿！我們這天點了牛奶白醬起司鍋、大腸臭臭鍋、滷臭豆腐、滷鴨血、單點蝦子！還有多款麵食、白飯、飲料、冰淇淋都能無限吃✌️

【牛奶白醬起司鍋210元+換牛肉10元+肉片加量30元】

▲牛奶白醬起司鍋很適合搭配牛肉，所以我們+10元換牛肉，而且還要把肉片加量吃起來才過癮啊！

▲帶有油花的牛肉片口感很不錯，即便久煮涮到全熟，也是軟嫩好吃不乾澀😍

【大腸臭臭鍋170元+肉片加量30元】

▲大腸臭臭鍋搭配的是豬肉片～我個人還蠻喜歡這個湯頭～他裡面除了韭菜還有酸菜提味～喝起來很有層次感～偏重口味但是不會膩口😋

▲大腸臭臭鍋裡面的火鍋料有鴨血、臭豆腐、豆皮、大腸、玉米、丸子、鑫鑫腸、魚板、青菜等配料！

【單點蝦子70元】

▲其實我們平常到火鍋店，必點的肯定是蛤蜊，可惜當天店家的蛤蜊已售完，所以就改點蝦子吃😋蝦子一份有六隻，愛吃蝦蝦的朋友當然要點起來啊！

▲點了蝦蝦以後～直接把我們的大腸臭臭鍋升級成海陸鍋了～看上去就更好吃了呢！

【滷臭豆腐40元】

▲滷臭豆腐是店家的招牌，他的口感很紮實，建議可以底部的醬汁會比較夠味好吃🥰

【滷鴨血40元】

▲滷鴨血的份量很多，端上桌的時候鴨血沒什麼熱度，我覺得比較適合放入鍋裡面煮！我這天是把鴨血全都放到大腸臭臭鍋煮～味道很搭～個人覺得煮過以後好吃更多👌

整體來說，這間「巴豆夭百元美味鍋物-金陵店」的鍋物只要160元起，內用的自助吧就能吃到飽！自助區有白飯、王子麵、蒸煮麵、鍋燒麵、爆米花、飲料、冰淇淋、霜淇淋！來這裡肯定可以吃好、吃滿、吃飽飽🤗 我個人很推薦大腸臭臭鍋～單點滷鴨血和滷豆腐加入鍋裡一起煮～會更夠味好吃唷！

***本文感謝”巴豆夭百元美味鍋物-金陵店”邀約,內文為真實感受分享***

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