台南關子嶺風景區，

湯泉美地溫泉會館裡的

【阿郎食堂】

提供豐富多樣又美味的中式料理，

砂鍋魚頭、甕子雞、紅燒山豬皮，

更是每桌必點的經典菜色，份量十足又好吃！

是來台南關子嶺旅遊時，必訪的餐廳之一。

【阿郎食堂】

地址：臺南市 白河區 關嶺里關子嶺15號1樓( 湯泉美地溫泉會館 )

電話：06 682 2831

營業時間：10:00~20:00

【阿郎食堂】

位於「湯泉美地溫泉會館」的1樓，

設有4~10人的桌位，

台南聚餐、家庭用餐、慶生…等都合適。

只是用餐時段人潮滿滿，建議可先訂位。

【阿郎食堂 菜單】

提供招牌料理、熱炒類、養生湯品…等料理，

品項超豐富，可依人數或喜好自由搭配餐點。

【砂鍋魚頭湯】

阿郎食堂經典必吃！

烏山頭水庫的大頭鰱，搭配關子嶺山泉水，

再放入季節時蔬、海鮮一同熬煮，

魚肉鮮香、蔬菜鮮甜，

每一口吃起來都香濃有味，

而且份量十足，適合多人分享，

是老饕的必點品項！👍

【蔗香甕仔雞】

阿郎食堂必吃料理！

選用肉質紮實有嚼勁的放山雞，

與台南在地白甘蔗一起甕窯而成。

雞肉外皮酥脆，肉嫩多汁，

只要沾點椒鹽提味就好吃，

幾乎每桌都會點來品嚐啊~

【紅燒山豬皮】

阿郎食堂招牌必點！

這道料理上桌時，大家還以為是燉蘿蔔，

沒想到居然是經過長時間燉煮的紅燒山豬皮。

▼方塊狀的厚實山豬皮，

吃起來軟Q入味且帶有膠質感，非常特別，

會讓人想多吃幾塊呢！😋

【涼拌綠竹筍、涼拌過貓】

綠竹筍脆甜、過貓也很脆嫩，

清爽開胃又解膩。

【酥炸溪蝦、酥炸溪哥魚、橙汁排骨】

這盤是超涮嘴的下酒料理！

溪蝦、溪哥魚炸的很香酥，

橙汁排骨，吃起來酸甜開胃且帶有肉的嚼感，

此時好想來杯啤酒搭配會更對味~

【鐵板香菇】

香菇搭配木耳、蔬菜一同燴炒，

吃起來鮮嫩有味，

淋在白飯上可以多吃好幾碗。

【清蒸筍殼魚】

筍殼魚肉質鮮美、細嫩Q彈，味道很不錯！

還可搭配下層的豆腐一起品嚐增添風味，

只是份量有點少，10人吃一隻不太夠啊！🤣

【炒破布子山蘇】

山蘇口感鮮脆且帶點黏性，

搭配甘味的破布子，

吃起來清香可口。

【水果】

吃個水果，結束這飽足的一餐。

《蛋寶543》

這一次來到台南關子嶺旅遊，

參加▶️「關子嶺溫泉美食節」活動，

來到湯泉美地溫泉會館1樓的

【阿郎食堂】

這裡的餐點好吃、份量足，

招牌的甕仔雞、砂鍋魚頭、紅燒山豬皮，更是必點，

美味好吃，會讓人一口接一口的停不下來~

而且這裡距離活動會場、老街都很近，

用餐完，有時間還能逛逛關子嶺，

或是留下來泡湯住宿呢~

是來關子嶺旅遊時，用餐的好選擇，

推薦給大家！💕

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