台中潭子新店登場!!位於田間小路上，假日限定六日牛肉麵，田園小路上隱藏版美食，假日限定牛肉麵店!!近赤腳丫生態農莊、臺中洲際棒球場和潭雅神綠園道



假日限定！田園小路深藏不露的美味：六日牛肉麵登場！

店名很直白地告訴大家只有六日營業，

而且早上９點就開門了，

很難想像在如此不起眼的地方，

竟藏著一家如此美味的牛肉麵店，

除了料多好吃的牛肉麵外，

還有很多大餐廳才吃得到功夫菜！

價格平實、好停車，

近親子景點赤腳丫生態農莊、潭雅神綠園道，

離臺中洲際棒球場也很近，

假日來潭子玩，

別忘了來嘗嘗這隱藏版美食喔～

*台中門票優惠分享:*





、

、

、



*台中住宿優惠分享:*



【追蹤我的IG吧!! 美食旅遊親子 leona_fun_life 、美妝保養 leonafunbeauty 、插畫 leona.colorlife】

接收更多有趣的生活資訊也可以 喔~~

台中潭子新店 六日牛肉麵 位置

這家只開假日的六日牛肉麵，

開店位置真的讓人意想不到。

位於潭子大富路一段的田間小路上，

然後在食品工廠的旁邊可以看到六日牛肉麵的紅布條。

沒有明顯的招牌，

一開始我們以為入口處是取貨處那扇門，

結果是很像住家式鐵門那一扇才是入口處。

台中潭子新店 六日牛肉麵 免費停車場

到達後車子直接往食品工廠內開，

右邊就能看到寬敞的停車空間，

這麼大的停車場，

就算是公司團體出遊包遊覽車過來，

停車也絕對沒有問題。

台中潭子新店 六日牛肉麵 店內空間

門口就有菜單可以參考，

小黑板則是公布最新活動或今日隱藏版菜色。

目前用餐空間有三張六人桌，

兩張八人桌，

聽店家說之後用餐空間還會擴張。

店內空間採光很好，

簡單卻給人舒適的感覺。

餐具與調味料在一旁方便大家自行取用。

醬料提供辣油、牛油和酸菜，

都是搭配牛肉麵的好夥伴。

吃牛肉麵我個人很愛加入滿滿的酸菜，

微酸又脆口的滋味，

讓麵食的口感更加豐富。

提供牛油我倒是第一次看到，

加上一杓，

湯頭更香更滑順阿！！

誘人的辣油我個人很推薦，

辣度不會太高，

但香麻的氣息撲鼻，

讓湯頭的風韻更有層次感。

強烈敲碗這個以後一定要整罐販售！！

台中潭子新店 六日牛肉麵 菜單

菜單的部分，

部分餐點有彩色照片可以參考，

餐點的部分提供三款牛肉麵，

不吃牛的朋友也有豬肉麵可以選擇。

六日牛肉麵菜餚的部分都是費時費工的手路菜，

不用到大餐廳就能吃到，

價格也頗為親切。

擔心手路菜份量太多、太大盤，

有單價$35、$50的精緻小菜可以選擇。

喜歡這些餐點的話，

只要是菜單上點得到的，

都可以買到店家自製的冷凍包，

回家也能吃到一樣的好味道喔～

台中潭子新店 六日牛肉麵 開幕優惠

六日牛肉麵9/21開幕，

師傅招牌的化骨魚蔥烤鯽魚一尾$50!!!

