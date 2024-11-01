波吉Bo Gi

地址：台南市東區林森路二段107號

TEL：0966-854729

營業時間：9:30~18:00(公休日請參考店家IG)

IG：波吉早午餐

不小心發現這間寵物早午餐店，貓派狗派不用吵，有狗狗跟貓咪駐點上班，要吸貓吸狗都可以啦！

早午餐店店生意很好，建議先訂位才不用久候喔！

波吉位在林森路上，接近東寧路，我們假日開車來還蠻好停車的，附近就有停車格，當然騎機車更方便！

我們沒有訂位，原本店家說要候位一個小時左右，但我們大約半小時回去就有座位了！

內用大約5~6桌左右，來這裡當然是要內用跟猫咪狗狗互動啊！不過～也有不少客人只是來用餐，還是選擇坐在戶外的座位這樣！

除了毛小孩之外，店裡也擺了好多可愛的迪士尼玩偶！整個就是很童趣！

店裡還有毛小孩的介紹

餐點有：早午餐、漢堡、三明治、點心、炸物、飲品、甜點~

點了起司炸豬排早午餐，主食是法國土司，有附生菜沙拉、菇菇、炒蛋及薯條。

起司豬排還蠻大塊的，起司還會牽絲！

法國土司有附蜂蜜自己添加，甜度可以自己控制，吃起來算嫩而且不會過甜，蠻好吃的！

生菜是佐和風胡麻醬～早午餐吃完好飽喔！

奶酥丹麥土司，好厚喔！奶酥厚片烤的好香，上面還灑了腰果，好吃，份量真的好大！

飲品的部份，我點紅茶牛奶，勛是黑糖牛奶，

飲品還部份我自己覺得比較普通這樣！還是我點錯了？！

來的時候店裡有3隻貓咪，1隻小狗，他們相處的很融恰，而且都好溫和可愛！

狗狗也好可愛，還來篡勛勛的位！

這是一間寵物友善餐廳，也可以帶自家的毛小孩來用餐，但要遵守店家規定就是了！

店裡的毛小孩都好溫和可愛，會親切的跟客人互動，看著他們的萌表情好舒壓喔！

用餐時間限制是90分鐘，短短的時間壓力都拋在腦後了！

別忘了給Liz一個讚喔！