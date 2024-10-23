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20世紀少女影評／2022年Netflix韓國校園愛情電影／回味青春初戀的滋味，在友情與愛情之間，該為別人還是做自己

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Big Fish

發表篇數：528篇

文章類別：娛樂-戲劇電影

20世紀少女(1).jpg

放了兩天颱風假，得空在家裡就找影片來看看。

今年前半年看了幾部韓劇覺得還不錯，

最近聽說有一部20世紀少女，演員陣容堅強，口碑不錯，於是就來看看。

 

未命名.jpg

20世紀少女是2022年Netflix推出的韓國校園愛情電影，

由金裕貞、邊佑錫、朴柾佑、羅允瑞主演，正是上面海報依序從上到下。

其實我對韓國演員不太熟，每次都是看劇才認識，

我發現韓國演員也都是俊男美女，演得蠻好看的。

 

20世紀少女(2).jpg

20世紀少女一開始是從較近的事先講，接著再用倒述法來講女主角高中的事。

故事發生的時間設定在1999年，

描述一個高中女生寶拉為了讓閨密放心去美國做心臟手術，

自願幫她觀察她喜歡的男生，並寫電子郵件向她報告。

過程中她自己也找到喜歡的人，充滿趣味與甜蜜，

不過也有一些陰錯陽差，讓事情變得複雜。

 

20世紀少女(3).jpg

為了幫閨密觀察賢振，寶拉刻意去接近他，

卻讓賢振誤以為寶拉喜歡他而對寶拉表白，馬上被斷然拒絕。

同一時間，賢振的好哥兒們雲浩也喜歡上寶拉。

 

20世紀少女(3).jpg

當時手機還不是那麼普遍，電影中出現了call機呼叫器，蠻有趣的，

對現在的年輕人來說，應該覺得很新奇。

不知道電影拍攝團隊去哪裡找到呼叫器？

而且還真的能運作，應該費了一番工夫吧。

 

20世紀少女(4).jpg

學校的校外教學總是最讓人期待，也最讓人印象深刻。

三個人在沙灘上用相機拍下了這張照片，1999年連數位傻瓜相機都還不多。

寶拉會喜歡誰呢？呵呵，我喜歡雲浩，你們喜歡誰呢？

雲浩是邊佑錫演的，是四位主演中唯一超過三十歲的演員，

但是看起來還很年輕，一點兒都不像是他們之中年紀最大的。

 

20世紀少女(7).jpg

過了一段時間，閨密完成手術回國了，

兩人開心的重聚，但此時又迎來了一個難題。

她們發現原來妍度喜歡的人，當初穿的制服是借來的，

也就是說，寶拉幫忙觀察的賢振並不是妍度喜歡的人，

這實在是太誇張了！

與閨密喜歡上同一人，我以為會反目成仇，但結果卻很溫馨，

能替對方想，也瞭解感情不能勉強，

真的是很純真的兩個好友，友誼萬歲呀！

這情節與這幾年看到的韓劇內容互相怨懟陷害差很大耶。

 

高中畢業後，原以為可以開始享受大學生活，

跨越了千禧年，這時遠在他方的雲浩卻失去了消息，

片名20世紀少女應該是從這個觀點來的。

電影最後一段接回到開頭收到藝術展覽的邀請前去看展，

才揭開了雲浩的下落，但也沒說明原因。

結局蠻讓人惋惜的，雖然不知原因，但至少寶拉有了答案，

不再是無止盡的思念，而是可以好好跟這段感情說再見。

 

原本以為高中校園愛情故事都是甜蜜的套路，

最後大概就是分開與懷念，或者再重逢。

這一度讓我聯想到陸劇最好的我們，但最後結局還是不一樣。

20世紀少女的結局本來讓人有所期待有個完美結局，

但卻突然轉變，讓我有點意外。

不過雲浩離開可以想像得到就是個開放發展的伏筆，

只是等了15年才知道答案也太久了，尤其還是在網路時代。

電影裡馬上就跳過了15年，要是發生在真實生活中，肯定很痛苦。

不過也可能更慘，就是一輩子都不知道發生了什麼事。

 

高中時代情竇初開，有喜歡的人總會臉紅心跳，

年輕人也總會做些搞笑的事，一輩子難忘，這就是年少輕狂，

但不是每一段感情都是美好的結局，也要有勇氣接受不完美的結局囉，

曾經的曾經，都是人生的一部分。

 

校園愛情電影讓人回想起年輕歲月，彷彿自己又年輕了一次，

難怪總有許多人愛看，也是回味自己年輕時的過往吧！

文章標籤
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