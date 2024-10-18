嘉義甜點【IMOMENT CAFÉ享當下】網美浪漫粉色花系「可頌鬆餅＋熊熊冰磚」夢幻甜品午茶│嘉義店│外帶外送│西區美食
嘉義甜點夢幻組合可頌鬆餅，IMOMENT CAFÉ享當下.
位於嘉義美術館附近，很適合外帶可頌鬆餅來野餐拍照.
嘉義限定熊熊烤棉花糖巧克力可頌鬆餅，人氣好評必點.
搭配限量的熊熊珍Ｑ拿鐵與熊熊草莓拿鐵，夢幻指數立刻飆高！
戶外擺放粉嫩桌椅，搭配粉色系乾燥花，來當美美小公主吧～
嘉義美術館附近甜點下午茶「IMOMENT CAFÉ享當下」街邊網美粉色花系「可頌鬆餅＋熊熊冰磚」夢幻唯美甜品午茶
內容目錄
IMOMENT CAFÉ享當下│嘉義店│餐廳外觀
IMOMENT CAFÉ享當下位於延平街和廣寧街的交叉口.
IMOMENT CAFÉ享當下門口和嘉義美術館是同一條街.
餐廳附近有多個收費停車場，環安廣寧停車場就在對面.
最親民的收費停車場是文創停車場，走過來也約５分鐘.
距離嘉義火車站也約走路１０分鐘！其實不會太遠哦～
餐廳就在轉角處，綠色草皮很有野餐氛圍.
綠色草皮上擺放粉色系桌椅可以拍張打卡照.
還有粉色腳踏車、花卉擺設，粉到一個極致！
IMOMENT CAFÉ享當下│嘉義店│室內環境
大面玻璃迎入明亮光線，以外帶型式為主，提供窗邊六個座位.
店內用餐沒有限時，還是建議用餐結束，把座位留給其他客人.
店內天花板上也能看到粉色系乾燥花，都讓人擁有美好心情！
直接到櫃檯點餐結帳，開放是小廚房，可以看到製作過程.
可頌鬆餅有圖片可以參考.
以及飲料菜單，選擇還滿多樣化.
店內不定時舉辦活動，有遇到可以參加，試試手運.
IMOMENT CAFÉ享當下│嘉義店│小資輕鬆享
小資輕鬆享！下午茶限時特惠！可頌鬆餅＋飲品！
IMOMENT CAFÉ享當下│嘉義店│菜單品項
嘉義限定│熊貓烤棉花糖巧克力可頌鬆餅.
８款可頌鬆餅＋嘉義限定可頌鬆餅！
飲料有咖啡、豆奶蓋、鮮奶拿鐵、氣泡飲、水果冰沙.
點餐後，我們也沒閒著，就在旁邊看著可頌鬆餅慢慢完成！
我們點了四個口味可頌鬆餅和特調飲料！
香柚小山園抹茶可頌鬆餅
超愛小山園抹茶的我們，自然沒有錯過！
點綴上莓果乾、花朵圖樣，很優雅擺飾.
還有插上IMOMENT CAFÉ享當下特製小卡.
就連竹棍上也有印上IMOMENT 字樣很用心.
香柚小山園抹茶香氣濃郁順口，超級抹茶的啦！
而且給醬豪邁濃厚，每一口咬下去都有醬香伴隨.
配上莓果粒多了酸香清爽，口味更多變化！
直接來組ＯＲＥＯ三眼怪！
ＯＲＥＯ巧克三眼怪可頌鬆餅
三眼怪也太可愛，萌萌的眼神，還有捲心酥點綴.
喜歡OREO巧克力的朋友們，肯定喜歡！
濃濃的巧克力味道，甜度適中，滑順奶油香.
OREO鮮奶油底層還有巧克力醬，真的好香.
配上可頌鬆餅的酥脆鬆軟口感，完美組合！
三眼怪可以拿著和朋友分享！
帶有OREO餅乾碎粒，灑在鮮奶油上，更有脆脆口感.