平常一尾都要$250的蔥烤鯽魚，

只要銅板價就能吃到，

開幕優惠也太殺了！！

【每桌限購一份，店家保留隨時修正、暫停、終止或解釋本活動之最終權利】

台中潭子新店 六日牛肉麵 餐點介紹

【沙茶牛肉麵】

迷人的沙茶香氣，

這一碗沙茶牛肉麵就是非常經典的美味。

牛肉肉質軟嫩入味，

與沙茶醬的濃郁香氣融合得很好。



沙茶醬本身的香鹹風味，

搭配鮮甜牛肉和醇厚的高湯，

這香氣讓人欲罷不能。

Q彈有嚼勁的麵條吸附著香濃湯汁，

大口吃麵，

讓人很滿足。

【紅燒牛肉麵】

紅燒的豆瓣香氣與熬製的高湯融合，

微微的辛辣感中，

入口甘甜尾韻濃郁渾厚，

這湯頭真的是一口都不想放過。



牛肉肉質入味又軟嫩，

而且肉量不少，

一碗真的吃得很飽。

【牛三寶麵】

一樣是紅燒湯頭，

主角換成了牛腱、牛筋、牛肚，

一次就能品嚐到三種豐富的口感。

牛腱入味帶有嚼勁，

咀嚼中散放著牛肉的香氣；

牛肚爽脆的口感，

也是不少人的心頭好；

但我個人偏愛牛筋，

富含膠質的Q彈口感，

有些部分有入口即化，

吃起來真的幸福感滿滿。

想加佐料的朋友我都會建議先吃一下原味，

再加入酸菜跟辣油，

享受多重風味衝擊的美妙。

【塔香水餃】

水餃的部分是隱藏款菜單，

不定期有韭菜、高麗菜、豬肉玉米和塔香等口味，

我們到訪這一天是塔香水餃。

之前很常買師傅的冷凍水餃，

皮薄肉多還很大顆，

這一次吃到塔香口味更是驚為天人。

富含鮮甜肉汁的豬肉餡，

加上九層塔濃郁的香氣，

不用沾醬也很美味！

一口氣吃下好幾顆也不會膩，

吃完馬上就帶了三包回家！！

這必須推～

【貴妃醉蝦】

這一道貴妃醉蝦一上桌就聞得到撲鼻的酒香，

貼心把鮮蝦的鬚和尖端剪掉，

避免剝蝦時戳到手。



新鮮的蝦肉飽滿Ｑ彈，

還很好脫殼，

入口品嘗著爽脆鮮美的蝦肉，

再咀嚼中散發出濃烈酒香與細緻的中藥香氣，

喜歡吃蝦的朋友這一道必須點！

【蔥烤鯽魚】

師傅招牌的化骨魚蔥烤鯽魚是不少主婦們必買的，

也是懶人的最愛，

醬汁的香氣完全滲透到魚肉中，

連魚骨都可以直接吃，

對於愛吃魚又討厭挑魚刺的朋友來說簡直是一大福音！！



重點是～開幕優惠一尾$250的蔥燒鯽魚，

竟然特價$50，

都懷疑老闆是不是標錯價了！！



精緻小菜份量也很多，

小小聲地說也很適合當下酒菜阿！！

吃起來脆口開胃的韓式泡菜，

搭配牛肉麵也很對味。

我跟Ｑ比都很喜歡的干絲一定要來一份，

口感細嫩、豆香濃郁，

酸甜清爽的口感，

真的很下飯。



意想不到的是牛肉麵店竟然還有甜點可以吃喔！！

以造型可愛營養價值高的栗子南瓜作為容器，

綿軟的南瓜搭配綿密的奶酪，

自然的甜味與奶香結合，

真的是一道健康又好吃的點心阿！

整體來說真的不會想到在田間小路、食品工廠旁會有這樣一間好吃的牛肉麵店，

近赤腳丫生態農莊、臺中洲際棒球場和潭雅神綠園道，

停車還很方便。

重點是還能點到許多大餐廳中才有的經典菜色，

假日出遊來潭子一定要吃吃看假日限定的六日牛肉麵阿！！

台中潭子新店 六日牛肉麵 店家資訊

營業時間：09:00-15:00

公休日：週一至週五

地址：台中市潭子區大富路一段80號

如果您喜歡我的文章，歡迎來信(blacklena7@gmail.com)洽談合作或私訊Leona fun life -利歐娜。樂生活粉絲團



-

台中美食景點推薦

台中親子豪華露營區|蟬說：山中靜靜-山林秘境中一泊二食、懶人野餐，夜間烤棉花糖蛙聆聽鳴陣陣



週末踏青趣|太平休閒級登山步道，走吊橋、踏青登山、拜訪莊嚴佛寺，還能來趟神秘驚奇的探險之旅喔!|太平半日遊



台中小木屋推薦|台中商旅八仙山莊-森林遊樂區的渡假小木屋，山泉泡腳池、戲水區，漫步森林步道|谷關民宿



台中新店|微景火車店-DR2700型柴油客車上的綠植小店，多肉觀葉植物還有綠藻球!

台中新社|山城首座6.3米高櫻花主題溜滑梯開放使用，櫻花特色共融遊戲場，櫻花季賞花最佳去處|新社復盛公園 ​





-

民宿飯店住宿懶人包>

小琉球親子自由行推薦懶人包>

台中親子旅遊景點餐廳懶人包>

台中大甲鎮瀾宮週邊美食懶人包>

嘉義美食景點住宿懶人包>



我們家的貓老大們有粉絲團啦~

歡迎貓友們加入喔~~^^ 另外，小妹我也有粉絲團了，請各位有空讚一下吧!XD

---

**都看到最底端了，認真閱讀的孩子真真的值得獎勵!!祈願大家事事平安、貴人運滿滿*