這間麵屋本心是隱藏在巷弄中的寶藏小店，一旁都是安靜的民宅，一走進店裡才發現裡頭都是客人欸。

麵屋本心 環境

夜晚路過麵屋本心，一旁都是漆黑的巷子，麵屋本心在外頭點亮了一盞燈。門口還有個超可愛的拉麵模型，令人忍不住一直盯著它看。

點餐模式，有機器點餐，選好餐點、投入硬幣或者紙鈔之後，跑出點餐單後，服務人員會協助帶位。

餐點的部分有牛清湯和豚濃湯可以選擇，這次剛好跟老公都選擇牛清湯的部分！此外可以選擇鹽味或者醬油的醬底，鹹度也可以調整想要台式一點或者日式一點，麵條的部分也能選擇硬度或者手揉麵，此外也有其他配料可以追加。

坐下之後，在座位前面就會看到用餐須知與介紹，餐點可以拍照，但廚房禁止拍照攝影！麵屋本心這個名字，是老闆要告訴自己不要忘記初衷，看完介紹也發現自己期待吃麵啦！

座位呈現L型，跟很多日式拉麵店家的坐位設計很像。衛生紙在架上，裡頭是廚房，跟牛庵拉麵不太同的地方，麵屋本心基本上坐著看不到廚房裡面。

飲水機在後方，可以自行取用。

特別的是我竟然看到有髮圈欸！怕有些人吃麵時，頭髮太長會遮到，還提供髮圈可以綁，使用完還可以帶回家，也太貼心。

如果有帶包包來的話，置物籃就在自己的椅子下方喔！

松露干貝舒肥牛鹽味拉麵

不得不說，這碗松露干貝舒肥牛鹽味拉麵很吸睛，舒肥牛的顏色好美，一看就知道很嫩口的牛肉片。

大大顆的松露干貝也，底下還切了一片檸檬作為基底，上頭的干貝有炙燒過，配上松露味道超香，一旁湯頭還有切成丁狀的洋蔥，吃起來口感清脆又清甜不嗆。

這碗拉麵搭配的麵條是手揉麵，麵條的部分比細麵再粗一些，但又沒有像烏龍麵那麼粗，口感較為Q彈，看起來很不賴呢。

底下還有白蘿蔔絲，搭配一起吃非常清爽喔！

柚子七味舒肥牛清湯拉麵

我選的拉麵是柚子七味清湯拉麵，一樣有舒肥牛，不一樣的是有柚子醬在檸檬片上。我的麵條選擇是一般的日式拉麵，我個人反而比較不愛粗麵條，最喜歡這種細拉麵。

七味的湯頭，在牛清湯上面就可以看得到有一些七味粉在上面，帶著微微的辛香料辣味。

除了原本拉麵裡面的炙燒玉米筍和白蘿蔔絲之外，我的這碗還有水蓮欸！

店家可以免費提供一次加麵或者加飯的服務，重點是拉麵真的是很不錯吃，我沒吃到豚骨的湯頭有點可惜，下次有機會還想再過來點一份吃吃看，順便點個甜點啊！

店名：麵屋本心

地址：台中市東區福仁街22號

電話：無

營業時間：17:00-20:30

公休日：禮拜四

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