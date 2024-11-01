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探索宜蘭九芎城／新月廣場附近景點／走訪優雅日式和風建築宜蘭文學館與設治紀念館，神農路散策訪歷史建築

Big Fish 人氣：24
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窩客好文

Big Fish

發表篇數：531篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：宜蘭縣 > 宜蘭市

宜蘭九芎城

七月跟妹妹去宜蘭玩兩天，

第一天放好行李，我們就走路來到宜蘭文學館。

門口就有介紹，這是舊宜蘭農林學校校長官舍，

建於日治時期1906年的乙等官舍，1926年撥供宜蘭農林學校校長居住，

該校是當時全台第2所農林學校，校長為奏任官，地位崇高。

從外觀就可以看得出是一棟有庭院的日式和風建築，

建築外觀採用押條雨淋板、編竹夾泥牆、格柵窗、鬼瓦，裡面鋪了榻榻米。

2001年公告為歷史建物，2004年重新整修。

 

宜蘭九芎城

門口玄關要脫鞋。

 

宜蘭九芎城

開門後發現裡面是個旅人書店。

 

宜蘭九芎城

賣些書，也賣些小東西。

 

宜蘭九芎城

裡面是寬敞的榻榻米房間，相當優雅寧靜，中間隔門可關起或打開。

後方有條廊道，現在也都擺了矮桌，

以前的日式房子也可以打開門，把腳垂到外面去。

 

宜蘭九芎城

牆上有一張海報，上面有宜蘭獨立書店與友善台語資源商家的名單，

還有延伸漫遊地方文化館一覽表，

給人感覺很有文化、重視文學與在地發展。

 

宜蘭九芎城

角落櫃子上放了些書和一個地球儀，現在可不常見地球儀了。

 

宜蘭九芎城

宜蘭有自己的特色氣候，是個多雨的地方，也有許多相關諺語，

 

宜蘭九芎城

宜蘭腔台語很有特色，原來是源於漳州腔啊！

 

宜蘭九芎城

掛了好多文學作品節錄的片段，描寫的都是宜蘭唷。

 

宜蘭九芎城

地上角落陳列了以前用在這建築的瓦片，搜尋了一下才知日本瓦片的類型非常多。

鬼瓦是日本傳統建築正脊尾端的板狀裝飾物，

常雕有鬼臉、獸臉等花紋，有避邪、防災、驅魔的功能。

用在這裡的瓦片比一般民宅要大，可見當時對這建築地位很重視。

黑瓦燒製則是採用燻燒，在最後階段將窯內通風口封住，

使不完全燃燒的碳附著在瓦片上，產生銀黑色。

 

宜蘭九芎城

與宜蘭有關的著作，也有繪本喔。

 

宜蘭九芎城

從窗戶看出去有個後院，隔牆是宜蘭設治紀念館。

 

宜蘭九芎城

參觀完內部，來到戶外，跟著庭院步道走了一下。

 

宜蘭九芎城

這邊有個門，但是沒有開，看起來像文學館的大門，

不過建築物的大門在左手邊唷。

 

宜蘭九芎城

往前走有片磚牆，上面有文學作品可讀呢。

 

宜蘭九芎城

來到設治紀念館大門，下午五點就關門了，無緣一見。

文學館開到六點，所以才能進去看一下。

這是舊宜蘭廳長官舍，同樣建於1906年，專供宜蘭廳長居住、會客用，

曾是近百年政治運作的核心。

1997年重修，做為宜蘭設治紀念館。

從門外都能看到裡面的大樹，相當美。

 

宜蘭九芎城

門口有建築的介紹，側邊有池景，建築後面有日式枯山水，

還有一棵百年老樟樹，忘了沿著牆邊走到後面去看看。

 

宜蘭九芎城

踮著腳尖還是能看到前庭與建築，是和洋混合建築。

樹幹上都有蕨類植物，果然宜蘭是很潮溼的。

 

宜蘭九芎城

我們沿著宜蘭設治紀念館對面的巷子往回走，一邊是磚砌文學牆。

 

宜蘭九芎城

另一邊則是舊宜蘭廳官舍區，這是日本人自1900年起，依官階分等，

陸續在這區興建14棟官舍，內建和式木屋，外圍紅磚牆，

林木扶疏，隔以安靜的小巷，很棒的居家環境。

不過為了配合南門計畫，振興宜蘭舊城，大部分建物已經拆除。

 

宜蘭九芎城

往前這一棟是舊宜蘭廳庶務課長官舍，約建於1906年，

外敷押條雨淋板，原供庶務課長等居主祝。

庶務課是當時宜蘭廳權責最大的部門；戰後改成縣府住任祕書宿舍。

 

宜蘭九芎城

舊主祕公館還有在使用喔。

 

宜蘭九芎城

走到正前方，發現是餐廳＂上善豆家＂。

 

宜蘭九芎城

上善豆家前庭種了不少九芎，蠻高大的呢。

原來從文學館一直到這邊，也叫做宜蘭九芎埕喔。

 

宜蘭九芎城

路過新月廣場，第一次來，就進去看了一下，還蠻寬蠻好逛的。

一樓也有不少餐廳，但我們另有去處，就沒在這裡吃。

 

宜蘭九芎城

吃過晚餐回來，發現新月廣場旁邊有棟建築好像豪宅，

地圖上顯示是千層蛋糕店，竟然是舊宜蘭監獄門廳，真是跌破我眼鏡。

建於1896年，直至1999年宜蘭監獄遷移前，一直作為宜蘭監獄辦公室。

2001年門廳登錄為歷史建築，次年開始整修。

2008年新月廣場開始營業，並將此建築命名為藍屋並經營餐廳，

現在則是千層蛋糕店囉。

 

宜蘭九芎城

藍屋的對面有個五穀廟神農大帝，是原來舊廟拆掉重建的。

 

宜蘭九芎城

舊廟就在旁邊，市中心出現這麼一棟外觀非常傳統的廟宇，

不禁趨向前打探，可惜下午只開放到四點半，無法進入參觀。

舊廟建於嘉慶17年(1812年)，舊廟身被列為宜蘭文化資產。

日本人曾強佔廟身為營區，曾由日僧接管，戰後才歸還。

1985年規劃重建，是在2017年解體舊廟，2022年才在新廟旁邊修復。

 

宜蘭九芎城

從格柵窗拍進去，中間上方牌匾是農衣之祖，桌巾寫著五穀廟。

 

宜蘭九芎城

左側是福德正神，擺了大鼓。

 

宜蘭九芎城

右側是觀音佛足，擺了大鐘。

 

宜蘭九芎城

繼續往南走要回宜蘭東旅，看到了宜蘭鎮南宮關聖帝君的大幅廣告，

回頭一看，這廟挺小的呢，妹妹還一直看不出來主祀的是關公。

這廟最初大約建於1905年，只是簡單的泥塑神像，

戰後與1960年代都曾翻修，1984年重建鋼筋混凝土，也就是現在的樣貌。

因有不少傳說神蹟，信徒不少。

 

宜蘭市新月廣場附近有不少歷史建築，走一圈還蠻好逛的呢。

 

文章標籤
宜蘭市景點 宜蘭文學館 宜蘭九芎城 新月廣場 榻榻米 歷史建物 獨立書店
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宜蘭文學館 宜蘭設治紀念館 宜蘭市景點 新月廣場周邊景點
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