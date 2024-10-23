放了兩天颱風假，得空在家裡就找影片來看看。

今年前半年看了幾部韓劇覺得還不錯，

最近聽說有一部20世紀少女，演員陣容堅強，口碑不錯，於是就來看看。

20世紀少女是2022年Netflix推出的韓國校園愛情電影，

由金裕貞、邊佑錫、朴柾佑、羅允瑞主演，正是上面海報依序從上到下。

其實我對韓國演員不太熟，每次都是看劇才認識，

我發現韓國演員也都是俊男美女，演得蠻好看的。

20世紀少女一開始是從較近的事先講，接著再用倒述法來講女主角高中的事。

故事發生的時間設定在1999年，

描述一個高中女生寶拉為了讓閨密放心去美國做心臟手術，

自願幫她觀察她喜歡的男生，並寫電子郵件向她報告。

過程中她自己也找到喜歡的人，充滿趣味與甜蜜，

不過也有一些陰錯陽差，讓事情變得複雜。

為了幫閨密觀察賢振，寶拉刻意去接近他，

卻讓賢振誤以為寶拉喜歡他而對寶拉表白，馬上被斷然拒絕。

同一時間，賢振的好哥兒們雲浩也喜歡上寶拉。

當時手機還不是那麼普遍，電影中出現了call機呼叫器，蠻有趣的，

對現在的年輕人來說，應該覺得很新奇。

不知道電影拍攝團隊去哪裡找到呼叫器？

而且還真的能運作，應該費了一番工夫吧。

學校的校外教學總是最讓人期待，也最讓人印象深刻。

三個人在沙灘上用相機拍下了這張照片，1999年連數位傻瓜相機都還不多。

寶拉會喜歡誰呢？呵呵，我喜歡雲浩，你們喜歡誰呢？

雲浩是邊佑錫演的，是四位主演中唯一超過三十歲的演員，

但是看起來還很年輕，一點兒都不像是他們之中年紀最大的。

過了一段時間，閨密完成手術回國了，

兩人開心的重聚，但此時又迎來了一個難題。

她們發現原來妍度喜歡的人，當初穿的制服是借來的，

也就是說，寶拉幫忙觀察的賢振並不是妍度喜歡的人，

這實在是太誇張了！

與閨密喜歡上同一人，我以為會反目成仇，但結果卻很溫馨，

能替對方想，也瞭解感情不能勉強，

真的是很純真的兩個好友，友誼萬歲呀！

這情節與這幾年看到的韓劇內容互相怨懟陷害差很大耶。

高中畢業後，原以為可以開始享受大學生活，

跨越了千禧年，這時遠在他方的雲浩卻失去了消息，

片名20世紀少女應該是從這個觀點來的。

電影最後一段接回到開頭收到藝術展覽的邀請前去看展，

才揭開了雲浩的下落，但也沒說明原因。

結局蠻讓人惋惜的，雖然不知原因，但至少寶拉有了答案，

不再是無止盡的思念，而是可以好好跟這段感情說再見。

原本以為高中校園愛情故事都是甜蜜的套路，

最後大概就是分開與懷念，或者再重逢。

這一度讓我聯想到陸劇最好的我們，但最後結局還是不一樣。

20世紀少女的結局本來讓人有所期待有個完美結局，

但卻突然轉變，讓我有點意外。

不過雲浩離開可以想像得到就是個開放發展的伏筆，

只是等了15年才知道答案也太久了，尤其還是在網路時代。

電影裡馬上就跳過了15年，要是發生在真實生活中，肯定很痛苦。

不過也可能更慘，就是一輩子都不知道發生了什麼事。

高中時代情竇初開，有喜歡的人總會臉紅心跳，

年輕人也總會做些搞笑的事，一輩子難忘，這就是年少輕狂，

但不是每一段感情都是美好的結局，也要有勇氣接受不完美的結局囉，

曾經的曾經，都是人生的一部分。

校園愛情電影讓人回想起年輕歲月，彷彿自己又年輕了一次，

難怪總有許多人愛看，也是回味自己年輕時的過往吧！