娘惹斑斕咖椰可頌鬆餅
娘惹斑斕咖椰口味真不常見！
灑上堅果粒及奶油塊、花朵裝飾、插上小卡～
獨特斑斕咖椰的風味，淡雅清香，甜度相對較低.
配上奶油塊鹹香濃郁，還有堅果粒的嚼香脆感.
很適合不太吃甜的朋友們！
搭配二種配料的風味多變，也讓人印象加分.
熊貓烤棉花糖巧克力可頌鬆餅
嘉義限定可頌鬆餅！超可愛的熊貓躺在烤棉花糖上.
還有配上焦糖餅乾，整份口感及口味都是一極棒！
濃濃的焦糖香，甜美滋味，一口咬下棉花糖甜滋於口.
棉花糖帶有拉絲綿軟，結合可頌鬆餅的鬆脆餅香，非常合拍.
每一口都要沾滿焦糖醬，也能吃到烤棉花糖.
釋放壓力心情超美.
可愛萌度爆表！熊貓趴在棉花糖上，實在太Ｑ！
ＯＲＥＯ可可香草冰淇淋鮮奶拿鐵
用吃的OREO三眼怪可頌鬆餅還不過癮！
那就搭配喝的拿鐵，整組點起來超幸福.
上面還有擠上鮮奶油，灑上OREO碎粒、OREO餅乾、巧克力捲心酥.
可可拿鐵加入巧克力醬，帶出誘人的可可紋路，漸層色系很迷人.
喝起來濃濃巧克力味道，多料風味有層次.
有一點甜，卻是喝得特別幸福又滿足，嘴角都不自覺上揚.
下次再訪還會點它！
蜜香貴妃烏龍鹽之花豆奶蓋
以蜜香貴妃烏龍茶飲為基底，結合獨特鹽之花豆奶蓋.
厚厚一層非常紮實，口感細膩軟綿，風味鹹香.
流下奶蓋搭配茶飲的流線花紋，看起來很優美！
配上鹽之花豆奶蓋超級厚實，整杯味道融合奶味，香醇好喝.
限量│熊熊珍Ｑ拿鐵、熊熊草莓拿鐵.
絕對店內必點二大限量款！
搭配窗外粉色系乾燥花佈置窗框.
浪漫氛圍直接拉滿１００分.
限量│熊熊珍Ｑ拿鐵
最可愛！咖啡熊熊冰磚，好像泡澡般超享受！
以現沖咖啡為底融入鮮奶的拿鐵風味.
入喉醇厚，帶有渾厚十足的微微炭香味道.
上層加入滿滿鮮奶，漸層美感，口感濃順.
隨著時間慢慢流逝，咖啡冰磚也隨之融化.
讓整杯咖啡拿鐵風味依舊圓潤濃厚不酸澀.
真的太捨不得喝下去，但是熊熊一直融化，離我而去！
限量│熊熊草莓拿鐵
浪漫系飆升滿分！熊熊草莓拿鐵～
深受網美女孩的推薦必點！太粉嫩！
草莓鮮奶香甜可口，醇濃厚感融合鮮奶油更滑順！
草莓鮮奶熊熊冰磚，一整個美到翻天！
可愛草莓熊熊冰磚坐在鮮奶油上，灑上糖粒！
而且還能看到熊熊冰磚各樣細節，做得很細緻.
逛逛嘉義美術館，別忘了往前走來吃可頌鬆餅！
以外帶型式為主的可頌鬆餅甜點店.
店內窗邊座位不多，戶外擺放桌位，拍張打卡照.
可以外帶前往嘉義美術館外圍拍照＋用餐～
讓嘉義美好甜食回憶更加完美，甜滋入心.
