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台中市潭子區潭子新店|六日牛肉麵-田園小路上隱藏版美食，假日限定牛肉麵店!!

利歐娜樂生活 Leona Fun Life 人氣：32
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利歐娜樂生活 Leona Fun Life

發表篇數：833篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 潭子區

造訪商家：

六日牛肉麵
place台中市潭子區大富路一段80-1號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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台中潭子新店登場!!位於田間小路上，假日限定六日牛肉麵，田園小路上隱藏版美食，假日限定牛肉麵店!!近赤腳丫生態農莊、臺中洲際棒球場和潭雅神綠園道

台中市潭子區潭子新店|六日牛肉麵-田園小路上隱藏版美食，假日限定牛肉麵店!!
假日限定！田園小路深藏不露的美味：六日牛肉麵登場！
店名很直白地告訴大家只有六日營業，
而且早上９點就開門了，
很難想像在如此不起眼的地方，
竟藏著一家如此美味的牛肉麵店，
除了料多好吃的牛肉麵外，
還有很多大餐廳才吃得到功夫菜！
價格平實、好停車，
近親子景點赤腳丫生態農莊、潭雅神綠園道，
離臺中洲際棒球場也很近，
假日來潭子玩，
別忘了來嘗嘗這隱藏版美食喔～

台中潭子新店 六日牛肉麵 文章目錄
台中潭子新店 六日牛肉麵 位置
台中潭子新店 六日牛肉麵 免費停車場
台中潭子新店 六日牛肉麵 店內環境
台中潭子新店 六日牛肉麵 菜單
台中潭子新店 六日牛肉麵 開幕活動
台中潭子新店 六日牛肉麵 餐點介紹
台中潭子新店 六日牛肉麵 店家資訊
台中美食旅遊景點分享
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台中市潭子區潭子新店|六日牛肉麵-田園小路上隱藏版美食，假日限定牛肉麵店!!

台中潭子新店 六日牛肉麵 位置

這家只開假日的六日牛肉麵
開店位置真的讓人意想不到。
位於潭子大富路一段的田間小路上，
然後在食品工廠的旁邊可以看到六日牛肉麵的紅布條。

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沒有明顯的招牌，
一開始我們以為入口處是取貨處那扇門，
結果是很像住家式鐵門那一扇才是入口處。

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台中潭子新店 六日牛肉麵 免費停車場

到達後車子直接往食品工廠內開，
右邊就能看到寬敞的停車空間，
這麼大的停車場，
就算是公司團體出遊包遊覽車過來，
停車也絕對沒有問題。

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台中潭子新店 六日牛肉麵 店內空間

門口就有菜單可以參考，
小黑板則是公布最新活動或今日隱藏版菜色。

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目前用餐空間有三張六人桌，
兩張八人桌，
聽店家說之後用餐空間還會擴張。

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店內空間採光很好，
簡單卻給人舒適的感覺。

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餐具與調味料在一旁方便大家自行取用。

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醬料提供辣油、牛油和酸菜，
都是搭配牛肉麵的好夥伴。

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吃牛肉麵我個人很愛加入滿滿的酸菜，
微酸又脆口的滋味，
讓麵食的口感更加豐富。

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提供牛油我倒是第一次看到，
加上一杓，
湯頭更香更滑順阿！！

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誘人的辣油我個人很推薦，
辣度不會太高，
但香麻的氣息撲鼻，
讓湯頭的風韻更有層次感。
強烈敲碗這個以後一定要整罐販售！！

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台中潭子新店 六日牛肉麵 菜單

菜單的部分，
部分餐點有彩色照片可以參考，
餐點的部分提供三款牛肉麵，
不吃牛的朋友也有豬肉麵可以選擇。

六日牛肉麵菜餚的部分都是費時費工的手路菜，
不用到大餐廳就能吃到，
價格也頗為親切。
擔心手路菜份量太多、太大盤，
有單價$35、$50的精緻小菜可以選擇。
喜歡這些餐點的話，
只要是菜單上點得到的，
都可以買到店家自製的冷凍包，
回家也能吃到一樣的好味道喔～

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台中潭子新店 六日牛肉麵 開幕優惠

六日牛肉麵9/21開幕，
師傅招牌的化骨魚蔥烤鯽魚一尾$50!!!
平常一尾都要$250的蔥烤鯽魚，
只要銅板價就能吃到，
開幕優惠也太殺了！！
【每桌限購一份，店家保留隨時修正、暫停、終止或解釋本活動之最終權利】

