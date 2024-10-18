嘉義甜點夢幻組合可頌鬆餅，IMOMENT CAFÉ享當下.

位於嘉義美術館附近，很適合外帶可頌鬆餅來野餐拍照.

嘉義限定熊熊烤棉花糖巧克力可頌鬆餅，人氣好評必點.

搭配限量的熊熊珍Ｑ拿鐵與熊熊草莓拿鐵，夢幻指數立刻飆高！

戶外擺放粉嫩桌椅，搭配粉色系乾燥花，來當美美小公主吧～

嘉義美術館附近甜點下午茶「IMOMENT CAFÉ享當下」街邊網美粉色花系「可頌鬆餅＋熊熊冰磚」夢幻唯美甜品午茶

內容目錄 Toggle

IMOMENT CAFÉ享當下│嘉義店│餐廳外觀

IMOMENT CAFÉ享當下位於延平街和廣寧街的交叉口.

IMOMENT CAFÉ享當下門口和嘉義美術館是同一條街.

餐廳附近有多個收費停車場，環安廣寧停車場就在對面.

最親民的收費停車場是文創停車場，走過來也約５分鐘.

距離嘉義火車站也約走路１０分鐘！其實不會太遠哦～

餐廳就在轉角處，綠色草皮很有野餐氛圍.

綠色草皮上擺放粉色系桌椅可以拍張打卡照.

還有粉色腳踏車、花卉擺設，粉到一個極致！

IMOMENT CAFÉ享當下│嘉義店│室內環境

大面玻璃迎入明亮光線，以外帶型式為主，提供窗邊六個座位.

店內用餐沒有限時，還是建議用餐結束，把座位留給其他客人.

店內天花板上也能看到粉色系乾燥花，都讓人擁有美好心情！

直接到櫃檯點餐結帳，開放是小廚房，可以看到製作過程.

可頌鬆餅有圖片可以參考.

以及飲料菜單，選擇還滿多樣化.

店內不定時舉辦活動，有遇到可以參加，試試手運.

IMOMENT CAFÉ享當下│嘉義店│小資輕鬆享

小資輕鬆享！下午茶限時特惠！可頌鬆餅＋飲品！

IMOMENT CAFÉ享當下│嘉義店│菜單品項

嘉義限定│熊貓烤棉花糖巧克力可頌鬆餅.

８款可頌鬆餅＋嘉義限定可頌鬆餅！

飲料有咖啡、豆奶蓋、鮮奶拿鐵、氣泡飲、水果冰沙.

點餐後，我們也沒閒著，就在旁邊看著可頌鬆餅慢慢完成！

我們點了四個口味可頌鬆餅和特調飲料！

香柚小山園抹茶可頌鬆餅

超愛小山園抹茶的我們，自然沒有錯過！

點綴上莓果乾、花朵圖樣，很優雅擺飾.

還有插上IMOMENT CAFÉ享當下特製小卡.

就連竹棍上也有印上IMOMENT 字樣很用心.

香柚小山園抹茶香氣濃郁順口，超級抹茶的啦！

而且給醬豪邁濃厚，每一口咬下去都有醬香伴隨.

配上莓果粒多了酸香清爽，口味更多變化！

直接來組ＯＲＥＯ三眼怪！

ＯＲＥＯ巧克三眼怪可頌鬆餅

三眼怪也太可愛，萌萌的眼神，還有捲心酥點綴.

喜歡OREO巧克力的朋友們，肯定喜歡！

濃濃的巧克力味道，甜度適中，滑順奶油香.

OREO鮮奶油底層還有巧克力醬，真的好香.

配上可頌鬆餅的酥脆鬆軟口感，完美組合！

三眼怪可以拿著和朋友分享！

帶有OREO餅乾碎粒，灑在鮮奶油上，更有脆脆口感.

娘惹斑斕咖椰可頌鬆餅

娘惹斑斕咖椰口味真不常見！

灑上堅果粒及奶油塊、花朵裝飾、插上小卡～

獨特斑斕咖椰的風味，淡雅清香，甜度相對較低.

