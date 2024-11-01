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屏東縣鹽埔鄉【屏東鹽埔｜美食】阿彬火鍋店。屏東鹽埔人激推，露天平價傳統石頭火鍋，肉片不用百元，自炒沙茶醬及湯頭好

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Jason's Life

發表篇數：870篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：屏東縣 > 鹽埔鄉

造訪商家：

阿彬火鍋店
place屏東縣鹽埔鄉勝利163-3號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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這間傳統石頭火鍋是鹽埔在地人相當激推

用餐時間一位難求，半露天用餐空間就是很在地

先爆炒過的石頭火鍋，炒香後的辛香料帶來香氣和甜味

自炒的沙茶醬帶點花生香，絕不能錯過

湯底喝起來清爽，各樣CP值高的火鍋料，特推不用百元的肉片

大草蝦及鮮體牛也是眾多人推薦

【阿彬火鍋店】

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阿彬火鍋店介紹

只要是鹽埔在地人都會知道這間火鍋店，就位在大馬路旁邊

沒錯!他的用餐空間就是屬於半露天的

沒有冷氣喔!這就是屏東在地的表現啦

不過現場有備超多電風扇，解決太熱的問題

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阿彬火鍋店厲害的就是這自製沙茶醬

沙茶醬屬於自取使用，可以添加一旁的蔥蒜辣椒

餐具也是自取

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阿彬火鍋店預約

火鍋店有接受電話預約，不過要準時到喔，逾時不候

電話是08-793-6054

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阿彬火鍋店菜單

菜單在這，先選擇火鍋要大份或小份

所謂大小份，也就是剛上桌的時候，鍋內的保底備料食材

每鍋限坐五個人，也就是超出五位請開兩鍋喔

其他就是單點，草蝦真的很大隻，肉片也相對便宜

還有超多火鍋料

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阿彬火鍋店餐點介紹

【石頭火鍋：330元(大)】

大份的火鍋剛上桌的樣子，就是有一些基本保底的火鍋料和肉片

而且辛香料爆炒後，加入高湯熬煮

整個湯頭就是很傳統很經典

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另外還會附有青菜和冬粉

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石頭火鍋就是在煮火鍋之前，會把辛香料先在鍋底爆炒炒香

甚至有些會把肉也一併炒熟，再倒入高湯

所以會看到蒜末和青蔥是正常的

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【自製沙茶醬】

這個沙茶醬很厲害，店家自己製作的

會帶著一點花生香味，不管沾什麼料都很適合

也會因為這個醬，忍不住叫了白飯啊

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【霸王大草蝦：430元】

這草蝦的體積還滿大隻的，而且一吃就覺得新鮮

肉質Q彈鮮甜，吸收了湯汁的精華，但不失蝦肉的鮮味

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【牛肉：90元】

當天居然忘記點份溫體牛，溫體牛才是招牌啊

可恨，這牛肉片一份才90元，照片為兩份的量，也是CP值很高

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其他火鍋料和餃類就是依照個人需要去點餐

總之一家人這樣圍爐一起吃石頭火鍋是個很幸福的事

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阿彬火鍋店評價

來到屏東就是要吃這種在地美食

隱藏在鄉間，傳統的石頭火鍋，熬煮清爽湯頭

火鍋料用料實在，超香的沙茶醬，互相搭配真的吃的很爽快

雖然餐廳是在不起眼的角落，但吸引超多在地人光顧

如果有來屏東玩的朋友，不妨可以安排這種在地美食

推薦給大家

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阿彬火鍋店餐廳資訊

營業時間：16:30~22:30

地址：屏東縣鹽埔鄉勝利路163-3號

電話：08-793-6054

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交通資訊


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