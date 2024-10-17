星仙草|60多年仙草，推出新品手工大湯圓宅配在家就能吃到同款滋味!

之前去苗栗獅潭吃過的人氣甜品【星仙草 】，是當地老字號60多年仙草湯圓老店，即使隱身於郊外的山林當中，仍然吸引不少人前往朝聖，主打傳承多代古法製作的仙草，以及客家人米食類產品，純手工的天然口感讓人難忘，沒想到現在居然推出宅配服務，在家就能吃到同款滋味!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

星仙草 品牌介紹

▼來自苗栗縣獅潭鄉的【星仙草 】，主打各式各樣的仙草系甜品，同時與客家米食類產品結合，是來到苗栗的遊客必訪美食，現在更推出宅配服務在家就能吃!

星仙草 如何保存

【星仙草 】會以低溫、冷藏宅配，保存期限冷凍：-18℃以下可保存180天。

星仙草 如何購買

線上購買 : https://hsingjelly.com/product-category/handmade-glutinous-rice-balls-and-taro-balls/

低溫、冷藏 宅配滿額 $ 2000 免運；超商滿額 $1000 免運

星仙草 餐點開箱

純手工大湯圓 紅豆 /芝麻/花生 (6入💰90 元 8入💰120元)

▼純手工包的巨無霸湯圓，每顆湯圓內餡都超飽滿，至少都有2.8公分大小，咬下還會有邪惡流心效果，選用天然奶油製作，可以吃到濃郁奶香，湯圓外皮更是軟糯好咬~

▼現在購買6或8粒湯圓，會附贈一包桂花釀或花生粉擇一，直接變成古早味花生燒麻糬和古早桂花甜湯!

▼花生湯圓則是我的最愛，一咬下濃厚的花生香襲來，滿嘴都是迷人的流心感，最重要整體不會有油膩感!

▼香噴噴的濃郁芝麻湯圓，是店家使用熟芝麻自己研磨，內餡滑順又香醇，讓人一口口停不下來~

▼紅豆湯圓內餡綿密細緻，可以吃到紅豆本人口感，不會過硬剛剛好，身為紅豆控的爸爸表示很讚!

【調理與保存】

湯圓烹煮需花費較久的時間，開水煮滾後，將湯圓放入轉小火慢煮，過程中用湯匙輕微攪拌至湯圓浮起稍微膨脹，3分鐘後即可關火，如不確定湯圓是否煮透，關火後可悶煮5~10min，另外湯圓盒非密封包裝，如需久放，建議放回包裝袋，以防水分流失導致湯圓龜裂。

真材實料芋圓 地瓜圓 ( 300克 💰50元 / 600克💰90元)

▼之前吃過就很愛它們家的芋圓和地瓜圓，吃起來很真材實料，是使用高比例的芋頭、地瓜量製作。芋圓口感吃起來較紮實，地瓜圓則是Q彈有嚼勁，可以吃到地瓜和芋頭本人的顆粒感!

【調理方式】

先將熱水煮沸，不用退冰可直接下鍋，烹煮時偶爾翻攪一下，煮至芋圓些微膨脹、浮起，撈起放入冷水中降溫，搭配甜湯、紅豆湯、燒仙草，冷熱皆宜。

白玉湯圓 ( 300克 💰50元 / 600克💰90元)

▼咀嚼控會大愛的白玉湯圓，100%使用純糯米磨漿製作，不添加其他澱粉，口感軟糯彈牙，隨著咀嚼會散發糯米香，無論是大人小孩都能輕鬆咬!

【調理方式】

先將熱水煮沸，不用退冰可直接下鍋，烹煮時偶爾翻攪一下，煮至芋圓些微膨脹、浮起，撈起放入冷水中降溫，搭配甜湯、紅豆湯、燒仙草，冷熱皆宜。

星仙草 食用心得

想吃到好吃的甜品不用再跑大老遠前往，【星仙草 】為了讓大家在家就能享用，推出超方便的宅配服務，現在宅配滿額 $ 2000 免運；超商滿額 $1000 免運，純手工的口感認真跟工廠不一樣，實際吃過相信你就會知道!

星仙草 店家資訊

粉絲團 : 星仙草FB

線上購買 : https://hsingjelly.com/product-category/handmade-glutinous-rice-balls-and-taro-balls/

星仙草

地址 :苗栗縣獅潭鄉新店村小東勢19號

電話 : 09-8358-6202

營業時間 : 10 : 00 – 17 : 00(週二 ~ 週五)/10 : 00 – 18 : 00(週末 & 國定假日 )

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/