配上奶油塊鹹香濃郁，還有堅果粒的嚼香脆感.

很適合不太吃甜的朋友們！

搭配二種配料的風味多變，也讓人印象加分.

熊貓烤棉花糖巧克力可頌鬆餅

嘉義限定可頌鬆餅！超可愛的熊貓躺在烤棉花糖上.

還有配上焦糖餅乾，整份口感及口味都是一極棒！

濃濃的焦糖香，甜美滋味，一口咬下棉花糖甜滋於口.

棉花糖帶有拉絲綿軟，結合可頌鬆餅的鬆脆餅香，非常合拍.

每一口都要沾滿焦糖醬，也能吃到烤棉花糖.

釋放壓力心情超美.

可愛萌度爆表！熊貓趴在棉花糖上，實在太Ｑ！

ＯＲＥＯ可可香草冰淇淋鮮奶拿鐵

用吃的OREO三眼怪可頌鬆餅還不過癮！

那就搭配喝的拿鐵，整組點起來超幸福.

上面還有擠上鮮奶油，灑上OREO碎粒、OREO餅乾、巧克力捲心酥.

可可拿鐵加入巧克力醬，帶出誘人的可可紋路，漸層色系很迷人.

喝起來濃濃巧克力味道，多料風味有層次.

有一點甜，卻是喝得特別幸福又滿足，嘴角都不自覺上揚.

下次再訪還會點它！

蜜香貴妃烏龍鹽之花豆奶蓋

以蜜香貴妃烏龍茶飲為基底，結合獨特鹽之花豆奶蓋.

厚厚一層非常紮實，口感細膩軟綿，風味鹹香.

流下奶蓋搭配茶飲的流線花紋，看起來很優美！

配上鹽之花豆奶蓋超級厚實，整杯味道融合奶味，香醇好喝.

限量│熊熊珍Ｑ拿鐵、熊熊草莓拿鐵.

絕對店內必點二大限量款！

搭配窗外粉色系乾燥花佈置窗框.

浪漫氛圍直接拉滿１００分.

限量│熊熊珍Ｑ拿鐵

最可愛！咖啡熊熊冰磚，好像泡澡般超享受！

以現沖咖啡為底融入鮮奶的拿鐵風味.

入喉醇厚，帶有渾厚十足的微微炭香味道.

上層加入滿滿鮮奶，漸層美感，口感濃順.

隨著時間慢慢流逝，咖啡冰磚也隨之融化.

讓整杯咖啡拿鐵風味依舊圓潤濃厚不酸澀.

真的太捨不得喝下去，但是熊熊一直融化，離我而去！

限量│熊熊草莓拿鐵

浪漫系飆升滿分！熊熊草莓拿鐵～

深受網美女孩的推薦必點！太粉嫩！

草莓鮮奶香甜可口，醇濃厚感融合鮮奶油更滑順！

草莓鮮奶熊熊冰磚，一整個美到翻天！

可愛草莓熊熊冰磚坐在鮮奶油上，灑上糖粒！

而且還能看到熊熊冰磚各樣細節，做得很細緻.

逛逛嘉義美術館，別忘了往前走來吃可頌鬆餅！

以外帶型式為主的可頌鬆餅甜點店.

店內窗邊座位不多，戶外擺放桌位，拍張打卡照.

可以外帶前往嘉義美術館外圍拍照＋用餐～

讓嘉義美好甜食回憶更加完美，甜滋入心.

