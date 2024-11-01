

最近好像常常在參加餐酒會，這次跟朋友一起來參加北海道葡萄酒餐酒會，想品嚐看看日本北海道的葡萄酒風味，活動地點選在內湖的味屋私廚。為了能夠盡情享受美酒，我們特地搭乘UBER前來。如果選擇搭公車，可以到民權大橋站，再步行過來。餐廳隱身於辦公大樓內，對面就是貝克漢高爾夫球場，到了一樓要請服務人員下來帶位，讓這活動更添神秘。(未成年請勿飲酒‧禁止酒駕)



餐廳位在二樓，門口有擺放當天活動的海報，餐廳是鐵板燒結合懷石料理，兩種風格料理都有提供，當天餐會則是搭配鐵板料理。(未成年請勿飲酒‧禁止酒駕)



進場之後，吧檯上有放置了今天會喝到的酒款，都還蠻期待的。(未成年請勿飲酒‧禁止酒駕)



我們的座位被安排在吧檯區，這個位置還蠻不錯的！可以一邊觀賞鐵板燒師傅的精湛技藝，一邊品味美食和美酒，餐桌的擺設也充滿儀式感，讓氛圍感提升。(未成年請勿飲酒‧禁止酒駕)



這是當晚品飲的五款北海道葡萄酒，餐前酒水果泡泡黑葡萄、小樽Niagara特選白葡萄酒、北海道 Kerner、小樽特選紅葡萄酒、小樽生葡萄酒赤(辛口)(未成年請勿飲酒‧禁止酒駕)



當晚的酒款介紹由北海道葡萄酒株式會社的代表人員和親切的翻譯共同進行的， 不用擔心聽不懂他們在講甚麼，哈~上次參加香檳的餐酒會還要練習一下英文才能跟酒莊莊主對話。(未成年請勿飲酒‧禁止酒駕)



餐前酒是有氣泡感的水果泡泡黑葡萄，喝起來有葡萄糖果的甜味，加上氣泡感整體很清爽不會太甜膩，想說這種氣泡酒應該跟便利商店的易開罐差不多沒想到他的酒精濃度有8%，真的是妹酒等級。(未成年請勿飲酒‧禁止酒駕)



前菜上來的是伊比利火腿沙拉，之前看完黑白大廚之後就好像蠻常看到伊比利火腿，第一杯是北海道 Kerner，北海道 Kerner喝起來偏酸但不會澀，是使用單一品種葡萄北海道產的凱爾納葡萄釀製而成，喝起來有柑橘香味，清爽的口感。(未成年請勿飲酒‧禁止酒駕)



坐在板前的好處是你無聊的時候可以盡情觀賞師傅的烹飪過程，相當有趣！看著他們熟練地翻動食材，彷彿是一場美食秀





這道香魚蠻特別的，大家的香魚一起放在鐵板上香煎看起來有點壯觀，接著師傅還教我們怎麼吃香魚，聽師父說魚都是已經處理好的，只要把魚立起來用湯匙壓它的背鰭打開之後就可以拉起中間的魚骨頭，哇~我成功了! 吃香魚的時候正是搭配兩瓶不同風味的白葡萄酒，小樽Niagara特選白葡萄酒與北海道 Kerner 兩款的風味截然不同，朋友覺得小樽Niagara特選白葡萄酒很甘甜是妹酒，但後味回甘會令人想在品嚐一下，北海道 Kerner酸度和果香與海鮮的甜美相互輝映，使每一口都充滿了層次感。



新鮮的斑節蝦熟度剛好，口感脆嫩，沾上香滑的荷蘭醬，風味瞬間變得更加豐富。師傅說干貝是生食級，干貝使用鐵板煎個幾秒搭配鮭魚卵，海味十足。



還有活體的鮑魚，哈~這道直接吃掉沒有拍到成品，活體鮑魚就是新鮮味道甘甜。



米茄田樂燒，這道很特別!朋友吃完說真的很好吃叫我一定要吃吃看!這是一道茄子料理使用味噌調味，吃起來內餡軟綿綿的外皮有點焦脆帶有味噌醬的鹹香風味。



喝完了兩杯白酒之後，接著搭配和牛的是紅酒囉!一杯是小樽特選紅葡萄酒跟小樽生葡萄酒赤(辛口)，兩杯的風味也是不同的小樽特選紅葡萄酒喝起來也是比較甘甜順口，沒記錯的話介紹是說它是先將葡萄榨成果汁後再拿去冰凍釀酒，使用冰結凝縮法。小樽生葡萄酒赤(辛口)是使用多種葡萄混釀，釀製的方式比較偏向日本酒的釀造方式。生葡萄酒的風味比較酸澀一點但搭配起和牛可以平衡和牛的油膩感，讓食物更佳美味。(未成年請勿飲酒‧禁止酒駕)



當天吃的是熊本的和牛，油花還蠻不錯的，份量也很多



和牛油脂豐富搭配紅葡萄酒風味剛好，和牛盤上面的沾醬是店家自製的，黃色那個柚子胡椒很辣喔!可以平衡和牛的油膩感可以嘗試看看。



接著還有鐵板燒不可或缺的炒飯，炒飯也是粒粒分明，香氣十足。



其實吃到這邊已經很飽了還喝了那麼多杯葡萄酒，沒想到還上來了涮牛肉紙鍋，上菜之後裡面的蠟燭還在熟透中，可以自己涮牛肉，牛小排大概涮個幾秒就可以吃了，吃起來肉質很軟嫩， 湯頭則是清淡的風味，恰到好處，完美襯托了牛肉的鮮美。



最後來到了甜點結束了今天完美的一餐，甜點是黑芝麻慕斯及季節水果，黑芝麻慕斯的口感是綿密的吃起來有芝麻香氣不會太甜膩，季節水果上面的果凍吃起來酸酸甜甜的，讓味覺一下子又變清爽許多



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餐廳資訊:

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味屋私廚 預約制

電話:0287516271

地址:台北市內湖區民權東路六段15巷16號2樓

INLINE:https://reurl.cc/Mje0An