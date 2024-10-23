花蓮有許多日治時期留下的老宅，近幾年來漸漸轉型為餐廳，再度活絡閒置的空間，這間一碗小位在1930年建造的日式宿舍中，有自己的日式庭院，晚上昏暗的室內氛圍格外有FU，他有紅燒和清燉的湯頭，有牛肉和羊肉可選，湯頭濃郁味道非常香，美食搭配90年的日式老宅的確是很有話題性的餐廳！

附近的景點為將軍府，知名的黃車、藍車炸蛋蔥油餅也在附近都可順道造訪。

▲這棟老宅被高牆圍繞，進入紅色大門後發現有小石鋪成的日式庭院，別有洞天。

▲日式老宅的外觀保存的很好，現在很少看到這種日式拉門了。

▲當天雖然是平日但用餐人潮還是非常多，我們沒有事先訂位就先在候位區等待。

▲一碗小菜單：主要有清燉和紅燒兩種湯頭，有羊肉和牛肉可選，麵體可選麵線、冬粉、 拉麵和泡饃，附餐的飲料點心需搭配主餐來點。

▲店內用餐空間雖然不算寬闊但座位很多，光線昏暗氛圍營造得很好，老宅後面有延伸出加蓋的空間周圍被玻璃窗所包圍，白天光線應該不錯。

▲有免費的茶水可自行取用，喝起來微苦並帶點甘甜感。

▲紅燒牛(拉麵)(小) 170元：紅燒湯頭喝得出來有隱隱約約的中藥香氣，但不會強烈到令人不舒服，整體口味算溫和有些微辣度。

▲麵體我點的是細麵，軟硬適中吸附湯頭很夠味。

▲牛肉是切成小塊帶點筋的部位，肉質入味但纖維較粗，幾乎沒有牛腥味。

▲清燉羊(冬粉)(大) 170元：清燉湯頭使用薑絲提味，一端上來就聞到濃濃的羊肉香氣，冬粉非常吸湯汁，完全吸附了湯頭濃郁香氣吃起來很夠味。

▲羊肉也是切成小塊狀，有帶骨頭和嫩筋的部位，肉質意外的非常細嫩，輕輕一咬馬上骨肉分離，真的很厲害！

▲饃饃 45元：看到菜單的這道菜出於好奇於是點來吃看看，送來時店員教我們先將饃饃撥碎再浸在湯裡泡軟吃，我是先吃一口原始的扎實口感，麵粉香氣非常明顯，浸到湯中吸附了湯頭精華又是完全不一樣的口味。

▲洛神烏梅汁 30元：烏梅汁喝起來非常香濃，有烏梅的微酸加上淡淡的洛神花香氣，搭配食物很促進食慾。

▲古早味黑糖粉圓 35元：粉圓口感偏軟，有濃濃黑糖香氣，甜度剛剛好，飯後甜點來碗黑糖粉圓是必須的！

雞蛋糕短評：藏在小巷中的日式老宅內，氛圍營造的很好，羊肉清燉湯頭非常香，羊肉軟嫩入味，冬粉很入味，牛肉的部分肉質普通，紅燒湯頭微辣，饃饃餅皮很香，泡在湯內更入味。



用餐環境★★★★★

餐點★★★★☆

服務★★★★

CP值★★★★



【一碗小美食資訊】

地址：花蓮縣花蓮市明禮路14巷1號

電話：038323110

官網：facebook

營業時間：11:00–14:00、17:00–20:00 (周三公休)

外送：無

線上預定：一碗小冷凍包訂購

停車場：無

服務費：無

洗手間：有

刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

【如果你喜歡這篇文章，歡迎至文章下方分享並按讚】



檢視較大的地圖

延伸閱讀：

新竹美食懶人包，請點我↓↓↓

​

​ ​

下面連結追蹤追起來，麻煩各位看倌了↓↓↓

雞蛋糕生活美學專題報告IG

雞蛋糕生活美學專題報告FB粉絲團