【IMOMENT CAFÉ 享當下（嘉義店）】
時間：11：00~19：00
電話：0922-271-883
公休：無
線上點餐oddle：IMOMENT CAFÉ 享當下（嘉義店）
foodpanda：IMOMENT CAFÉ 享當下（嘉義店）
粉絲團：IMOMENT CAFÉ 享當下
官方網站：IMOMENT CAFÉ 享當下
地址：嘉義市西區延平街456號
（０７ＳＥＰ２４│美食分享文│菜單品項及價格以現場為主）
✔嘉義吃哪兒？小吃、餐廳！
⭕嘉義燒烤【激安•焼肉道樂】海鮮牛肉大升級！六宮格肉盤超吸睛！炸物串燒熟食任你吃
⭕嘉義小吃【頭家火雞肉飯】隱藏東市場蓋好蓋滿雞肉絲飯/魯肉飯
⭕嘉義冰品【打貓冰果室】珍珠奶茶雪花冰IG打卡必點款.鳳梨百香.水果茶清涼大消暑
⭕嘉義漢堡【WeBBerger】比手掌大挑戰大胃王WEBBERGER大樓.純牛肉手打漢堡超噴汁
⭕嘉義飲料【木昂手作茶飲】爆濃黑糖奶！紅鑽荔枝花茶／抹茶紅豆冰沙沁涼一夏
⭕嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭
⭕嘉義聚餐【寶島饗宴會館】摩登繽紛宴會餐廳.砂鍋魚頭＋脆皮烤全雞聚餐超推薦
⭕嘉義禮品【品香手工蛋捲】芝麻雞蛋咖啡海苔口味薄脆酥香.濃厚紮實蛋香好迷人
⭕嘉義燒烤【龍海全蚵宴】新鮮肥美大蚵仔任你吃！多達２０道炸物熱炒.汽水甜點
⭕嘉義韓食【十方韓】蘭潭風景區附近韓式料理.平價大份量聚餐超推薦！小菜白飯任你吃
✔嘉義玩哪兒？景點、商圈！
⭕新港社區│古民社區+海瀛社區│拔空心菜+採芭樂.七彩水果涼麵好吃又清爽
⭕台南嘉義旅遊│台灣觀巴輕鬆玩│太平雲梯賞嘉南美景.關子嶺泥漿溫泉泡湯趣
⭕嘉義景點│浪漫阿里山│霞之道、雲之道│龍雲農場│雲霧山嵐似仙境的浪漫旅行
⭕嘉義二日遊│免門票互動體驗觀光工廠.彩繪貓咪街巷超好拍
⭕菁埔貓咪彩繪村│喵～俏皮逗趣喵星人.繽紛彩繪生動.3D畫風互動趣味
⭕品皇咖啡觀光工廠│嚐杯咖啡的瀰漫純香.認識咖啡豆常識.大方咖啡試飲&選購
⭕白人牙膏觀光工廠│閻羅十殿審判告誡人心.江西省將軍府莊嚴雕刻供賞.免費咖啡汽水享用
⭕故宮南院-兒童創意中心│中國傳統水墨畫的流線建築.遊賞文物及食境的玩拍互動
✔嘉義遊什麼？遊程、票券│
⭕
⭕
⭕
⭕
⭕
⭕
⭕
⭕
⭕
⭕
✔嘉義遊什麼？遊程、票券│
⭕
⭕
⭕
⭕
⭕
⭕
⭕
⭕
⭕
⭕
✔嘉義住哪兒？飯店、民宿！
●蘭桂坊花園酒店│尊貴四人房
⭕文章介紹：文化路夜市旁從早逛到晚.榻榻米家庭房型大質樸感.東方美學設計味
↪查詢即時優惠房價：││
●蘭桂坊花園酒店│豪華四人房
⭕文章介紹：靜謐舒服旅宿環境.房內空間大.陽台遠望月光市景
↪查詢即時優惠房價：││
●亮點旅店
⭕文章介紹：嘉義火車站對面三分鐘.素雅設計舒服寬敞陽台房.室內車廂造型溜滑梯
↪查詢即時優惠房價：││
●里亞環島行旅
⭕文章介紹：近嘉義火車站步行五分鐘.女孩最愛Panasonic水離子吹風機.設備優質又平價
↪查詢即時優惠房價：││
●嘉義商旅
⭕文章介紹：大遠百旁悠閒質感飯店.超大客廳寬敞套房.俯瞰嘉義城景超遼闊
↪查詢即時優惠房價：││
嘉義美術館附近甜點店【IMOMENT CAFÉ 享當下（嘉義店）】有特約停車場嗎?
