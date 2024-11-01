七月跟妹妹去宜蘭玩兩天，

第一天放好行李，我們就走路來到宜蘭文學館。

門口就有介紹，這是舊宜蘭農林學校校長官舍，

建於日治時期1906年的乙等官舍，1926年撥供宜蘭農林學校校長居住，

該校是當時全台第2所農林學校，校長為奏任官，地位崇高。

從外觀就可以看得出是一棟有庭院的日式和風建築，

建築外觀採用押條雨淋板、編竹夾泥牆、格柵窗、鬼瓦，裡面鋪了榻榻米。

2001年公告為歷史建物，2004年重新整修。

門口玄關要脫鞋。

開門後發現裡面是個旅人書店。

賣些書，也賣些小東西。

裡面是寬敞的榻榻米房間，相當優雅寧靜，中間隔門可關起或打開。

後方有條廊道，現在也都擺了矮桌，

以前的日式房子也可以打開門，把腳垂到外面去。

牆上有一張海報，上面有宜蘭獨立書店與友善台語資源商家的名單，

還有延伸漫遊地方文化館一覽表，

給人感覺很有文化、重視文學與在地發展。

角落櫃子上放了些書和一個地球儀，現在可不常見地球儀了。

宜蘭有自己的特色氣候，是個多雨的地方，也有許多相關諺語，

宜蘭腔台語很有特色，原來是源於漳州腔啊！

掛了好多文學作品節錄的片段，描寫的都是宜蘭唷。

地上角落陳列了以前用在這建築的瓦片，搜尋了一下才知日本瓦片的類型非常多。

鬼瓦是日本傳統建築正脊尾端的板狀裝飾物，

常雕有鬼臉、獸臉等花紋，有避邪、防災、驅魔的功能。

用在這裡的瓦片比一般民宅要大，可見當時對這建築地位很重視。

黑瓦燒製則是採用燻燒，在最後階段將窯內通風口封住，

使不完全燃燒的碳附著在瓦片上，產生銀黑色。

與宜蘭有關的著作，也有繪本喔。

從窗戶看出去有個後院，隔牆是宜蘭設治紀念館。

參觀完內部，來到戶外，跟著庭院步道走了一下。

這邊有個門，但是沒有開，看起來像文學館的大門，

不過建築物的大門在左手邊唷。

往前走有片磚牆，上面有文學作品可讀呢。

來到設治紀念館大門，下午五點就關門了，無緣一見。

文學館開到六點，所以才能進去看一下。

這是舊宜蘭廳長官舍，同樣建於1906年，專供宜蘭廳長居住、會客用，

曾是近百年政治運作的核心。

1997年重修，做為宜蘭設治紀念館。

從門外都能看到裡面的大樹，相當美。

門口有建築的介紹，側邊有池景，建築後面有日式枯山水，

還有一棵百年老樟樹，忘了沿著牆邊走到後面去看看。

踮著腳尖還是能看到前庭與建築，是和洋混合建築。

樹幹上都有蕨類植物，果然宜蘭是很潮溼的。

我們沿著宜蘭設治紀念館對面的巷子往回走，一邊是磚砌文學牆。

另一邊則是舊宜蘭廳官舍區，這是日本人自1900年起，依官階分等，

陸續在這區興建14棟官舍，內建和式木屋，外圍紅磚牆，

林木扶疏，隔以安靜的小巷，很棒的居家環境。

不過為了配合南門計畫，振興宜蘭舊城，大部分建物已經拆除。

往前這一棟是舊宜蘭廳庶務課長官舍，約建於1906年，

外敷押條雨淋板，原供庶務課長等居主祝。

庶務課是當時宜蘭廳權責最大的部門；戰後改成縣府住任祕書宿舍。

舊主祕公館還有在使用喔。

走到正前方，發現是餐廳＂上善豆家＂。

上善豆家前庭種了不少九芎，蠻高大的呢。

原來從文學館一直到這邊，也叫做宜蘭九芎埕喔。

路過新月廣場，第一次來，就進去看了一下，還蠻寬蠻好逛的。

一樓也有不少餐廳，但我們另有去處，就沒在這裡吃。

吃過晚餐回來，發現新月廣場旁邊有棟建築好像豪宅，

地圖上顯示是千層蛋糕店，竟然是舊宜蘭監獄門廳，真是跌破我眼鏡。

建於1896年，直至1999年宜蘭監獄遷移前，一直作為宜蘭監獄辦公室。

2001年門廳登錄為歷史建築，次年開始整修。

2008年新月廣場開始營業，並將此建築命名為藍屋並經營餐廳，

現在則是千層蛋糕店囉。

藍屋的對面有個五穀廟神農大帝，是原來舊廟拆掉重建的。

舊廟就在旁邊，市中心出現這麼一棟外觀非常傳統的廟宇，

不禁趨向前打探，可惜下午只開放到四點半，無法進入參觀。

舊廟建於嘉慶17年(1812年)，舊廟身被列為宜蘭文化資產。

日本人曾強佔廟身為營區，曾由日僧接管，戰後才歸還。

1985年規劃重建，是在2017年解體舊廟，2022年才在新廟旁邊修復。

從格柵窗拍進去，中間上方牌匾是農衣之祖，桌巾寫著五穀廟。

左側是福德正神，擺了大鼓。

右側是觀音佛足，擺了大鐘。

繼續往南走要回宜蘭東旅，看到了宜蘭鎮南宮關聖帝君的大幅廣告，

回頭一看，這廟挺小的呢，妹妹還一直看不出來主祀的是關公。

這廟最初大約建於1905年，只是簡單的泥塑神像，

戰後與1960年代都曾翻修，1984年重建鋼筋混凝土，也就是現在的樣貌。

因有不少傳說神蹟，信徒不少。

宜蘭市新月廣場附近有不少歷史建築，走一圈還蠻好逛的呢。