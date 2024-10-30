壱絕咖哩的空間設計外觀很日風走進店內卻發現，這裡也很有有韓系咖啡館的質感，桌面上預先放置好菜單，簡單文字介紹介紹這裡咖哩的風味特色，濃郁的咖哩香料氣味直到開始有餐點出現時…真香!
壱絕咖哩 | 日式咖哩 | 咖哩飯 | 勤美餐廳
- 地址:台中市西區民權路229巷21-2號（模範街周邊）
- 營業時間：12:00–14:30, 17:30–20:30 （週二休）
- 電話：04 2301 9019
- 預約: inline.app
- 臉書: FB
只收現金 · 允許狗狗入內 ▎IG:yi.jue.curry – 壱絕咖哩 ▎無接待12歲以下兒童
▎日式風格咖哩店/空間環境
保留店前空間，當天看起來正在整理有點亂我就沒拍了，但不妨礙從座位拍出去依然很美，店內的空間座位除了吧檯區之外，桌桌間的距離都很寬敞！
▎壱絕咖哩MENU
月見乾咖哩、直火炭燒咖哩、歐風紅酒牛肉咖哩三種不同類型的咖哩，其中直火炭燒咖哩還可以選擇搭配唐揚雞、慢燉豬頰或是腰內櫻花豬排，咖哩都可以加價升級$120~180元。
看完菜單後跟朋友各自選自己想吃的咖哩，額外加選套餐升等$180!
▎壱絕咖哩風味沉穩”香料”中帶著一點…
沒有商量的狀態下各自選的咖哩還真的完全不一樣耶，月見咖哩一看就知道是誰，另一個選了櫻花豬排，一個則點了慢燉豬頰
乾咖哩$240
蔥花 / 蛋黃 / 炸牛蒡，如果這三個有兩個是你討厭的..建議別點 XD，
乾咖哩-蔬菜末與豬絞肉、香料仔細的翻炒，當然會有一點提味最重要的事過程中不加水，靠著蔬菜帶出的水份慢慢煨煮，搭配炸的極酥的牛蒡、撒上青蔥和生蛋黃增加風味的層次和口感…
牛蒡很脆，乾咖哩=咖哩風味肉燥!鋪得滿滿的一點也看不出白飯在哪裡，端上桌我還以為我需要再加一碗白飯，破蛋的前置作業我可議挖出凹陷曲道
然後敲破蛋黃….(我應該挖深一點)
直火咖哩-櫻花豬排$290
櫻花真的很櫻花色，豬排肉，腰內肉基本上是最少油脂的部份為了放便料理不老不柴直接切薄片，隱隱之間吃得出來它浸泡香料是低溫烹調，然後靜置慢慢熟成，維持著肉質依舊軟嫩。
咖哩醬汁看的出來是極緻濃稠狀態，朋友說咖哩醬剛剛好配完整個飯是夠的…就是不知道有沒有特別重口味需要加醬?
直火咖哩-慢燉豬頰$280
咖哩的風味跟櫻花色豬排是一樣的…毫不客氣地挖了朋友的醬汁(我們常常互換食物) 咖哩尾韻帶著一點酸似乎是巴斯米克醋，讓直火焦香氣之後帶著一點獨特風韻，慢燉的豬肉超大塊，牙口絲就拉開， PA對著朋友說這絕對是頓了7749分鐘以上…(認真)
豬頰肉很嫩，頂著一顆…炸蛋!破蛋才知道原來是水煮蛋粿上麵包粉，kiwi 突然冒了一句我們的蛋都不一樣，而且為什麼你的是薑黃飯!
套餐+180 昭和布丁/可樂餅/紅茶
布丁很扎實，屬於大人味的，紅茶基本款..甜度不高錫蘭紅茶之類的，可樂餅好吃(雖然被我們放到已冷
午餐吃完了之後可以晃去哪裡呢?其實斜對面就是 “長屋咖啡” 往前走還有奶油飯店可以逛逛，想吃冰的朋友 好豆堂，以上通通步行可抵達，但是當天我們吃完就跑來到五權路-續咖啡Douzi美術館站 (老菜脯+黑咖啡)沒試過吧!
壱絕咖哩MAP
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