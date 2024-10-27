可以吃到一整隻龍蝦的鐵板燒好過癮，士林鐵板燒推薦【潼鐵板燒至善店】，地點隱密、環境清幽，氛圍感十足，可以享受在森林裡享用鐵板燒的美好

一人一份的鐵板燒套餐，除了主食外，還有松葉蟹肉蒸蛋、北海道干貝、南非鮑魚，以及一人一整隻的新鮮活龍蝦，吃起來真的很過癮，是台北約會聚餐好選擇！

士林鐵板燒「潼鐵板燒至善店」，台北森林系鐵板燒，A5和牛搭配一整隻龍蝦好過癮!

潼鐵板燒至善店位於至善路三段上，由台北過來經過故宮博物院、外雙溪不久即抵達

門口可停放幾台車，路邊白線也都可以停車，開車前來停車挺方便的，導航直接搜尋＂潼鐵板燒至善店＂，在至善路二段上、釣蝦場旁還有一間故宮店，大家不要跑錯地方

搭乘公車也可以到，小18到＂聖人橋站＂下車就到了！

ADD:台北市士林區至善路三段342號

TEL:02 2841 1655

營業時˙間:11:30-15:00 ; 17:30-21:30 (週二公休)

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停好車，由大門進入後需要步行一小段路，經過聽雨軒壽司鐵板後才是潼鐵板燒至善店

清幽的大自然環境搭配藍天白雲，讓人心情也相當美好！

好喜歡的森林系氛圍，被綠意環繞的感受特別美好，原來台北有這麼棒的森林鐵板燒，吃飽後還可以隨意走走看看，很推薦大家可以來享受美食

潼鐵板燒至善店菜單及價格

價位從2280~3380元，單價雖然不便宜，但每個套餐都是搭配一整隻龍蝦，以及松葉蟹肉蒸蛋、北海道干貝、南非鮑魚等

有吃過高檔鐵板燒的都知道，一般龍蝦都是只有半隻而已，這裡是一人一隻，光龍蝦就吃得超過癮

桌位上每人一份洋蔥、蜂蜜芥末醬及熱茶，洋蔥拌一拌可直接入口或是搭配餐點享用，爽口解膩，吃完可以續

用餐空間寬敞明亮，很喜歡大面積的玻璃窗，白天可以享受陽光灑落的美好，也能夠感受戶外的綠意美景

除了鐵板料理台板前座位外，也有提供一般桌位，家庭親子用餐也適合

料理前，主廚會介紹食材，也讓大家感受海鮮的新鮮度，龍蝦跟鮑魚都是活跳跳的喔

松葉蟹肉蒸蛋

貌似平凡的蒸蛋搭上松葉蟹肉及魚卵，整個超華麗變身，口感上也更上一層樓

松葉蟹肉量不少，純天然鮮味，滑順嫩口，光是前菜就讓人驚艷

坐板前可以近距離欣賞主廚料理過程，也可以聽主廚食材介紹

鮭魚卵北海道干貝佐花枝魚子醬

鮭魚卵、干貝、花枝、魚子醬，一道多種滿足，而且一個人是兩顆北海道生食級干貝，吃過別家高檔鐵板燒，干貝只有一顆

鮭魚卵也是給得相當大方，整個鋪好鋪滿的概念，花枝搭配魚子醬還有金箔，感覺好高貴，一旁還有龍蝦沙拉、蔓越莓及蔬菜可以搭配著吃

肥厚新鮮的花枝口感爽脆帶甜嫩感，點綴的魚子醬及金箔讓口感更為豐富，層次分明

可以吃到兩大顆佐鮭魚卵的北海道干貝，真的很幸福！厚實飽滿的生食級干貝鮮甜細嫩，濃郁海味讓人意猶未盡

香煎魚片佐三色胡椒

當天提供的是紅條魚，魚肉煎至表面金黃，淋上三色胡椒搭配皇宮菜及辣椒絲，肉質細嫩鮮甜，沒有魚刺，小孩及長輩也可以安心吃

南非鮑魚佐日式海膽醬

每人一顆南非大鮑魚真的很過癮，一旁橘色的醬是濃郁鮮美的海膽醬，另外還搭配了梅子及彩椒、玉米筍、櫛瓜等蔬菜，可以沾油醋醬享用

鮑魚可以直接吃也可以沾海膽醬入口，就看自己喜歡，新鮮的鮑魚口感風味自然不在話下，肉質細嫩脆彈，味道鮮美

每日湯品

當日湯品提供牛肝菌菇濃湯、蔬菜牛肉湯，湯品可直接喝或是搭配麵包，菌菇濃湯順滑香濃，蔬菜牛肉湯酸香可口，還可以吃到整塊牛肉

活龍蝦整尾

每個人都有整整一隻的龍蝦真的很過癮，光看就好滿足！

新鮮肥美活龍蝦，鮮甜彈牙

濃郁的龍蝦膏滋味讓人難以忘懷，每一口都是幸福

紮實飽滿的龍蝦肉，就連龍蝦鰲也是滿滿的肉，第一次吃鐵板料理龍蝦吃的這麼過癮，真的很滿足

日本宮崎A5和牛肋眼 $3880

享用完整隻龍蝦，緊接著和牛上桌了，豐富且細緻的油花，口感軟嫩鮮美，每一口都充滿高雅香氣甜味，入口即化的絕佳體驗

美國無骨牛小排 $2480

薄厚度剛剛好的無骨牛小排口感細緻鮮嫩、肉汁豐富，吃後唇齒留香

季節水果＆甜點＆飲料

最後的甜點在戶外的包廂使用，每一組客人都有專屬的空間，這樣的設計很棒，不會被打擾，吃完也不必急著離開

紅豆銅鑼燒是主廚在鐵板上現煎的，甜而不膩的幸福口感！

讓人好喜歡的環境及氛圍，料理也讓人吃得開心滿足，如果你也想找台北高級鐵板燒或是聚餐約會餐廳， 潼鐵板燒至善店 分享給大家！

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