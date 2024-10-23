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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 牛排教父親哥退休移居鄉間自營【鄧師傅牛肉麵】隱藏在田野透天厝，一周只營業4天每日3小時限定，湯醇肉嫩麵入味｜宜蘭壯圍美食

牛排教父親哥退休移居鄉間自營【鄧師傅牛肉麵】隱藏在田野透天厝，一周只營業4天每日3小時限定，湯醇肉嫩麵入味｜宜蘭壯圍美食

撒野樂活小村婦 人氣：47
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窩客好文

撒野樂活小村婦

發表篇數：191篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

鄧師傅牛肉麵
phone09-39275888
place宜蘭縣壯圍鄉美功路一段40巷3號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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隱藏田野透天厝【鄧師傅牛肉麵】一周只營業4天每日3小時限定，

台灣必吃美食之一就是牛肉麵，各地也有鄉民們心中收藏的特色名單，一年四季春夏秋冬都適合來上一碗，今天介紹的這一間位在宜蘭壯圍鄉間，被稻田包圍的透天厝完全看不出來是餐館，而鄧師傅牛肉麵是無意在GoogleMap上滑到，發現網路上還沒什麼介紹文卻擁有谷歌很好的評價，於是又激起我們挑戰味蕾的動力啦，煮婦又可以省下揮汗進廚房的一餐，那還不快快出發做啥 😆

隱藏田野透天厝【鄧師傅牛肉麵】一周只營業4天每日3小時限定，

  鄧師傅牛肉麵｜在哪裡 ?  

開車直接導航鄧師傅牛肉麵便會引導你來到壯圍鄉的美麗田野間，可惜正值秋冬季節稻田已收割完畢，只見路旁都是汪汪的水田，若是春夏時節來這裡絕對是一片綠油油的美景，抵達目的地時會一頭霧水，因為看不見明顯的店招牌， 沒關係，它就在美功路的交叉路口的 7-11 壯美門市 的後方，所以從左邊或右邊進去都可以，兩側相通都有入口，也各有一小塊空地可以停車

宜蘭縣壯圍鄉美功路一段40巷3號

營業日 週四 ~ 週日  

營業時間  11:00-14:00

電話 0939275888 

公休日: 週一二三

鄧師傅牛肉麵交通.png

▼【鄧師傅牛肉麵右側小路入口 

就是這一棟透天厝啦，第一次來還疑惑了一會兒

老闆怕大家找無路特地掛上布條 😄

隱藏田野透天厝【鄧師傅牛肉麵】一周只營業4天每日3小時限定，

▼【鄧師傅牛肉麵左側馬路入口 

隱藏田野透天厝【鄧師傅牛肉麵】一周只營業4天每日3小時限定，

門口也是沒有招牌，很擔心車開進別人家裡面 😅

要仔細看才會見著圍牆上頭的扛棒

隱藏田野透天厝【鄧師傅牛肉麵】一周只營業4天每日3小時限定，

沒想到這一棟豪華透天厝裡賣著牛肉麵，不說真的不相信！

我們用餐之前也是臨時打電話訂位，確定有座位才前往

走進去的時候抱著懷疑，是既期待又怕受傷害的心情

隱藏田野透天厝【鄧師傅牛肉麵】一周只營業4天每日3小時限定，

由於這棟透天厝位於路口的三角地帶，兩邊都能通往馬路，我繞了一小圈庭院走走，除了空位處可以停幾台車還有許多店家悉心種植的花草盆栽，這裡不像市區一般擁擠、視野非常寬闊，眼前所見就是稻田還有一幢幢的農舍，周遭的環境可以算是舒服悠閒

隱藏田野透天厝【鄧師傅牛肉麵】一周只營業4天每日3小時限定，

  鄧師傅牛肉麵｜一周營業4天/3小時限定 

鄧師傅牛肉麵主廚鄧新鐘原來大有來頭，他是牛排教父」鄧有癸的親哥哥，擁有40幾年的廚藝資歷並擅長江浙菜，年輕時曾經在軍官俱樂部任司廚為將軍們料理餐點，也多次替前總統蔣經國做菜，更被稱作「軍中御廚」，不但自行開設過餐廳，也擔任過「華泰瑞苑墾丁賓館」的餐廳顧問，後來退休移居宜蘭壯圍卻仍然鍾情於料理，便開始經營無菜單料理，近期才推出『傳說中的牛肉麵』，不過想要吃無菜單料理可得事前預約。

鄧師傅牛肉麵一周只營業四天(四五六日) 而且只有中午時段，時間為11點至14點，３小時限定！！！

聽說還有內用每日限量３０碗

人客啊～想吃『傳說中的牛肉麵』千萬要把握啊

隱藏田野透天厝【鄧師傅牛肉麵】一周只營業4天每日3小時限定，

  鄧師傅牛肉麵｜室內環境  

店家的環境就像是透天厝裡的家庭小餐館，簡單而溫馨，挑高的屋頂還有寬敞的桌距讓空間顯得不擁擠，四周都是大面積玻璃門窗所以光線很明亮，這裡是開放式廚房但沒有油煙味，只有濃濃的牛肉湯香氣

