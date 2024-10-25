這間東時鮮蚵是Ruby的美食新發現，
每日產地新鮮直送的鮮蚵仔，讓Ruby一試成主顧。
看得出來第二代的經營者非常用心，
不僅保留了父母所傳承的美味，
將店內環境裝潢得舒適，
讓在夜市用餐也能享受到這麼優質的用餐氛圍。
Ruby到訪時，雖已過用餐尖峰，但還是稍微等候一下。
若店內滿位，店員都會熱情地協助客人入座，
這些小細節都讓人感受到店家對顧客的用心與關懷，令人倍感窩心。
菜單上不僅有經典的蚵仔煎，
還有蝦子、虱目魚肚、炒花枝等多樣美味，
連炒青菜也只需45元，
真的是銅板美食，性價比極高。
不僅內用客人眾多，連外帶的客人也是絡繹不絕。
外帶的醬料也很貼心的分開包裝讓人拿取。
在等待的過程中，店裡還提供冰涼的檸檬水，
半開放式的廚房，讓人能夠清楚看到新鮮食材的準備，
補貨的頻率也很高。
生意好到讓煎台上的師傅幾乎沒有停過，
美味的程度令人期待。
酥香蚵仔煎 $75
Ruby最喜歡蚵仔煎煎的恰恰的口感。
每一口都能感受吃到酥脆的皮及顆顆都飽滿的鮮蚵，
淋上店家自製的甜辣醬料後，更添加蚵仔煎的風味。
酥香雞蛋煎 $65
因小朋友不敢吃蚵仔，Ruby就點了一份雞蛋煎，
雞蛋煎多了雞蛋本身的香氣，口感滑順，適合不喜歡蚵仔的孩子。
鮑魚海產粥 $100
海產粥配料真的是給的很滿，
兩隻蝦子、蛤蜊、鮑魚、花枝、香菇、筍絲、蔥。
粥還是吃的到米粒的口感，
粥底滑順與各種海鮮的鮮味融入粥中，
口感相當豐富，湯底真的好鮮甜。
蚵仔蝦仁蛋炒飯 $100
米飯吵的粒粒分明，蝦仁與蚵仔的搭配
讓這道炒飯真的是滿滿鮮味。
每一口都是海的鮮美滋味，讓人回味無窮。
孩子全部吃光光，還又喝了一碗粥。
燙鮮蝦 $150
新鮮的蝦子經過簡單的川燙，保留了蝦子最原始的鮮甜，
蝦子肉質緊實，沾上芥末，
更是讓人一口接一口，根本停不下來。
無刺虱目魚肚煎 $150
虱目魚肚肉質滑嫩，經過大火煎，外皮煎的酥酥恰恰，
香氣四溢，重點是無刺的虱目魚吃了真的不用擔心被刺刺到。
也可搭配旁邊的椒鹽或是檸檬，味道層次絕對提升一個檔次，
鮮香在嘴裡迸發，絕對必點一片。
炒花枝 $140
新鮮的花枝經過大火快炒，
保留了花枝的原汁原味，吃的好過癮。
東時鮮蚵這間真的是吃了一次就列入Ruby的口袋名單，
這裡的食材新鮮、環境乾淨明亮、價位合理，
連不太愛吃飯的孩子也直接空空賞，一直連連比讚。
這裡也提供很多電子支付，就算是沒帶現金也可以付款，
這點對於Ruby來說這點很重要。
無論你是海鮮愛好者，還是想要一頓美味的正餐，
東時鮮蚵都能滿足你的需求。
每一道菜都承載著海洋的鮮味與新鮮，去膩了觀光夜市，
來延三夜市這邊許多美食都值得還品嘗發掘，
Ruby簡單的美味食記與大家分享。
【店家資訊】
👉東時鮮蚵-衝浪蚵仔
🍽 FB官方粉絲團請點此 / IG 官方粉絲團請點此
🏠台北市大同區延平北路三段50號
☎️02 2595 6267
⏰AM11:00~PM14:00 / PM16:00~PM22:00
此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，
而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，
Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。
圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌
RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐⭐⭐
回訪率⭐⭐⭐⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐⭐
Ruby很愛吃美食、👩🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，
目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，
想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。
要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。
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