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台中潭子新店 六日牛肉麵 餐點介紹

【沙茶牛肉麵】

迷人的沙茶香氣，
這一碗沙茶牛肉麵就是非常經典的美味。
牛肉肉質軟嫩入味，
與沙茶醬的濃郁香氣融合得很好。
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沙茶醬本身的香鹹風味，
搭配鮮甜牛肉和醇厚的高湯，
這香氣讓人欲罷不能。

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Q彈有嚼勁的麵條吸附著香濃湯汁，
大口吃麵，
讓人很滿足。

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【紅燒牛肉麵】

紅燒的豆瓣香氣與熬製的高湯融合，
微微的辛辣感中，
入口甘甜尾韻濃郁渾厚，
這湯頭真的是一口都不想放過。

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牛肉肉質入味又軟嫩，
而且肉量不少，
一碗真的吃得很飽。

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【牛三寶麵】

一樣是紅燒湯頭，
主角換成了牛腱、牛筋、牛肚，
一次就能品嚐到三種豐富的口感。

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牛腱入味帶有嚼勁，
咀嚼中散放著牛肉的香氣；
牛肚爽脆的口感，
也是不少人的心頭好；
但我個人偏愛牛筋，
富含膠質的Q彈口感，
有些部分有入口即化，
吃起來真的幸福感滿滿。

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想加佐料的朋友我都會建議先吃一下原味，
再加入酸菜跟辣油，
享受多重風味衝擊的美妙。

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【塔香水餃】

水餃的部分是隱藏款菜單，
不定期有韭菜、高麗菜、豬肉玉米和塔香等口味，
我們到訪這一天是塔香水餃。
之前很常買師傅的冷凍水餃，
皮薄肉多還很大顆，
這一次吃到塔香口味更是驚為天人。

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富含鮮甜肉汁的豬肉餡，
加上九層塔濃郁的香氣，
不用沾醬也很美味！
一口氣吃下好幾顆也不會膩，
吃完馬上就帶了三包回家！！
這必須推～

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【貴妃醉蝦】

這一道貴妃醉蝦一上桌就聞得到撲鼻的酒香，
貼心把鮮蝦的鬚和尖端剪掉，
避免剝蝦時戳到手。

新鮮的蝦肉飽滿Ｑ彈，
還很好脫殼，
入口品嘗著爽脆鮮美的蝦肉，
再咀嚼中散發出濃烈酒香與細緻的中藥香氣，
喜歡吃蝦的朋友這一道必須點！

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【蔥烤鯽魚】

師傅招牌的化骨魚蔥烤鯽魚是不少主婦們必買的，
也是懶人的最愛，
醬汁的香氣完全滲透到魚肉中，
連魚骨都可以直接吃，
對於愛吃魚又討厭挑魚刺的朋友來說簡直是一大福音！！

重點是～開幕優惠一尾$250的蔥燒鯽魚，
竟然特價$50，
都懷疑老闆是不是標錯價了！！
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精緻小菜份量也很多，
小小聲地說也很適合當下酒菜阿！！

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吃起來脆口開胃的韓式泡菜，
搭配牛肉麵也很對味。

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我跟Ｑ比都很喜歡的干絲一定要來一份，
口感細嫩、豆香濃郁，
酸甜清爽的口感，
真的很下飯。
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意想不到的是牛肉麵店竟然還有甜點可以吃喔！！

以造型可愛營養價值高的栗子南瓜作為容器，
綿軟的南瓜搭配綿密的奶酪，
自然的甜味與奶香結合，
真的是一道健康又好吃的點心阿！

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整體來說真的不會想到在田間小路、食品工廠旁會有這樣一間好吃的牛肉麵店，
近赤腳丫生態農莊、臺中洲際棒球場和潭雅神綠園道，
停車還很方便。
重點是還能點到許多大餐廳中才有的經典菜色，
假日出遊來潭子一定要吃吃看假日限定的六日牛肉麵阿！！

台中潭子新店 六日牛肉麵 店家資訊

營業時間：09:00-15:00
公休日：週一至週五
地址：台中市潭子區大富路一段80號
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