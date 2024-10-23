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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│三民美食

高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│三民美食

Fresa芙芮莎 人氣：12
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窩客好文

Fresa芙芮莎

發表篇數：589篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

亮三咖啡
place高雄市三民區有光路3巷1號
作者本次評價：
4.80
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│三民美食

高雄三民咖啡廳，巷內轉角質感咖啡廳亮三咖啡.
九如交流道科工館火車站（輕軌站）交通方便.
清幽雅意用餐空間，透明玻璃窗外綠植很有森林感.
佈置滿滿埃及風獨家收藏手作小物，來個埃及旅遊.
並且結合創意手作小物選物店，質感商品超想入手.
還是一間高雄寵物友善咖啡廳，午後悠閒舒壓時光～

高雄咖啡寵物友善咖啡廳「亮三咖啡Light 3 Cafe」巷弄咖啡館超低調.抹茶牛奶蛋捲超人氣

高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│三民美食

亮三咖啡│餐廳外觀

亮三咖啡位於有光路３巷的一排透天住宅.
是間在有光路和有光路３巷轉角咖啡廳！
我們一開始騎車過來還找不到咖啡廳.
與一整排透天住宅的外觀建築不一樣.
沒錯，這間就是亮三咖啡！超隱密！

亮三咖啡前方左邊就是全聯，超好認.
有提供收費汽機車停車場，交通方便！

高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│三民美食

亮三咖啡│室內環境

進入咖啡廳，空間不大，座位也不多哦.
分成前後二區，用餐區及廚房區，有洗手間.
側邊大面透明玻璃窗，迎入白日明亮光線.
結合溫潤的木紋餐桌及牆面很有質感設計！

高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│三民美食

我們一進門目光就被二邊商品櫃給吸引.
擺放多款埃及風情的飾品小物.
原來是闆娘埃及旅遊特別扛回來的哦！

高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│三民美食

不只是一間寵物友善咖啡廳.
也是商品選物店，多款包包衣服杯盤飾品.
通通都有販售！有喜歡都能詢問購買.
喜愛逛逛小物的朋友，可能和我們一樣.
立刻陷在這幾區逛到忘我忘記點餐！

高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│三民美食

高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│三民美食

埃及獨特地標小物，駱駝，在店內隨處可見！

高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│三民美食

有幾個座位很適合一個人來喝咖啡.
享受自己的無憂愜意悠閒時光.

高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│三民美食

好有趣又美美的網美拍照打卡座位！
以綠色植栽為背景，拍出美美照片.

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再往後面走，直接向店家點餐結帳.
冷藏櫃內有當日製作的甜點蛋糕.
以現場甜點供應為主.

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發現了沒，牆面上掛著各種包包、咖啡豆販售.

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想要和闆娘好好聊著咖啡豆.
吧檯座位絕對是最好的安排.
當天闆娘還特地打開咖啡豆讓我們聞香.
是店家自己調配的咖啡豆，好溫和香氣.
正巧遇上中秋節，也有蛋黃酥、芋頭酥.
之後若對店家的糕點甜品有興趣.
都能提前電話訂購或是宅配到家.

高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│三民美食

常溫甜點以現場販售為主.
我們當天很想吃蛋黃酥，就都吃不到了！

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上面五顏六色的杯盤擺設，有夠美的啦！

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亮三咖啡│菜單品項

最推薦的就是手沖咖啡，是店家主打商品.
對於手沖咖啡有研究的朋友.
很推薦可以來喝杯哦～感受咖啡豆的醇香.

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單品咖啡、經典咖啡、好茶、嚴選飲品.
店家都是選用小農鮮乳，所以奶類系的還挺推薦.
想喝咖啡又想喝小農鮮乳，拿鐵咖啡大大推薦！

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有個抹茶控的朋友.
提前訂購小山園抹茶厚蛋捲.
特地前來取貨！帶回台北和朋友分享.
約上我們一起來個小聚.
跟著他的腳步，讓我們認識了亮三咖啡.

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小山園抹茶厚蛋捲

小山園抹茶厚蛋捲是闆娘妹妹的甜點品牌Little Little 少少烘焙」.
提供質感美式盒裝，一整組的提袋.
上面是Little Little 字樣，小巧思設計超好看.
送禮也很體面大方.

高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│三民美食

好想給它開蓋，偷吃一支抹茶蛋捲.

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小山園抹茶鮮奶

抹茶控的朋友當然是點小山園抹茶系列飲品.
選用日本小山園抹茶，搭配奶香濃厚的小農鮮乳.
微微漸層抹茶綠系，抹茶粉灑上厚厚奶泡.
小山園抹茶厚蛋捲＋小山園抹茶鮮奶一整組甜點.
風味上感覺好濃郁好喝～

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拿鐵咖啡＋脆黑糖紅茶鮮奶.

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拿鐵咖啡

闆娘特地打開咖啡豆讓我們聞香.
真的很溫和濃厚的咖啡香氣，那就必點咖啡！
結合小農鮮乳、綿密奶泡.
咖啡味道很濃醇，味道不苦澀.
有了鮮乳更柔和厚韻，喜歡拿鐵咖啡～

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脆黑糖紅茶鮮奶

有造型感的玻璃杯，裝入脆黑糖紅茶鮮奶.
灑上黑糖在紅茶鮮乳上.
有著漸層濃郁系！
可以先吃黑糖脆甜，再直接就口喝.
品嚐奶香多變風味.

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哥斯大黎加 拉斯拉哈斯莊園

朋友喜歡手沖咖啡，點了這款，可以冷熱二種喝法.
並且貼心的附上風味介紹，放慢生活腳步慢慢品味.

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我們吃飽飯後，相約來亮三咖啡小聚聊天.
很喜歡清雅環境，舒服氛圍，很多埃及小物.
還有各式手作甜點可以享用，採光明亮又好停車.
閒暇午後時光，喜歡手沖咖啡，就來亮三咖啡！

【亮三咖啡Light 3 Cafe】
時間：13：00～19：00
公休：無
電話：（07）396-5128
地址：高雄市三民區有光路3巷1號
（１６ＳＥＰ２４│美食分享文│菜單品項及價格以現場為主）

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