為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台北市信義區味屋食研所|日本米其林主廚料理教室，不僅品嘗美食，更享日料深遠文化

台北市信義區味屋食研所|日本米其林主廚料理教室，不僅品嘗美食，更享日料深遠文化

胖達 帶你吃好料 人氣：27
share
窩客好文

胖達 帶你吃好料

發表篇數：123篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

世貿味屋美饌廣場
place台北市信義區信義路五段5號5號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
share place
寫文章

就在前一陣子胖達去內湖的「味屋居食」時，

很高興得知在他們的企業底下有一個活動準備舉行，

是由「尚碩生活科技」主辦的「日本米其林主廚料理教室」，

看了一下活動當日正好有排休，

就馬上報名參加~~!!準備一窺日本米其林主廚所帶來的饗宴啦~!

 

味屋食研所 日本米其林主廚料理教室

活動當日是在世貿1館2樓的A+會議室所舉行，

這場由尚碩生活科技所舉辦的第一屆「日本米其林主廚料理教室」，

陣容也非常豪華，有日本米其林1星「喜多丘」主廚「北岡三千男」、

曾任日本知名法國料理「小川軒」主廚「福間申二」與

曾任日本酒餐廳法式屋總料理長「藤原修二」。

味屋食研所|日本米其林主廚料理教室，不僅品嘗美食，更享日料深

味屋食研所|日本米其林主廚料理教室，不僅品嘗美食，更享日料深

*座位上也都會分發一本小冊子~讓參與人更曉得整個活動的料理流程與技巧

 

值得一提的是，這場盛宴是由福間申二主廚邀請尚碩生活科技的負責人簡董事長，

希望藉由這個料理教室把日式料理文化帶到日常生活之中。

 

日本米其林主廚料理教室 活動與交流

入座後沒多久活動就開始囉，先由簡董事長替活動開場，

後續由主持人協助我們與主廚們做雙向溝通，在這一場示範之後，還會有著Q&A的互動喔!

味屋食研所|日本米其林主廚料理教室，不僅品嘗美食，更享日料深

三位主廚除了自我介紹之外，主持人也會協助補充翻譯與介紹，

讓雙方都可以了解彼此所想表達的意思。

味屋食研所|日本米其林主廚料理教室，不僅品嘗美食，更享日料深

今天準備示範與品嘗的日料為傳統的「懷石料理」，

整套餐點總共有7道菜色與1道水菓，

主廚們在流程中依序示範，在過程中也協助我們了解懷石料理的由來，

讓我們等等在品嘗時能有更多的體會~!

味屋食研所|日本米其林主廚料理教室，不僅品嘗美食，更享日料深

每一道料理皆由「喜多丘」主廚「北岡三千男」為我們親自示範，

並且會在料理的過程中帶入許多細節，諸如為什麼菠菜需要進行「汆燙」、

要切多長的長度適合入口、什麼時候使用「淡口」與「濃口」醬油

與出汁(高湯)在日料中所占有的重要性…等，解說得非常詳細，

自己在實作上也都會有一定的幫助；甚至在配方的也有提供可取代的對象。

味屋食研所|日本米其林主廚料理教室，不僅品嘗美食，更享日料深

味屋食研所|日本米其林主廚料理教室，不僅品嘗美食，更享日料深

味屋食研所|日本米其林主廚料理教室，不僅品嘗美食，更享日料深

*現場備有攝影機，近距離捕捉主廚們的操作並投放在螢幕上喔!

在示範結束之後，在Q&A環節之中，也有著許多的交流，

主廚們甚至用提問者的筆跟紙撰寫下更多想要表達給對方的意思，真的是超棒的!

味屋食研所|日本米其林主廚料理教室，不僅品嘗美食，更享日料深

這次活動帶來的不僅僅是技術上的示範，有著更多在日本飲食文化的傳遞，

讓胖達知道了更多這蘊含在這一道道的日料中的精神。

 

日本米其林主廚料理教室 懷石料理套餐

整個懷石料理套餐由「先附」、「輕食」、「御椀」、「向附」、

「烤物」、「鍋物」、「主食」、「菓物」所組成。

我們也將在世貿味屋美饌廣場品嘗剛剛一系列示範的美食啦~~!

