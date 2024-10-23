台北中山區 中山國小站美食

隱藏在中山區雙城街巷弄之中，

皇家玫瑰旅館-雙城館的1F

【隱食家 私房菜.餐酒 Inn's+】

融合不同元素的台灣家常料理，

老闆娘就是主廚，漂亮親切，

對食材選擇用心，還可客製化無菜單料理的桌菜，

好手藝也獲得了米其林必比登薦，

座位不多，務必預約，適合台北聚餐！

【隱食家】

▼隱食家桌數不多，

裝潢簡約帶點工業風，

有兩張2-4人方桌，

和兩張8-10人大圓桌，

但與鄰桌間距有點近。

【隱食家菜單】

冷盤前菜、招牌主菜、海鮮、蔬菜、湯品等都有，

亦有預約菜色，需先預訂。

菜色幾乎都可以做大份或小份，人數少也不用擔心。

✔️需另加10%服務費

▶️(隱食家 菜單)

▼可參考隱友人氣特色菜：

【藥膳活醉蝦】

新鮮活蝦，充分吸收了中藥材的香氣與精華，

展現了豐富的層次，風味濃郁而且健康，

蝦肉彈牙，色澤鮮亮，令人垂涎欲滴。

【高梁酒香腸】

充滿台灣特色的高梁風味香腸風

經過慢火煎炸，腸條外酥內嫩，酒香四溢，

搭配蒜頭與大蒜完全正港的台味！👍

【東石鮮蚵芙蓉蛋】

採用渾圓飽滿的嘉義東石蚵仔，

搭配蛋香豐沛的土雞蛋，

蚵的鮮美與蛋的柔嫩輕盈互相融合，魅力非凡。

【隱食家現炸紅槽肉】

隱食家必點招牌菜！

選用優質紅槽肉，

經過精緻的調味現點現炸，

肉質較為緊實且帶有自然的甜味，

吃起來外層酥脆內裡柔嫩，

切得厚度均勻，不 肥不膩香氣四溢，

重點是擺盤還很出色！😍💕

【古法台式炒米粉】

經典的台灣小吃！

超級Q彈的細米粉，秉持傳統的製作方式，

搭配豐富的配料如豬肉、蛋皮、高麗菜、蝦米等，

每根米粉都均勻吸收風味，

帶有醋的酸味，清新不油膩和豐富的口感，

搭配隱食家自製蒜蓉辣椒更是加分！

【手工秘製炸蚵捲】$200/小

蚵捲麵衣炸得金黃賣相很好，

咬起來不是酥脆，是軟糯的麵皮感，

內裡的主角是蚵仔，

加上香菇、芹菜的點綴，不是我的菜，

下次會擇擇別的來試試。

【炒高麗菜】

看似簡單但卻充滿家常風味。

▼今日不喝酒，來杯冷泡菜吧！

《蛋寶543》

台北米其林必比登推薦，

中山區私房台菜餐廳，

【隱食家 私房菜.餐酒 Inn's+】

從餐點中可感受到店家做料理的好手藝及用心，

也有如家庭的溫馨和親切感，

招牌菜「紅槽肉」讓人一吃上癮，成功的擄獲人心！

唯一就是用餐環現較為開放，易受鄰桌聲音干擾，

當天鄰桌是酒客真的是蠻吵雜的，要有心裡準備…

但家庭聚會、朋友聚餐就很適合，

推薦給大家~~！

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