經過了一整天的參觀，走得有點累了，

導遊讓我們先回飯店休息一下，晚上再回老城的餐廳吃晚餐。

遊覽車從大學廣場接我們到飯店InterContinental Athenee Palace Bucharest，

其實不遠，但開車還是花了一點時間。

飯店還蠻大的，是五星級飯店，可惜一樓正在整修，

我們是從公園對面的門進入，看起來簡單典雅。

簡單大方的接待櫃台。

等待的時候我們先往大廳後方走，有條廊道兩旁都是羅馬柱，也太氣派了。

往後走上階梯，右手邊有電梯可到客房，往左則是餐廳Roberto's。

分配好房間，搭電梯上樓，走道還有窗戶、窗簾，還擺了一套桌椅。

一進房間，入口處有衣櫃與茶水櫃。

房間和床好大，一人一張雙人床，可以睡得好舒服。

浴室洗手台很明亮。

有門的淋浴間，很棒。

再來看看茶水櫃，有膠囊咖啡機，印象中以前沒看過放膠囊咖啡機的，

後來幾間飯店都是放膠囊咖啡機。

打開抽屜有咖啡膠囊、茶包和點心，咖啡和茶包是免費，點心就要付費了。

為了喝咖啡，我還上網查了一下要怎麼使用，最後終於喝到了咖啡。

我到超市也找了咖啡，不過他們沒有濾掛包，還是濾掛包方便又好喝。

放好行李還不到四點半，我看地圖顯示飯店附近有許多建物和景點，

就約了同伴出門走走，走得不遠，但一走就一個小時，下一篇再分享。

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隔天早餐來餐廳吃自助早餐，在門口報房號即可。

已經有團員在用餐了。

室內有不少座位，

從側門出去也可以坐在室外用餐。

白天有三十度，但早上約20度，有點涼，

從炎熱的台灣過去當然覺得很舒服啦。

來看看有些什麼食物。這桌上有果汁和水果，有櫻桃呢！

各種火腿、起司、煙燻魚片，和幾種可做沙拉的蔬菜。

水果吧和優格杯也蠻豐富的。

燕麥粥，可以自己加料。

早餐穀物和麵包。

可頌和各種口味的丹麥捲。

燕麥片和水果乾、藍莓，還有果汁。

甜甜圈、麵包和多種抹醬。

後面那一個餐檯是熱菜，寫的時候才發現我沒拍到熱菜桌。

烤麵包機和更多抹麵包的果醬。

當天特餐是有覆盆莓的香草麵包布丁。

還可以現場煎荷包蛋，或是做歐姆雷蛋捲。

另一個角落有更多水果和麵包、餅乾。

竟然還有甜點、糖果和棉花糖。

早餐的餐點選擇超級多，不愧是五星級飯店。

只有幾道熱菜，感覺像英式。不過其他選擇很多。

點了一個歐姆雷蛋餅，加了多種蔬菜。

餐後吃了好多水果。

還好那天有吃櫻桃，後來在超市也都沒看到哩。

餐後來杯拿鐵咖啡，朋友的可能是卡布奇諾，都蠻好喝的。

本來期待羅馬尼亞和保加利亞或許有好喝的咖啡，

後來幾天發現他們喝濃縮咖啡與深焙咖啡，

黑咖啡就沒那麼對味，要喝拿鐵或卡布奇諾才好喝。

入住這家InterContinental Athenee Palace Bucharest在市中心很方便，

附近有景點可逛，走去老城其實也不遠。

房間乾淨舒適，早餐很豐富，整體經驗感受不錯喔。