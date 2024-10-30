上次吃了 築間酸菜魚 好吃是好吃

但覺得口味太重

今天來到蜀川香酸菜魚

希望可以吃到更吃的酸菜魚

餐廳的裝潢色系只有兩個基底色

紅、綠

全部只有這兩個顏色

用綠色為基底色、紅色為點綴色

紅配綠~真的是超強烈對比色!

餐廳的用色真的很大膽!

菜色上除主打的酸菜魚、水煮牛的單價稍高一些

其實的熱菜都非常的平價喔!

另有推從單人、雙人、多人的套餐

還有平日的小資套餐可供選擇

還有飯後不可少的甜點喔!

價格很親民

桌上掃QR碼點餐

餐廳的上菜速度也是飛快的喔!

黃瓜愛裝蒜 58元

真的就是黃瓜+大蒜，真的有夠蒜!

蒜味真的是十足十!

季節時蔬-胡麻水蓮 58元

水蓮的纖維質不會很粗，淋上胡麻醬小小一盤很快就被清掃而空!

蜀川香酸菜魚2~3人份 618元

餐廳主打的酸菜魚本身帶辣、帶酸

但酸度和辣度皆可調，我們挑了基本盤小辣小酸

辣度基本上感覺不太出來~但麻香就很明顯

湯入喉後尾韻就是酸~湯喝來不鹹不膩不嗆，很順喔!

魚肉嫩就不在話下，沒有土味!

鹽酥香香雞 168元

外層裏粉幾乎感覺不到它的存在，雞肉嫩還有帶汁

咬的時候要小心，它還會冒煙喔!

蜀川香催淚蛋 168元

今天我們大家最給讚的一道菜

是呀~它就是蛋而已!

但這個蛋真的不是普通的蛋，蛋煎到赤赤好酥口

吃來超香超下飯，鍋底的汁都被清空了!

蜀川香雙寶(米血糕/皮蛋) 188元

好友有一位就是米血糕控

這道口感類似三杯口味，米血糕和皮蛋都超入味的喔!

還好我們不喝酒，不然它肯定是超好的下酒菜!

干鍋花椰菜 188元

花椰菜的香氣一點都不輸給蜀川香雙寶

沒想過花椰菜也可以那麼有滋有味

牛肉耍油條 248元

油條3塊~是剛好看到我們是3個人嗎？

牛肉的部份採用的是牛五花的肉片

口味偏重、肉片雖嫩但帶有一點筋

google給好評就送你一碗銀耳蓮子湯

一隻手機一碗

銀耳不是那種脆脆少少的，這碗銀耳都是好大一朵的喔!

料多實在又不甜，好好吃!

今天整體用餐下來不但菜色好、環境好

服務人員的態度也很好喔!

下次想再吃酸菜魚，我會再回來!

店址：台北市中山區南京東路一段24號2樓

電話： 02-2562-2518

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