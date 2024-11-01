愛吃鬼好朋友推薦興南夜市裡開了一家拉麵店「放愛吃拉麵 」，

他們將原本日式拉麵和泰式料理做出創新的拉麵，

水瓶座愛嘗鮮的我當然也要來試試囉，

來了之後發現只要不到150元就可以吃到好吃的拉麵外，

還送一份冰淇淋另外還可以飲料喝到飽實在是太超值！

CP值那麼高的日泰混血拉麵怎麼能不介紹呢？！

放愛吃拉麵 店家環境

▲ 捷運南勢角站4號出口出來走大約五分鐘就到了喔~

▲ 他們店外觀看起來就像一家日式拉麵店

▲ 店內不算大但算是整潔舒服的

▲ 飲料是可以喝到飽的喔

▲ 吃完拉麵竟然還送一份霜淇淋，

這也太幸福了~

放愛吃拉麵 菜單價格

▲MENU(拍攝於2024/09/23，一切以店內現場為主喔！)

放愛吃拉麵 餐點推薦

厚冬央宮廷炸雞拉麵 NT.150

愛喝泰式海鮮湯的我對這個拉麵最有興趣，

他們的東央宮湯頭非常濃郁，

除了酸度沒那麼高其他真的和我在泰國喝的沒有兩樣喔，

而拉麵的麵體也是我喜歡的，

麵吃起來QQ的而且可以讓湯吸附在上面，

吃起來爽感十足，

另外他們家的炸雞就是日式炸雞，

先醃製過再去炸使得炸雞不用沾醬就很有味道，

而炸功也不非常不錯讓雞肉內還保持非常多汁，

這樣的拉麵才150真的非常不錯喔～

熬雞湯醬油炸雞拉麵 NT.145

相對於東央宮的濃郁味道這碗就相對清爽許多，

這碗就比較是傳統的日本醬油拉麵，

它的湯頭喝起來不會像在日本那麼的鹹而且非常清爽，

不喜歡那麼濃郁的湯頭就可以選擇這碗，

這碗也只要145元真的也是非常便宜，

也是不錯的選擇～

泰式椒麻星級乾拌拉麵 NT.130

我個人非常喜歡這碗乾拌拉麵，

這碗選的是非常細的拉麵體，

配的肉醬是打拋豬，

沒想到這個搭配非常好吃，

然後在配上非常好吃的泰式香腸，

他們家的泰式香腸不會像泰北香腸那麼酸，

比較符合台灣人的口味，

這組我真的大推～

炙愛拋豬飯 +NT.40(吃拉麵加價購)

這道應該是他們的創意料理，

而且只能點拉麵再加40元才有喔，

普通在日式拉麵應該配的是叉燒飯之類的，

而他們這碗是打拋豬肉飯再加上特製沙拉醬最後再用火炙燒一下，

吃起來鹹鹹甜甜還有點微辣，

配上粒粒分明的白飯，

真的非常好吃喔，

有興趣的朋友一定要加點喔～

泰式涼拌皮蛋 NT.35 & 月亮蝦餅(半份) NT.90 & 涼拌木瓜絲 NT.35

他們家的小菜也都蠻便宜的，

像是涼拌皮蛋吃的方法竟然是配上沙拉醬，

沒想到這還是非常合的喔，

另外竟然也可以花90元買半份月亮蝦餅，

真的非常位客人著想，

也可以花35元吃到涼拌木瓜絲，

真的也非常不錯～

放愛吃拉麵 店家資訊

放愛吃拉麵

粉絲專頁：https://www.facebook.com/funloveeatramen/

營業時間：11:30–14:00、16:30–20:00(周日公休)

店家電話：02 86683711

店家地址：235新北市中和區仁愛街80號1樓 (南勢角站4號出口)

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