愛吃鬼好朋友推薦興南夜市裡開了一家拉麵店「放愛吃拉麵 」，
他們將原本日式拉麵和泰式料理做出創新的拉麵，
水瓶座愛嘗鮮的我當然也要來試試囉，
來了之後發現只要不到150元就可以吃到好吃的拉麵外，
還送一份冰淇淋另外還可以飲料喝到飽實在是太超值！
CP值那麼高的日泰混血拉麵怎麼能不介紹呢？！
放愛吃拉麵 店家環境
▲ 捷運南勢角站4號出口出來走大約五分鐘就到了喔~
▲ 他們店外觀看起來就像一家日式拉麵店
▲ 店內不算大但算是整潔舒服的
▲ 飲料是可以喝到飽的喔
▲ 吃完拉麵竟然還送一份霜淇淋，
這也太幸福了~
放愛吃拉麵 菜單價格
▲MENU(拍攝於2024/09/23，一切以店內現場為主喔！)
放愛吃拉麵 餐點推薦
厚冬央宮廷炸雞拉麵 NT.150
愛喝泰式海鮮湯的我對這個拉麵最有興趣，
他們的東央宮湯頭非常濃郁，
除了酸度沒那麼高其他真的和我在泰國喝的沒有兩樣喔，
而拉麵的麵體也是我喜歡的，
麵吃起來QQ的而且可以讓湯吸附在上面，
吃起來爽感十足，
另外他們家的炸雞就是日式炸雞，
先醃製過再去炸使得炸雞不用沾醬就很有味道，
而炸功也不非常不錯讓雞肉內還保持非常多汁，
這樣的拉麵才150真的非常不錯喔～
熬雞湯醬油炸雞拉麵 NT.145
相對於東央宮的濃郁味道這碗就相對清爽許多，
這碗就比較是傳統的日本醬油拉麵，
它的湯頭喝起來不會像在日本那麼的鹹而且非常清爽，
不喜歡那麼濃郁的湯頭就可以選擇這碗，
這碗也只要145元真的也是非常便宜，
也是不錯的選擇～
泰式椒麻星級乾拌拉麵 NT.130
我個人非常喜歡這碗乾拌拉麵，
這碗選的是非常細的拉麵體，
配的肉醬是打拋豬，
沒想到這個搭配非常好吃，
然後在配上非常好吃的泰式香腸，
他們家的泰式香腸不會像泰北香腸那麼酸，
比較符合台灣人的口味，
這組我真的大推～
炙愛拋豬飯 +NT.40(吃拉麵加價購)
這道應該是他們的創意料理，
而且只能點拉麵再加40元才有喔，
普通在日式拉麵應該配的是叉燒飯之類的，
而他們這碗是打拋豬肉飯再加上特製沙拉醬最後再用火炙燒一下，
吃起來鹹鹹甜甜還有點微辣，
配上粒粒分明的白飯，
真的非常好吃喔，
有興趣的朋友一定要加點喔～
泰式涼拌皮蛋 NT.35 & 月亮蝦餅(半份) NT.90 & 涼拌木瓜絲 NT.35
他們家的小菜也都蠻便宜的，
像是涼拌皮蛋吃的方法竟然是配上沙拉醬，
沒想到這還是非常合的喔，
另外竟然也可以花90元買半份月亮蝦餅，
真的非常位客人著想，
也可以花35元吃到涼拌木瓜絲，
真的也非常不錯～
放愛吃拉麵 店家資訊
放愛吃拉麵
粉絲專頁：https://www.facebook.com/funloveeatramen/
營業時間：11:30–14:00、16:30–20:00(周日公休)
店家電話：02 86683711
店家地址：235新北市中和區仁愛街80號1樓 (南勢角站4號出口)
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