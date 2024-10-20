忙碌的九月終於結束，我和妹妹約好一起出來放鬆一下，這次我們選擇了大直站附近的Borges Place波赫士領地明水店。這家餐廳位於明水路上，地點相當好找，周邊也有許多路邊停車格，可以方便停車。

當我們停好車走過來，發現這附近是一個安靜的社區，餐廳門口的氛圍也顯得悠閒。

外面有一面牆上繪有天使翅膀，我站在中間拍了幾張照，意外地把自己的倒影拍進去，挺有趣的。

餐廳坐落在轉角處，兩面大大的落地窗讓室內光線明亮。

室內裝潢簡單，加上木質桌椅，給人一種樸實低調的感覺。

店內大約有四十多個座位，雖然客人不斷進來用餐，但環境依然相當安靜，甚至還有人帶著小狗來。建議想要用餐的朋友最好提前預約，免得等不到位。

吧檯和烘豆機旁也有座位，裡面有一面引人注目的杯子牆。

我們就坐下來開始點餐，菜單上的選擇非常多樣，有正餐、輕食、甜點和飲料。有興趣的朋友可以參考線上菜單。線上菜單我們這次點了一份早餐盤、一份排餐、一份甜點，還有兩杯咖啡。在等餐的過程中，欣賞一下周圍的環境，我們的座位上方掛著一個麥森瓷盤，畫面上呈現的是海邊與船的景象。

吧檯旁的杯子牆散發著貴氣，讓我忍不住走近瞧瞧。這些杯子是德國麥森瓷器，擁有「歐洲第一名瓷」的美譽。德國麥森瓷器的歷史可以追溯到1710年，當時白瓷的燒製極為困難，這些瓷器也因此成為皇室貴族的象徵，代表著財富與地位。

藍色交叉雙劍的商標，自1722年以來便已經存在，至今已超過三百年。這個商標源於神聖羅馬帝國的薩克森公國國徽，德勒斯登和萊比錫都在這個範圍內。除了白瓷與藍紋，現在還加入了白金和黃金，顯得更加高貴。

櫃台前展示了幾樣甜點的圖片，包括多款千層蛋糕、提拉米蘇和手工餅乾，想吃甜點的朋友不妨參考一下。

提拉米蘇和巴斯克乳酪蛋糕也可以選擇外帶。

冰箱裡則有氣泡水、果汁，還有四款聖奧圖英式精釀啤酒。

牆上的磚牆和時鐘讓我感覺有些英式的韻味，彷彿回到九又四分之三月台。

旁邊有一面冰箱，裡面放著各式咖啡，牆上有男女的符號，顯示出廁所的所在。

廁所的洗手台設計也相當古典。

等了好一會兒，我們的餐點才端上來，還好一下子就上齊了。我們的餐點包括波赫士德國烤豬腳、一份肉食主義早午餐、一份義式提拉米蘇、一杯經典拿鐵和一杯手沖精品咖啡。

波赫士德國烤豬腳的搭配非常齊全，有德國酸菜和蜂蜜芥末醬，還有炒磨菇、烤櫛瓜片、水煮綠花椰、生菜和番茄，讓整體的菜色更為均衡。

烤豬腳的火候恰到好處，入口即化，非常美味，筋膜不多，吃起來相當輕鬆。豬腳的皮烤得比較乾脆，有些部位還脆得讓人意外，吃起來一點也不膩。

酸菜的味道不會過酸，而蜂蜜芥末醬則帶有甜味，讓整體味道更加和諧。整隻豬腳烤得均勻，切開的時候也很方便，骨頭剔得相當乾淨。

肉食主義早午餐的內容也非常豐富，有兩片培根、兩片火腿、一個可頌麵包、薯條、沙拉和雙太陽蛋。培根、火腿和太陽蛋恰好可以讓我和妹妹各分一半，而可頌就留給妹妹享用。

一開始雙太陽蛋被薯條擋住，等我發現的時候，讓我們都感到驚奇，因為平時較少見到這樣的搭配。

薯條趁熱吃是最美味的，沙拉的芥末醬則稍微有些嗆味，我和妹妹都很喜歡。

義式提拉米蘇的份量相當驚人，很多甜點都是一份一份放在容器裡上餐，但這份提拉米蘇是長方形的，應該是從容器中取出後，再撒上可可粉。外層的乳酪非常柔軟，中間的海綿蛋糕體相當濕潤，味道中散發著濃郁的奶香和可可味。妹妹覺得提拉米蘇有酒味，而我則認為可以再濃一些。

我們的咖啡是用麥森瓷杯來盛裝，杯子設計得很特別，有兩個小角，搭配的盤子則有四個角，彷彿像海浪一般。這杯經典拿鐵的咖啡味道也非常濃郁，使用的豆子品質上乘。由於我習慣喝黑咖啡，這杯味道我只嚐了幾口就交給妹妹了。

手沖精品咖啡則用平底燒瓶裝，還附上一組麥森瓷杯和一小杯咖啡粉。

這杯咖啡粉的香氣非常明顯，有著濃厚的花香與果香。我覺得可以再附上一片砂糖檸檬片，這樣搭配起來會更有趣。

這杯手沖精品咖啡喝出來的確是耶加雪菲，花果香濃郁，還帶有蜂蜜甜感與水果酒的風味，熱飲時非常順口，放涼後帶有些微果酸，正是我喜愛的口感。由於生產的合作社相當多，我無法確定是哪一個，最後還是問了服務生，才知道是畢洛雅。

我們在這裡待了兩個多小時，店裡的客人來來去去，環境依然相當安靜。我們享受著悠閒又寧靜的午後時光，帶著滿滿的快樂能量離開，心裡默默希望下次還能再來。

BorgesPlace波赫士領地精品咖啡館明水店

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地址：台北市中山區明水路441號1樓

電話：02-2532-9990

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