嘉義火車站附近下午茶【IMOMENT CAFÉ 享當下（嘉義店）】哪些甜點?
嘉義外帶可頌鬆餅【IMOMENT CAFÉ 享當下（嘉義店）】附近景點?
✔台南玩哪兒？景點、商圈！⭕安平旅行│安平獅樂園手作美食玩透透.彩繪劍獅鑰匙圈.傳統蝦餅伴手禮
⭕左鎮公館趣體驗│社區教學DIY竹陀螺、草仔粿│社區惡地風味餐│電助腳踏車前往草山月世界賞夕陽
⭕農情漳洲一鹿有禮│梅花鹿可愛餵食樂趣.百人蜈蚣陣.公益趣體驗│親子旅行│台南景點
⭕麻豆佳里│南方米造│合囗味肉品│新加坡冰城│佳福寺│佳里食堂│泰象│佛都愛玉
⭕下營旅遊│探訪鵝肉料理的故鄉.飯糰趣味DIY.小熊維尼彩繪熱鬧踩街趣
⭕台南景點│關廟小旅行│鳳梨好筍季│新光社區DIY鳳梨樂趣│千佛山菩提寺眺望大佛
⭕望龍吊橋│龍崎虎形山公園步道運動.整面翠綠山景清新空氣.假日出遊好去處
⭕全球體系│台灣外展教育發展基金會│從活動中學習社交互助技能│走繩攀樹│野營生火露營炊飯
✔台南遊什麼？遊程、票券│⭕
⭕
⭕
⭕
⭕
⭕
⭕
⭕
⭕
⭕
✔台南遊什麼？遊程、票券│⭕
⭕
⭕
⭕
⭕
⭕
⭕
⭕
⭕
⭕
✔台南住哪兒？飯店、民宿！
●暖時逸旅⭕文章介紹：鄰近赤崁樓.永樂市場.復古懷舊元素設計.虱魚目早餐充滿台南味
↪查詢即時優惠房價：││
●贊美酒店⭕文章介紹：親子焢窯趣！阿嬤的菜園採果樂.漆彈定靶PK賽.浪漫優雅水晶教堂
↪查詢即時優惠房價：││
●徠歸仁飯店⭕文章介紹：近台南高鐵站１０分鐘.質感系新穎時尚.親子商務住宿超推薦
↪查詢即時優惠房價：││
●Light Hostel承億輕旅⭕文章介紹：美食逛街熱門地段.採光明亮窗外市景.清雅透亮輕風格
↪查詢即時優惠房價：│
●森弄民宿⭕文章介紹：神農街內入住花草夢幻世界.感受懷舊復古風情
↪查詢即時優惠房價：││
●樂遊民宿⭕文章介紹：繽紛童趣市區住宿.超寬敞房型附浴缸.溜滑梯好好玩
↪查詢即時優惠房價：││
●白河關子嶺│統茂溫泉會館⭕文章介紹：世界獨特泥漿溫泉.大眾溫泉設施SPA.一泊二食渡假趣
↪查詢即時優惠房價：││
●維悅酒店⭕文章介紹：台南運河夜色美景.南島風情建築設計.健身房宴會廳商務空間
↪查詢即時優惠房價：││
●尖山埤渡假村⭕文章介紹：尖山埤水庫秀麗山景綠水度假勝地│遊園車.畫舫遊湖.獨木舟
■
■
查詢即時優惠房價：││
●大員皇冠假日酒店⭕文章介紹：法鬥主題房４間風格充滿逗趣又歡笑.限定活動冬季陪你暖暖過
↪查詢即時優惠房價：│