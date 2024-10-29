來到城隍廟要吃ㄍㄜㄍㄜ羹，小米必來「雅珍號ㄍㄜㄍㄜ羹」

除了ㄍㄜㄍㄜ羹是必吃的，小米也很喜歡芋頭肉圓

店家已經超過四十年歷史，目前傳承至第二代~

老闆娘美枝姐同時也是消防局的救護志工，透過自己與朋友的支持，陸續捐贈消防與救護器材，投身社會公益不遺餘力！

而且還有號召大家集資捐出救護車，是大家心目中的好大姐~

快跟著小米一起去看看吧。

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👉雅珍號ㄍㄜㄍㄜ羹位置

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雅珍號ㄍㄜㄍㄜ羹在城隍廟7-11正對面入口進來左手第2間的攤位~

👉雅珍號ㄍㄜㄍㄜ羹環境介紹

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除了最前面的吧台，裡面還有內用座位，雖然空間比較小，但現在有冷氣了，用餐起來挺舒適的

ㄍㄜㄍㄜ羹是以肉羹、魚羹、魷魚羹三種食材為基底的羹湯，搭配當天現炸的肉酥。

早年因為新竹814空軍基地的外省軍官來光顧，學著用台語口音說要買ㄍㄜㄍㄜ的羹，久了攤販老闆們也跟著把這種羹湯說成ㄍㄜ ㄍㄜ羹

👉雅珍號ㄍㄜㄍㄜ羹菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

ㄍㄜㄍㄜ羹和肉圓都只要銅板價，肉圓可以選蔥肉、芋香或綜合~

乾米粉和乾麵也是銅板價，想要更有飽足感可以點羹米粉或羹麵喔

👉雅珍號ㄍㄜㄍㄜ羹用餐心得分享

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來這邊必點的組合是ㄍㄜㄍㄜ羹+肉圓或羹麵+肉圓，就看個人喜好啦

小米首推綜合肉圓(50元)有蔥肉和芋香口味，小孩才做選擇，大人全都要 XD

店家還會給一支大大的竹籤讓客人食用~

肉圓外皮Q彈又帶點嚼勁，內餡是傳統的紅糟肉加上蔥香~

芋頭口味有塊狀的芋頭，有芋頭的甜香跟紅糟肉的結合，口味上跟傳統的新竹肉圓有不一樣的風味唷^^

想要吃ㄍㄜㄍㄜ羹又有飽足感的話可以點羹麵(65元)。

愛吃辣的朋友必加辣椒，香氣十足又夠辣喔

ㄍㄜㄍㄜ羹是以肉羹、魚羹、魷魚羹三種食材為基底的羹湯，搭配當天現炸的肉酥

湯頭很清甜， 建議大家先喝原味再加醋提味唷 ！

肉酥口感酥脆，花枝羹有彈牙鮮甜滋味，吸附湯頭一起吃很讚

單純想喝湯的話可以點ㄍㄜㄍㄜ羹(50元)，料也比較多啦！

以上是我們的心得分享，不要再說城隍廟都是觀光客才會去的地方，其實很多在地人也會去享用美食啦！

小米推薦老字號的雅珍號ㄍㄜㄍㄜ羹給你們

👉雅珍號ㄍㄜㄍㄜ羹營業時間地址

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🌟店家資訊：雅珍號ㄍㄜㄍㄜ羹

🏠地址：新竹市北區中山路75號

☎電話：03 524 0220

⏰營業時間：10:20–20:30

粉絲團：雅珍號ㄍㄜㄍㄜ羹

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

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