✔嘉義吃哪兒？小吃、餐廳！

⭕嘉義燒烤【激安•焼肉道樂】海鮮牛肉大升級！六宮格肉盤超吸睛！炸物串燒熟食任你吃

⭕嘉義小吃【頭家火雞肉飯】隱藏東市場蓋好蓋滿雞肉絲飯/魯肉飯

⭕嘉義冰品【打貓冰果室】珍珠奶茶雪花冰IG打卡必點款.鳳梨百香.水果茶清涼大消暑

⭕嘉義漢堡【WeBBerger】比手掌大挑戰大胃王WEBBERGER大樓.純牛肉手打漢堡超噴汁

⭕嘉義飲料【木昂手作茶飲】爆濃黑糖奶！紅鑽荔枝花茶／抹茶紅豆冰沙沁涼一夏

⭕嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭

⭕嘉義聚餐【寶島饗宴會館】摩登繽紛宴會餐廳.砂鍋魚頭＋脆皮烤全雞聚餐超推薦

⭕嘉義禮品【品香手工蛋捲】芝麻雞蛋咖啡海苔口味薄脆酥香.濃厚紮實蛋香好迷人

⭕嘉義燒烤【龍海全蚵宴】新鮮肥美大蚵仔任你吃！多達２０道炸物熱炒.汽水甜點

⭕嘉義韓食【十方韓】蘭潭風景區附近韓式料理.平價大份量聚餐超推薦！小菜白飯任你吃

✔ 嘉義玩哪兒？景點、商圈！

⭕新港社區│古民社區+海瀛社區│拔空心菜+採芭樂.七彩水果涼麵好吃又清爽

⭕台南嘉義旅遊│台灣觀巴輕鬆玩│太平雲梯賞嘉南美景.關子嶺泥漿溫泉泡湯趣

⭕嘉義景點│浪漫阿里山│霞之道、雲之道│龍雲農場│雲霧山嵐似仙境的浪漫旅行

⭕嘉義二日遊│免門票互動體驗觀光工廠.彩繪貓咪街巷超好拍

⭕菁埔貓咪彩繪村│喵～俏皮逗趣喵星人.繽紛彩繪生動.3D畫風互動趣味

⭕品皇咖啡觀光工廠│嚐杯咖啡的瀰漫純香.認識咖啡豆常識.大方咖啡試飲&選購

⭕白人牙膏觀光工廠│閻羅十殿審判告誡人心.江西省將軍府莊嚴雕刻供賞.免費咖啡汽水享用

⭕故宮南院-兒童創意中心│中國傳統水墨畫的流線建築.遊賞文物及食境的玩拍互動



✔嘉義 遊什麼？遊程、票券│

⭕

⭕

⭕

⭕

⭕

⭕

⭕

⭕

⭕

⭕

✔嘉義遊什麼？遊程、票券│

⭕

⭕

⭕

⭕

⭕

⭕

⭕

⭕

⭕

⭕

✔ 嘉義 住哪兒？飯店、民宿！

●蘭桂坊花園酒店│尊貴四人房

⭕文章介紹：文化路夜市旁從早逛到晚.榻榻米家庭房型大質樸感.東方美學設計味

↪查詢即時優惠房價：││

●蘭桂坊花園酒店│豪華四人房

⭕文章介紹：靜謐舒服旅宿環境.房內空間大.陽台遠望月光市景

↪查詢即時優惠房價：││

●亮點旅店

⭕文章介紹：嘉義火車站對面三分鐘.素雅設計舒服寬敞陽台房.室內車廂造型溜滑梯

↪查詢即時優惠房價：││

●里亞環島行旅

⭕文章介紹：近嘉義火車站步行五分鐘.女孩最愛Panasonic水離子吹風機.設備優質又平價

↪查詢即時優惠房價：││

●嘉義商旅

⭕文章介紹：大遠百旁悠閒質感飯店.超大客廳寬敞套房.俯瞰嘉義城景超遼闊

↪查詢即時優惠房價：││









嘉義美術館附近甜點店【IMOMENT CAFÉ 享當下（嘉義店）】有特約停車場嗎? 沒有，附近有多個停車場，對面就有收費停車場. 嘉義火車站附近下午茶【IMOMENT CAFÉ 享當下（嘉義店）】哪些甜點? 可頌鬆餅、咖啡、豆奶蓋、鮮奶拿鐵、氣泡飲、水果冰沙. 嘉義外帶可頌鬆餅【IMOMENT CAFÉ 享當下（嘉義店）】附近景點? 嘉義文化創意產業園區、嘉義美術館、嘉義檜意森活村、臺灣花磚博物館、阿里山森林鐵路車庫園區、森林之歌、嘉義市立博物館、阿里山林業村、嘉義秀泰影城等嘉義景點.