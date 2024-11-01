台南關子嶺風景區，
湯泉美地溫泉會館裡的
【阿郎食堂】
提供豐富多樣又美味的中式料理，
砂鍋魚頭、甕子雞、紅燒山豬皮，
更是每桌必點的經典菜色，份量十足又好吃！
是來台南關子嶺旅遊時，必訪的餐廳之一。
【阿郎食堂】
- 地址：臺南市白河區關嶺里關子嶺15號1樓(湯泉美地溫泉會館)
- 電話：06 682 2831
- 營業時間：10:00~20:00
【阿郎食堂】
位於「湯泉美地溫泉會館」的1樓，
設有4~10人的桌位，
台南聚餐、家庭用餐、慶生…等都合適。
只是用餐時段人潮滿滿，建議可先訂位。
【阿郎食堂 菜單】
提供招牌料理、熱炒類、養生湯品…等料理，
品項超豐富，可依人數或喜好自由搭配餐點。
【砂鍋魚頭湯】
阿郎食堂經典必吃！
烏山頭水庫的大頭鰱，搭配關子嶺山泉水，
再放入季節時蔬、海鮮一同熬煮，
魚肉鮮香、蔬菜鮮甜，
每一口吃起來都香濃有味，
而且份量十足，適合多人分享，
是老饕的必點品項！👍
【蔗香甕仔雞】
阿郎食堂必吃料理！
選用肉質紮實有嚼勁的放山雞，
與台南在地白甘蔗一起甕窯而成。
雞肉外皮酥脆，肉嫩多汁，
只要沾點椒鹽提味就好吃，
幾乎每桌都會點來品嚐啊~
【紅燒山豬皮】
阿郎食堂招牌必點！
這道料理上桌時，大家還以為是燉蘿蔔，
沒想到居然是經過長時間燉煮的紅燒山豬皮。
▼方塊狀的厚實山豬皮，
吃起來軟Q入味且帶有膠質感，非常特別，
會讓人想多吃幾塊呢！😋
【涼拌綠竹筍、涼拌過貓】
綠竹筍脆甜、過貓也很脆嫩，
清爽開胃又解膩。
【酥炸溪蝦、酥炸溪哥魚、橙汁排骨】
這盤是超涮嘴的下酒料理！
溪蝦、溪哥魚炸的很香酥，
橙汁排骨，吃起來酸甜開胃且帶有肉的嚼感，
此時好想來杯啤酒搭配會更對味~
【鐵板香菇】
香菇搭配木耳、蔬菜一同燴炒，
吃起來鮮嫩有味，
淋在白飯上可以多吃好幾碗。
【清蒸筍殼魚】
筍殼魚肉質鮮美、細嫩Q彈，味道很不錯！
還可搭配下層的豆腐一起品嚐增添風味，
只是份量有點少，10人吃一隻不太夠啊！🤣
【炒破布子山蘇】
山蘇口感鮮脆且帶點黏性，
搭配甘味的破布子，
吃起來清香可口。
【水果】
吃個水果，結束這飽足的一餐。
《蛋寶543》
這一次來到台南關子嶺旅遊，
參加▶️「關子嶺溫泉美食節」活動，
來到湯泉美地溫泉會館1樓的
【阿郎食堂】
這裡的餐點好吃、份量足，
招牌的甕仔雞、砂鍋魚頭、紅燒山豬皮，更是必點，
美味好吃，會讓人一口接一口的停不下來~
而且這裡距離活動會場、老街都很近，
用餐完，有時間還能逛逛關子嶺，
或是留下來泡湯住宿呢~
是來關子嶺旅遊時，用餐的好選擇，
推薦給大家！💕
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