味屋食研所|日本米其林主廚料理教室，不僅品嘗美食，更享日料深

入座後會有麥茶與餐前氣泡酒可以享用，桌邊也已經附上餐具、餐巾與MENU。

味屋食研所|日本米其林主廚料理教室，不僅品嘗美食，更享日料深

 

  • 先附 季節時蔬佐和風胡麻醬

率先呈上來的是先附，主要由菠菜與干貝組成，菠菜透過汆燙的方式，

讓入口吃起來更顯清脆無雜味，干貝質地飽滿、細膩甘甜，

搭配旁邊的醋凍與胡麻醬增添酸溜口感與十足的香氣。

味屋食研所|日本米其林主廚料理教室，不僅品嘗美食，更享日料深

 

  • 輕食 竹葉鯛魚壽司

細心地用上竹葉，不僅不會讓鯛魚壽司沾染雜味，

更讓鯛魚生魚片本身增加一抹淡雅竹葉香；

醋飯捏得緊實度剛剛好~濕潤鬆軟，鯛魚肉質緊實，帶有甘甜。

味屋食研所|日本米其林主廚料理教室，不僅品嘗美食，更享日料深

味屋食研所|日本米其林主廚料理教室，不僅品嘗美食，更享日料深

 

  • 御椀 柚香松茸鱧魚

整椀高湯風味滿盈，姬松茸的香氣也浸入高湯之中，風味交織，

裹著葛粉的鱧魚微炸後如花般綻放，品嘗出那脆口魚皮與滑潤柔嫩的肉質。

味屋食研所|日本米其林主廚料理教室，不僅品嘗美食，更享日料深

味屋食研所|日本米其林主廚料理教室，不僅品嘗美食，更享日料深

 

  • 向附 生魚片盛合

由花枝、黑鮪魚、明蝦、鮑魚為主搭配起來的生魚片盛合，

並附上日本廣島淡雪鹽（花枝）、醬油（鮪魚）、醋（鯛魚）來沾取食用。

花枝透過刀工，讓入口的口感更加有層次，鮮甜脆口，

蘸上雪花鹽的鹹度引出鮮味。黑鮪魚肉完全不腥、流露甘甜，

明蝦味甘、肉質緊實，且鮑魚吃起來軟Q有口感；

加上最後一個吃到一個很特別的吃法，

將紫蘇葉將剩餘的食材包裹起來，入口風味整個香氣四溢，

完全將餐盤上的食材運用得淋漓盡致。

味屋食研所|日本米其林主廚料理教室，不僅品嘗美食，更享日料深

 

  • 烤物 季節鮮魚幽庵燒

日本烤物中有使用「味噌」的「西京燒」與「醬油」的「幽庵燒」。

「幽庵燒」在料理的前置作業中需要將烤物本身放入醬油中浸泡30分鐘左右喔!

而就在這一道程序之後所呈現出來的口感，

讓那看似略乾的魚肉，換來入口濕潤，肉質細緻，

更能嚐出浸泡在高湯裡的鮮甜與鹹香，魚皮也有著被炙燒出來的香氣繚繞。

味屋食研所|日本米其林主廚料理教室，不僅品嘗美食，更享日料深

 

  • 鍋物 黑毛和牛生薑鍋

和牛的油花非常漂亮，現場由主廚親涮，入高湯汆燙3秒左右撈起，保有最佳口感與熟度。

味屋食研所|日本米其林主廚料理教室，不僅品嘗美食，更享日料深

高湯與薑絲的香氣，夾附在和牛的肉片之上，入口香氣滿盈，

肉質鮮嫩，豐富的油脂更帶來入口即化的滋味。

味屋食研所|日本米其林主廚料理教室，不僅品嘗美食，更享日料深

 

  • 主食 白飯 赤味噌湯 漬物

白飯所呈現的方式是「一文字飯」為一種飯的裝飾法，

漬物的口味酸甜脆口，赤味噌湯味道濃厚且有著很好的絲滑感，

一口一口搭配著吃，感受非常滿足。

味屋食研所|日本米其林主廚料理教室，不僅品嘗美食，更享日料深

 

  • 菓物

最後就是整個餐後的水果，這一道在麝香葡萄與水梨上添上果凍，

讓麝香葡萄與水梨在外層會有著果凍的QQ感，再嚐到水果本身的風味，

整體表現也很不錯~~!

味屋食研所|日本米其林主廚料理教室，不僅品嘗美食，更享日料深

 

日本米其林主廚料理教室 結語

當天開場的簡董事長有提到，

當天的活動是第一屆，希望後續也可以繼續辦理，

胖達在參與過一次之後也覺得這對台日的交流上真的非常友好，

不僅傳遞文化，也可以有著技術上著交流與餐點上的品嘗，

真的是非常棒的一場活動~!

胖達也希望後續這個活動能夠繼續展開~~~

讓愈來愈多的人可以接觸到~~!

 

這邊胖達也分享當天活動地點拉~!

主辦單位: 尚碩生活科技

尚碩生活科技:官方網站 點我進入

料理教室: 世貿1館2樓A+

品嘗餐點: 世貿味屋美饌廣場

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

#米其林
morechevron_right
文章關鍵字
世貿一館 米其林 日本料理 懷石料理 more
檢舉
share
chevron_left

台北市內湖區味屋居食｜內湖大推的日式和風餐廳
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up