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入住InterContinental Athenee Palace Bucharest／布加勒斯特市中心、洲際酒店集團五星級飯店

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窩客好文

Big Fish

發表篇數：532篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：歐洲 > 希臘

InterContinental Bucharest飯店

經過了一整天的參觀，走得有點累了，

導遊讓我們先回飯店休息一下，晚上再回老城的餐廳吃晚餐。

遊覽車從大學廣場接我們到飯店InterContinental Athenee Palace Bucharest，

其實不遠，但開車還是花了一點時間。

 

InterContinental Bucharest飯店

飯店還蠻大的，是五星級飯店，可惜一樓正在整修，

我們是從公園對面的門進入，看起來簡單典雅。

 

InterContinental Bucharest飯店

簡單大方的接待櫃台。

 

InterContinental Bucharest飯店

等待的時候我們先往大廳後方走，有條廊道兩旁都是羅馬柱，也太氣派了。

往後走上階梯，右手邊有電梯可到客房，往左則是餐廳Roberto's。

 

InterContinental Bucharest飯店

分配好房間，搭電梯上樓，走道還有窗戶、窗簾，還擺了一套桌椅。

 

InterContinental Bucharest飯店

一進房間，入口處有衣櫃與茶水櫃。

 

InterContinental Bucharest飯店

房間和床好大，一人一張雙人床，可以睡得好舒服。

 

InterContinental Bucharest飯店

浴室洗手台很明亮。

 

InterContinental Bucharest飯店

有門的淋浴間，很棒。

 

InterContinental Bucharest飯店

再來看看茶水櫃，有膠囊咖啡機，印象中以前沒看過放膠囊咖啡機的，

後來幾間飯店都是放膠囊咖啡機。

 

InterContinental Bucharest飯店

打開抽屜有咖啡膠囊、茶包和點心，咖啡和茶包是免費，點心就要付費了。

為了喝咖啡，我還上網查了一下要怎麼使用，最後終於喝到了咖啡。

我到超市也找了咖啡，不過他們沒有濾掛包，還是濾掛包方便又好喝。

放好行李還不到四點半，我看地圖顯示飯店附近有許多建物和景點，

就約了同伴出門走走，走得不遠，但一走就一個小時，下一篇再分享。

＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　

 

InterContinental Bucharest飯店

隔天早餐來餐廳吃自助早餐，在門口報房號即可。

 

InterContinental Bucharest飯店

已經有團員在用餐了。

 

InterContinental Bucharest飯店

室內有不少座位，

 

InterContinental Bucharest飯店

從側門出去也可以坐在室外用餐。

白天有三十度，但早上約20度，有點涼，

從炎熱的台灣過去當然覺得很舒服啦。

 

InterContinental Bucharest飯店

來看看有些什麼食物。這桌上有果汁和水果，有櫻桃呢！

 

InterContinental Bucharest飯店

各種火腿、起司、煙燻魚片，和幾種可做沙拉的蔬菜。

 

InterContinental Bucharest飯店

水果吧和優格杯也蠻豐富的。

 

InterContinental Bucharest飯店

燕麥粥，可以自己加料。

 

InterContinental Bucharest飯店

早餐穀物和麵包。

 

InterContinental Bucharest飯店

可頌和各種口味的丹麥捲。

 

InterContinental Bucharest飯店

燕麥片和水果乾、藍莓，還有果汁。

 

InterContinental Bucharest飯店

甜甜圈、麵包和多種抹醬。

後面那一個餐檯是熱菜，寫的時候才發現我沒拍到熱菜桌。

 

InterContinental Bucharest飯店

烤麵包機和更多抹麵包的果醬。

 

InterContinental Bucharest飯店

當天特餐是有覆盆莓的香草麵包布丁。

 

InterContinental Bucharest飯店

還可以現場煎荷包蛋，或是做歐姆雷蛋捲。

 

InterContinental Bucharest飯店

另一個角落有更多水果和麵包、餅乾。

 

InterContinental Bucharest飯店

竟然還有甜點、糖果和棉花糖。

早餐的餐點選擇超級多，不愧是五星級飯店。

 

InterContinental Bucharest飯店

只有幾道熱菜，感覺像英式。不過其他選擇很多。

 

InterContinental Bucharest飯店

點了一個歐姆雷蛋餅，加了多種蔬菜。

 

InterContinental Bucharest飯店

餐後吃了好多水果。

還好那天有吃櫻桃，後來在超市也都沒看到哩。

 

InterContinental Bucharest飯店

餐後來杯拿鐵咖啡，朋友的可能是卡布奇諾，都蠻好喝的。

 

本來期待羅馬尼亞和保加利亞或許有好喝的咖啡，

後來幾天發現他們喝濃縮咖啡與深焙咖啡，

黑咖啡就沒那麼對味，要喝拿鐵或卡布奇諾才好喝。

 

入住這家InterContinental Athenee Palace Bucharest在市中心很方便，

附近有景點可逛，走去老城其實也不遠。

房間乾淨舒適，早餐很豐富，整體經驗感受不錯喔。

文章標籤
InterContinental Bucharest 布加勒斯特住宿 洲際酒店集團飯店 五星級飯店
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