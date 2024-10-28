【The Cafe By 想台中】在落羽松玻璃屋咖啡廳用餐是什麼樣的體驗呢？整體餐點選擇很多元，大份量又好吃！平日不限時、提供免費插座～台中早午餐、下午茶推薦！

終於來「The Cafe By 想台中」用餐了，在落羽松玻璃屋咖啡廳裡吃海陸大拼盤是什麼樣的體驗？The Café By 想 海陸大拼盤以大木盤塞滿了大魷魚、蝦子、德國豬腳、雞翅、生菜等等10多種食材，一上桌就是全場焦點！吃一次就讓你念念不忘，「The Cafe By 想台中」主打年輕人也會喜歡的義式創意料理，義大利麵、燉飯都非常有水準！首推「香蒜辣椒老虎蝦清炒義大利麵」，香辣又涮嘴且蝦味十足～「嫩煎松阪豬與松露野菇牛肝菌燉飯」每一口都濃郁到不行～飲料必點自家熬煮且用料實在的「特調水果茶」，還會給你一顆超美玫瑰綠茶冰球，特別加了酸梅提味更好喝！飯後一定要再來盤「綜合水果鬆餅」，他們家鬆餅特色是有包入麻糬，沾著冰淇淋吃，包準會讓你愛上！這間就是位在台中七期的「The Cafe By 想台中」。

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「The Cafe By 想台中」就位在台中七期惠來公園旁邊，鄰近台中市政府，開車來周圍有不少路邊收費停車格，捷運水安宮站步行過來約10分鐘就能抵達，交通上蠻方便的。沒想到在繁忙的台中市中心附近，藏著一間這麼美的台中早午餐咖啡廳！獨棟玻璃屋，四周環繞著綠樹流水，還有整排落羽松映照在池水中，水池裡還有鯉魚悠游其中，根本是都會裡的綠洲，讓人瞬間放鬆、療癒身心的好地方。

店內裝潢走的是低調典雅木質風格，牆面上還掛了不少知名畫家梁奕焚的畫作，讓室內更增添藝術氣息，用餐起來也更有品味～

「想 台中」用餐座位數還不少，當天平日中午去還幾乎快客滿，另外還有可容納50人的室內空間，當天就剛好遇到企業包場，不僅適合聚餐、約會，連公司大型聚會活動都很適合在這裡舉辦，有需求的建議提前預約唷！

🔺The Café By 想 海陸大拼盤 $1880

「The Café By 想 海陸大拼盤」用超大木盤盛裝，一上桌就是全場焦點！大到需要男生才扛得動～裡面有整尾大魷魚、大蝦子、德國豬腳、雞翅、烤櫛瓜、花椰菜、烤南瓜、烤地瓜、美生菜、雞蛋等等10多種食材，真的很豐盛，每樣食材都是精心烤製，呈現最自然的鮮甜滋味，五顏六色看起來超有食欲！絕對能滿足你視覺、味覺饗宴～

魷魚鮮甜又脆彈，簡單調味就很好吃，充滿膠質感又彈牙的德國豬腳，搭配酸菜、蜂蜜芥末醬，真的好吃到一口接一口停不下來。蝦子超大隻，口感脆彈到不行～值得一提的還有裡頭的蘿蔓生菜，真的又脆又鮮甜。這道菜可以3~4人分食，絕對是朋友聚餐、家庭聚會的首選推薦！

🔺燻雞起司薄餅 $270

「燻雞起司薄餅」以乾烙方式料理，薄脆的餅皮咬下去會散發出燻雞的香氣，洋蔥的甜味和鹹香起司，熱熱吃還會牽絲，整體的搭配，真的很開胃好吃。

🔺日式大阪燒風味脆薯 $260

「日式大阪燒風味脆薯」以金黃酥脆的薯條上，撒上滿滿會跳舞的柴魚片，再淋上濃郁的大阪燒醬，每一口都帶有鹹甜滋味，一旁還附上香濃美乃滋醬，搭配著吃更增添整體口感層次，鹹中帶點酸甜，非常涮嘴好吃～

🔺香蒜辣椒老虎蝦清炒義大利麵 $380

「香蒜辣椒老虎蝦清炒義大利麵」微辣帶有蒜香，吃起來特別涮嘴！重點是吃起來很香，但卻完全不油膩，老虎蝦超大一隻，蝦肉飽滿又脆彈，很推薦給喜歡義大利麵的朋友。

🔺嫩煎松阪豬與松露野菇牛肝菌燉飯 $390

「嫩煎松阪豬與松露野菇牛肝菌燉飯」每一口都吸飽了蕈菇白醬的味道，真的好香、好濃郁～上頭還有煎至脆彈的松阪豬，一口燉飯、一口松阪豬好幸福～

🔺綜合水果鬆餅 $240

飯後甜點推薦一定要來份招牌人氣「綜合水果鬆餅」，以多種水果妝點擺盤，看起來更誘人，愛心鬆餅剝開來還有彈牙的麻糬，熱熱吃沾著冰淇淋享用，真的好好吃～若是只來「The Cafe By 想台中」享用下午茶，也很推薦來一份～

🔺玫瑰重乳酪蛋糕 $160

🔺藍莓優格蛋糕 $160

「藍莓優格蛋糕」、「玫瑰重乳酪蛋糕」兩款都有用食用花裝飾的美美的，藍莓酸甜的味道跟乳酪優格搭在一起很對味，整體酸甜不膩口蠻不錯的～「玫瑰重乳酪蛋糕」以玫瑰混合蜜桃，帶有花香及果香，吃起來也很有層次感。

🔺特調水果茶 $210

飲料大推這杯「特調水果茶」，會給你一個玫瑰綠茶冰球，搭配自家熬煮的水果茶，入口充滿蘋果、百香果、鳳梨香氣，還特別加了酸梅來提味，整體甜度適中，真的非常好喝，必點！

🔺可可拿鐵 $210

「可可拿鐵」點熱飲還有美美拉花，這杯會附上馬德連可以搭配享用，巧克力喝起來苦甜香氣非常濃厚，巧克力控肯定會喜歡。

「The Cafe By 想台中咖啡」也有「想 國家戲劇院」、「想 林口」、「想 陽明山」其他三間分店，每間店餐點、裝潢都不一樣，其中想台中是營業近10年的創始店，而且只有台中有販售限定的早午餐，真的是間環境優美、餐點好吃的台中早午餐咖啡廳，餐點選擇又很多樣，下次台中聚餐不知道吃什麼嗎？那麼這間「想 台中」強力推薦給你～