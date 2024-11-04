就在前一陣子胖達去內湖的「味屋居食」時，
很高興得知在他們的企業底下有一個活動準備舉行，
是由「尚碩生活科技」主辦的「日本米其林主廚料理教室」，
看了一下活動當日正好有排休，
就馬上報名參加~~!!準備一窺日本米其林主廚所帶來的饗宴啦~!
味屋食研所 日本米其林主廚料理教室
活動當日是在世貿1館2樓的A+會議室所舉行，
這場由尚碩生活科技所舉辦的第一屆「日本米其林主廚料理教室」，
陣容也非常豪華，有日本米其林1星「喜多丘」主廚「北岡三千男」、
曾任日本知名法國料理「小川軒」主廚「福間申二」與
曾任日本酒餐廳法式屋總料理長「藤原修二」。
*座位上也都會分發一本小冊子~讓參與人更曉得整個活動的料理流程與技巧
值得一提的是，這場盛宴是由福間申二主廚邀請尚碩生活科技的負責人簡董事長，
希望藉由這個料理教室把日式料理文化帶到日常生活之中。
日本米其林主廚料理教室 活動與交流
入座後沒多久活動就開始囉，先由簡董事長替活動開場，
後續由主持人協助我們與主廚們做雙向溝通，在這一場示範之後，還會有著Q&A的互動喔!
三位主廚除了自我介紹之外，主持人也會協助補充翻譯與介紹，
讓雙方都可以了解彼此所想表達的意思。
今天準備示範與品嘗的日料為傳統的「懷石料理」，
整套餐點總共有7道菜色與1道水菓，
主廚們在流程中依序示範，在過程中也協助我們了解懷石料理的由來，
讓我們等等在品嘗時能有更多的體會~!
每一道料理皆由「喜多丘」主廚「北岡三千男」為我們親自示範，
並且會在料理的過程中帶入許多細節，諸如為什麼菠菜需要進行「汆燙」、
要切多長的長度適合入口、什麼時候使用「淡口」與「濃口」醬油
與出汁(高湯)在日料中所占有的重要性…等，解說得非常詳細，
自己在實作上也都會有一定的幫助；甚至在配方的也有提供可取代的對象。
*現場備有攝影機，近距離捕捉主廚們的操作並投放在螢幕上喔!
在示範結束之後，在Q&A環節之中，也有著許多的交流，
主廚們甚至用提問者的筆跟紙撰寫下更多想要表達給對方的意思，真的是超棒的!
這次活動帶來的不僅僅是技術上的示範，有著更多在日本飲食文化的傳遞，
讓胖達知道了更多這蘊含在這一道道的日料中的精神。
日本米其林主廚料理教室 懷石料理套餐
整個懷石料理套餐由「先附」、「輕食」、「御椀」、「向附」、
「烤物」、「鍋物」、「主食」、「菓物」所組成。
我們也將在世貿味屋美饌廣場品嘗剛剛一系列示範的美食啦~~!
入座後會有麥茶與餐前氣泡酒可以享用，桌邊也已經附上餐具、餐巾與MENU。
- 先附 季節時蔬佐和風胡麻醬
率先呈上來的是先附，主要由菠菜與干貝組成，菠菜透過汆燙的方式，
讓入口吃起來更顯清脆無雜味，干貝質地飽滿、細膩甘甜，
搭配旁邊的醋凍與胡麻醬增添酸溜口感與十足的香氣。
- 輕食 竹葉鯛魚壽司
細心地用上竹葉，不僅不會讓鯛魚壽司沾染雜味，
更讓鯛魚生魚片本身增加一抹淡雅竹葉香；
醋飯捏得緊實度剛剛好~濕潤鬆軟，鯛魚肉質緊實，帶有甘甜。
- 御椀 柚香松茸鱧魚
整椀高湯風味滿盈，姬松茸的香氣也浸入高湯之中，風味交織，
裹著葛粉的鱧魚微炸後如花般綻放，品嘗出那脆口魚皮與滑潤柔嫩的肉質。
- 向附 生魚片盛合
由花枝、黑鮪魚、明蝦、鮑魚為主搭配起來的生魚片盛合，
並附上日本廣島淡雪鹽（花枝）、醬油（鮪魚）、醋（鯛魚）來沾取食用。
花枝透過刀工，讓入口的口感更加有層次，鮮甜脆口，
蘸上雪花鹽的鹹度引出鮮味。黑鮪魚肉完全不腥、流露甘甜，
明蝦味甘、肉質緊實，且鮑魚吃起來軟Q有口感；
加上最後一個吃到一個很特別的吃法，
將紫蘇葉將剩餘的食材包裹起來，入口風味整個香氣四溢，
完全將餐盤上的食材運用得淋漓盡致。
- 烤物 季節鮮魚幽庵燒
日本烤物中有使用「味噌」的「西京燒」與「醬油」的「幽庵燒」。
「幽庵燒」在料理的前置作業中需要將烤物本身放入醬油中浸泡30分鐘左右喔!
而就在這一道程序之後所呈現出來的口感，
讓那看似略乾的魚肉，換來入口濕潤，肉質細緻，
更能嚐出浸泡在高湯裡的鮮甜與鹹香，魚皮也有著被炙燒出來的香氣繚繞。
- 鍋物 黑毛和牛生薑鍋
和牛的油花非常漂亮，現場由主廚親涮，入高湯汆燙3秒左右撈起，保有最佳口感與熟度。
高湯與薑絲的香氣，夾附在和牛的肉片之上，入口香氣滿盈，
肉質鮮嫩，豐富的油脂更帶來入口即化的滋味。
- 主食 白飯 赤味噌湯 漬物
白飯所呈現的方式是「一文字飯」為一種飯的裝飾法，
漬物的口味酸甜脆口，赤味噌湯味道濃厚且有著很好的絲滑感，
一口一口搭配著吃，感受非常滿足。
- 菓物
最後就是整個餐後的水果，這一道在麝香葡萄與水梨上添上果凍，
讓麝香葡萄與水梨在外層會有著果凍的QQ感，再嚐到水果本身的風味，
整體表現也很不錯~~!
日本米其林主廚料理教室 結語
當天開場的簡董事長有提到，
當天的活動是第一屆，希望後續也可以繼續辦理，
胖達在參與過一次之後也覺得這對台日的交流上真的非常友好，
不僅傳遞文化，也可以有著技術上著交流與餐點上的品嘗，
真的是非常棒的一場活動~!
胖達也希望後續這個活動能夠繼續展開~~~
讓愈來愈多的人可以接觸到~~!
這邊胖達也分享當天活動地點拉~!
主辦單位: 尚碩生活科技
尚碩生活科技:官方網站 點我進入
料理教室: 世貿1館2樓A+
品嘗餐點: 世貿味屋美饌廣場