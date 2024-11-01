傳給朋友看

加入官方@LINE

這間傳統石頭火鍋是鹽埔在地人相當激推

用餐時間一位難求，半露天用餐空間就是很在地

先爆炒過的石頭火鍋，炒香後的辛香料帶來香氣和甜味

自炒的沙茶醬帶點花生香，絕不能錯過

湯底喝起來清爽，各樣CP值高的火鍋料，特推不用百元的肉片

大草蝦及鮮體牛也是眾多人推薦

【阿彬火鍋店】

歡迎按下訂閱追蹤獲得最新消息

只要點選網址：https://reurl.cc/bGVXYv

點選一對一通知，同意並連動，即可設定完成，是免費的喔



歡迎掃描QR CODE加入『第一次旅遊就上手』社群

一起分享交流旅遊大小事



阿彬火鍋店介紹

只要是鹽埔在地人都會知道這間火鍋店，就位在大馬路旁邊

沒錯!他的用餐空間就是屬於半露天的

沒有冷氣喔!這就是屏東在地的表現啦

不過現場有備超多電風扇，解決太熱的問題

阿彬火鍋店厲害的就是這自製沙茶醬

沙茶醬屬於自取使用，可以添加一旁的蔥蒜辣椒

餐具也是自取

阿彬火鍋店預約

火鍋店有接受電話預約，不過要準時到喔，逾時不候

電話是08-793-6054

阿彬火鍋店菜單

菜單在這，先選擇火鍋要大份或小份

所謂大小份，也就是剛上桌的時候，鍋內的保底備料食材

每鍋限坐五個人，也就是超出五位請開兩鍋喔

其他就是單點，草蝦真的很大隻，肉片也相對便宜

還有超多火鍋料

阿彬火鍋店餐點介紹

【石頭火鍋：330元(大)】

大份的火鍋剛上桌的樣子，就是有一些基本保底的火鍋料和肉片

而且辛香料爆炒後，加入高湯熬煮

整個湯頭就是很傳統很經典

另外還會附有青菜和冬粉

石頭火鍋就是在煮火鍋之前，會把辛香料先在鍋底爆炒炒香

甚至有些會把肉也一併炒熟，再倒入高湯

所以會看到蒜末和青蔥是正常的

【自製沙茶醬】

這個沙茶醬很厲害，店家自己製作的

會帶著一點花生香味，不管沾什麼料都很適合

也會因為這個醬，忍不住叫了白飯啊

【霸王大草蝦：430元】

這草蝦的體積還滿大隻的，而且一吃就覺得新鮮

肉質Q彈鮮甜，吸收了湯汁的精華，但不失蝦肉的鮮味

【牛肉：90元】

當天居然忘記點份溫體牛，溫體牛才是招牌啊

可恨，這牛肉片一份才90元，照片為兩份的量，也是CP值很高

其他火鍋料和餃類就是依照個人需要去點餐

總之一家人這樣圍爐一起吃石頭火鍋是個很幸福的事

阿彬火鍋店評價

來到屏東就是要吃這種在地美食

隱藏在鄉間，傳統的石頭火鍋，熬煮清爽湯頭

火鍋料用料實在，超香的沙茶醬，互相搭配真的吃的很爽快

雖然餐廳是在不起眼的角落，但吸引超多在地人光顧

如果有來屏東玩的朋友，不妨可以安排這種在地美食

推薦給大家

—————————————————

阿彬火鍋店餐廳資訊

營業時間：16:30~22:30

地址：屏東縣鹽埔鄉勝利路163-3號

電話：08-793-6054

—————————————————

交通資訊

延伸閱讀