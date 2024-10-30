美到讓人有秒飛國外度假的美好【砂島生態保護區】，一整片純淨貝殼砂沙灘搭配碧藍清澈海水，真的很美很療癒

來到砂島生態保護區除了可以欣賞無敵海景及純淨潔白沙灘外，一旁還有砂島貝殼砂展示館可以免費參觀，是墾丁旅遊不容錯過的景點之一！

美到像在國外度假「砂島生態保護區」，墾丁最純淨貝殼砂沙灘!

每次到墾丁旅遊我們幾乎都會在砂島停留，砂島生態保護區就在大馬路旁，有免費停車場及廁所，經過不容易錯過

ADD:屏東縣恆春鎮砂島路221號

TEL:08 885 1204

這片貝殼砂沙灘真的很美，長約220公尺，主要由貝殼、珊瑚碎屑及底棲性有孔蟲經年沉積而成，貝殼砂的含量高達97%以上，居墾丁所有沙灘之冠

也為了維護這片珍貴的自然資源，特別規劃為生態保護區

雖然保護區無法進入，但一旁還有一大片的珊瑚礁石海岸可以自由進出，可以到沙灘礁石處走走

相當清澈的海水以及湛藍的天空，海天一色極為療癒的美景，舒心且美好

行走珊瑚礁石上務必小心注意腳步，礁石凹凸不平不是那麼好行走，每一步都要很小心

退潮後露出的潮池、潮溝可以觀察海洋生物

往一旁走還有比較平坦的區域可以踩踩水，然後小朋友也很認真地在探索海洋生物，但可能是因為八月份天氣太熱，水溫也比較高，所以沒有找到什麼生物

完全不輸給國外的美景，忙碌的生活看著這片美景，心情瞬間就被治癒了

碧海藍天、純白沙灘，很有到海島國家度假的美好，其實，台灣真的也很美！

砂島貝殼砂展示館 就在砂島生態保護區旁，佔地約30餘坪，開放時間為每日上午8時至下午5時（除夕休館），在展示館內可以參觀：（1）砂島位置簡介、（2）貝殼砂灘形成原因、（3）貝殼砂為何列入保護等主題

有賞砂台可以實地觀賞、觸摸貝殼砂，也有顯微鏡、放大鏡觀賞區，提供遊客對貝殼砂更細微的觀察及深入的了解等！

到墾丁旅遊不容錯過的美麗景點之一，一定要來砂島生態保護區感受秒飛國外度假的美好！

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