隱藏田野透天厝【鄧師傅牛肉麵】一周只營業4天每日3小時限定，

估算用餐人數大約可以容納２4人左右

隱藏田野透天厝【鄧師傅牛肉麵】一周只營業4天每日3小時限定，

開放式廚房可以看見鄧師傅專注料理的身影，由於僅僅由鄧師傅與老闆娘兩人經營，所以店裡沒有其他員工，可能是退休後也不想過於勞累，只開四天的中午時段老師傅看起來酷酷的，老闆娘則是在外場走動親切的招呼客人

隱藏田野透天厝【鄧師傅牛肉麵】一周只營業4天每日3小時限定，

餐檯上有當日小菜可供選擇，約有7-8種每小份一律都是$40元，跟老闆娘點餐後可以直接拿取 

牛排教父親哥退休移居鄉間自營【鄧師傅牛肉麵】隱藏在田野透天厝

  鄧師傅牛肉麵｜菜 單  

除了需要預約的無菜單料理，

就只賣兩種麵

三寶牛肉麵 $250  紅燒牛肉麵 $210

所以不用劃菜單而是直接跟老闆娘說就可以，另外有飲料櫃不過我忘記去拍了 

隱藏田野透天厝【鄧師傅牛肉麵】一周只營業4天每日3小時限定，

  鄧師傅牛肉麵｜餐點分享  

我們當天點了三樣小菜都很開胃，

分別是醃小黃瓜、豆干絲、小魚乾炒豆干 

另外是 三寶牛肉麵  紅燒牛肉麵 

隱藏田野透天厝【鄧師傅牛肉麵】一周只營業4天每日3小時限定，

牛肉麵沒有分大小碗，清澈的湯頭則是用大量蔬菜水果下去熬煮，不用添加複雜的調味就能喝到清甜甘醇的味道，完全不會有油膩感，覺得這樣很天然健康

隱藏田野透天厝【鄧師傅牛肉麵】一周只營業4天每日3小時限定，

 ★ 紅燒牛肉麵  

紅燒牛肉麵 雖然說是紅燒但不會辣，如果喜歡吃辣的朋友需要自己加喔，不過我喜歡原本清醇的原味所以沒特別加辣，紅燒的牛肉是用牛腩，燉煮得非常軟嫩非常好咬，切塊大小適中容易入口咀嚼，我覺得大人小孩或長輩通通都可以吃得很開心耶

隱藏田野透天厝【鄧師傅牛肉麵】一周只營業4天每日3小時限定，

 ★ 三寶牛肉麵  

三寶牛肉麵 裡有牛腱、牛肚和牛腩，紅燒與三寶兩種皆是搭配細麵條，麵條吸附了湯汁非常入味，咕溜咕溜不軟爛又滑順，即使單吃麵都覺得有牛肉湯的味道，實在讓我太喜歡了，一碗麵的份量足夠吃飽而且相當滿足

隱藏田野透天厝【鄧師傅牛肉麵】一周只營業4天每日3小時限定，

牛肚有2-3片 軟嫩好吃 

隱藏田野透天厝【鄧師傅牛肉麵】一周只營業4天每日3小時限定，

必須說這湯頭不像一般牛肉麵那麼鹹，因為是用牛肉和蔬果一起燉煮，保留了天然甘甜的精華，看起來清澈、喝起來溫潤爽口不油膩，上桌的時候我們各自低頭一口接著一口喝，先生和孩子也點點頭表示滿意

隱藏田野透天厝【鄧師傅牛肉麵】一周只營業4天每日3小時限定，

隱藏田野透天厝【鄧師傅牛肉麵】一周只營業4天每日3小時限定，

  鄧師傅牛肉麵｜食後心得  

無意間吃到這一間鄧師傅牛肉麵讓我們很驚喜，隱身在鄉間田野的透天厝裡，如此低調卻又無敵美味，「湯醇肉嫩麵入味」吃完心滿意足，家裡的三位挑嘴男連同湯、肉、麵整碗清光光，沒有任何挑剔，立刻晉升我心中宜蘭在地最好吃的牛肉麵之一。用餐空間舒適也附有停車場，不過一周只營業四天的中午時段，想要吃到「傳說中的牛肉麵」趕緊找機會到宜蘭壯圍一遊喔 

  鄧師傅牛肉麵｜店家資訊  

地址 : 宜蘭縣壯圍鄉美功路一段40巷3號

營業時間  11:00-14:00 (四五六日)

電話 0939275888 

公休日: 週一二三

FB臉書:  鄧師傅 無菜單料理

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●食記為本人親自品嚐的感受，每個人口味感覺不相同，僅提供您做為參考

●內容、價格、菜單皆有時效性，請依店家公告或實際供應為主  

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