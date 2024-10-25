這間東時鮮蚵是Ruby的美食新發現，

每日產地新鮮直送的鮮蚵仔，讓Ruby一試成主顧。

看得出來第二代的經營者非常用心，

不僅保留了父母所傳承的美味，

將店內環境裝潢得舒適，

讓在夜市用餐也能享受到這麼優質的用餐氛圍。

Ruby到訪時，雖已過用餐尖峰，但還是稍微等候一下。

若店內滿位，店員都會熱情地協助客人入座，

這些小細節都讓人感受到店家對顧客的用心與關懷，令人倍感窩心。

菜單上不僅有經典的蚵仔煎，

還有蝦子、虱目魚肚、炒花枝等多樣美味，

連炒青菜也只需45元，

真的是銅板美食，性價比極高。

不僅內用客人眾多，連外帶的客人也是絡繹不絕。

外帶的醬料也很貼心的分開包裝讓人拿取。

在等待的過程中，店裡還提供冰涼的檸檬水，

半開放式的廚房，讓人能夠清楚看到新鮮食材的準備，

補貨的頻率也很高。

生意好到讓煎台上的師傅幾乎沒有停過，

美味的程度令人期待。

酥香蚵仔煎 $75

Ruby最喜歡蚵仔煎煎的恰恰的口感。

每一口都能感受吃到酥脆的皮及顆顆都飽滿的鮮蚵，

淋上店家自製的甜辣醬料後，更添加蚵仔煎的風味。

酥香雞蛋煎 $65

因小朋友不敢吃蚵仔，Ruby就點了一份雞蛋煎，

雞蛋煎多了雞蛋本身的香氣，口感滑順，適合不喜歡蚵仔的孩子。

鮑魚海產粥 $100

海產粥配料真的是給的很滿，

兩隻蝦子、蛤蜊、鮑魚、花枝、香菇、筍絲、蔥。

粥還是吃的到米粒的口感，

粥底滑順與各種海鮮的鮮味融入粥中，

口感相當豐富，湯底真的好鮮甜。

蚵仔蝦仁蛋炒飯 $100

米飯吵的粒粒分明，蝦仁與蚵仔的搭配

讓這道炒飯真的是滿滿鮮味。

每一口都是海的鮮美滋味，讓人回味無窮。

孩子全部吃光光，還又喝了一碗粥。

燙鮮蝦 $150



新鮮的蝦子經過簡單的川燙，保留了蝦子最原始的鮮甜，

蝦子肉質緊實，沾上芥末，

更是讓人一口接一口，根本停不下來。

無刺虱目魚肚煎 $150

虱目魚肚肉質滑嫩，經過大火煎，外皮煎的酥酥恰恰，

香氣四溢，重點是無刺的虱目魚吃了真的不用擔心被刺刺到。

也可搭配旁邊的椒鹽或是檸檬，味道層次絕對提升一個檔次，

鮮香在嘴裡迸發，絕對必點一片。

炒花枝 $140

新鮮的花枝經過大火快炒，

保留了花枝的原汁原味，吃的好過癮。

東時鮮蚵這間真的是吃了一次就列入Ruby的口袋名單，

這裡的食材新鮮、環境乾淨明亮、價位合理，

連不太愛吃飯的孩子也直接空空賞，一直連連比讚。

這裡也提供很多電子支付，就算是沒帶現金也可以付款，

這點對於Ruby來說這點很重要。

無論你是海鮮愛好者，還是想要一頓美味的正餐，

東時鮮蚵都能滿足你的需求。

每一道菜都承載著海洋的鮮味與新鮮，去膩了觀光夜市，

來延三夜市這邊許多美食都值得還品嘗發掘，

Ruby簡單的美味食記與大家分享。

【店家資訊】

👉東時鮮蚵-衝浪蚵仔

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🏠台北市大同區延平北路三段50號

☎️02 2595 6267

⏰AM11:00~PM14:00 / PM16:00~PM22:00

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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