就在前一陣子胖達去內湖的「味屋居食」時，

很高興得知在他們的企業底下有一個活動準備舉行，

是由「尚碩生活科技」主辦的「日本米其林主廚料理教室」，

看了一下活動當日正好有排休，

就馬上報名參加~~!!準備一窺日本米其林主廚所帶來的饗宴啦~!

味屋食研所 日本米其林主廚料理教室

活動當日是在世貿1館2樓的A+會議室所舉行，

這場由尚碩生活科技所舉辦的第一屆「日本米其林主廚料理教室」，

陣容也非常豪華，有日本米其林1星「喜多丘」主廚「北岡三千男」、

曾任日本知名法國料理「小川軒」主廚「福間申二」與

曾任日本酒餐廳法式屋總料理長「藤原修二」。

*座位上也都會分發一本小冊子~讓參與人更曉得整個活動的料理流程與技巧

值得一提的是，這場盛宴是由福間申二主廚邀請尚碩生活科技的負責人簡董事長，

希望藉由這個料理教室把日式料理文化帶到日常生活之中。

日本米其林主廚料理教室 活動與交流

入座後沒多久活動就開始囉，先由簡董事長替活動開場，

後續由主持人協助我們與主廚們做雙向溝通，在這一場示範之後，還會有著Q&A的互動喔!

三位主廚除了自我介紹之外，主持人也會協助補充翻譯與介紹，

讓雙方都可以了解彼此所想表達的意思。

今天準備示範與品嘗的日料為傳統的「懷石料理」，

整套餐點總共有7道菜色與1道水菓，

主廚們在流程中依序示範，在過程中也協助我們了解懷石料理的由來，

讓我們等等在品嘗時能有更多的體會~!

每一道料理皆由「喜多丘」主廚「北岡三千男」為我們親自示範，

並且會在料理的過程中帶入許多細節，諸如為什麼菠菜需要進行「汆燙」、

要切多長的長度適合入口、什麼時候使用「淡口」與「濃口」醬油

與出汁(高湯)在日料中所占有的重要性…等，解說得非常詳細，

自己在實作上也都會有一定的幫助；甚至在配方的也有提供可取代的對象。

*現場備有攝影機，近距離捕捉主廚們的操作並投放在螢幕上喔!

在示範結束之後，在Q&A環節之中，也有著許多的交流，

主廚們甚至用提問者的筆跟紙撰寫下更多想要表達給對方的意思，真的是超棒的!

這次活動帶來的不僅僅是技術上的示範，有著更多在日本飲食文化的傳遞，

讓胖達知道了更多這蘊含在這一道道的日料中的精神。

日本米其林主廚料理教室 懷石料理套餐

整個懷石料理套餐由「先附」、「輕食」、「御椀」、「向附」、

「烤物」、「鍋物」、「主食」、「菓物」所組成。

我們也將在世貿味屋美饌廣場品嘗剛剛一系列示範的美食啦~~!

入座後會有麥茶與餐前氣泡酒可以享用，桌邊也已經附上餐具、餐巾與MENU。

先附 季節時蔬佐和風胡麻醬

率先呈上來的是先附，主要由菠菜與干貝組成，菠菜透過汆燙的方式，

讓入口吃起來更顯清脆無雜味，干貝質地飽滿、細膩甘甜，

搭配旁邊的醋凍與胡麻醬增添酸溜口感與十足的香氣。

輕食 竹葉鯛魚壽司

細心地用上竹葉，不僅不會讓鯛魚壽司沾染雜味，

更讓鯛魚生魚片本身增加一抹淡雅竹葉香；

醋飯捏得緊實度剛剛好~濕潤鬆軟，鯛魚肉質緊實，帶有甘甜。

御椀 柚香松茸鱧魚

整椀高湯風味滿盈，姬松茸的香氣也浸入高湯之中，風味交織，

裹著葛粉的鱧魚微炸後如花般綻放，品嘗出那脆口魚皮與滑潤柔嫩的肉質。

向附 生魚片盛合

由花枝、黑鮪魚、明蝦、鮑魚為主搭配起來的生魚片盛合，

並附上日本廣島淡雪鹽（花枝）、醬油（鮪魚）、醋（鯛魚）來沾取食用。

花枝透過刀工，讓入口的口感更加有層次，鮮甜脆口，

蘸上雪花鹽的鹹度引出鮮味。黑鮪魚肉完全不腥、流露甘甜，

明蝦味甘、肉質緊實，且鮑魚吃起來軟Q有口感；

加上最後一個吃到一個很特別的吃法，

將紫蘇葉將剩餘的食材包裹起來，入口風味整個香氣四溢，

完全將餐盤上的食材運用得淋漓盡致。

烤物 季節鮮魚幽庵燒

日本烤物中有使用「味噌」的「西京燒」與「醬油」的「幽庵燒」。

「幽庵燒」在料理的前置作業中需要將烤物本身放入醬油中浸泡30分鐘左右喔!

而就在這一道程序之後所呈現出來的口感，

讓那看似略乾的魚肉，換來入口濕潤，肉質細緻，

更能嚐出浸泡在高湯裡的鮮甜與鹹香，魚皮也有著被炙燒出來的香氣繚繞。

鍋物 黑毛和牛生薑鍋

和牛的油花非常漂亮，現場由主廚親涮，入高湯汆燙3秒左右撈起，保有最佳口感與熟度。

高湯與薑絲的香氣，夾附在和牛的肉片之上，入口香氣滿盈，

肉質鮮嫩，豐富的油脂更帶來入口即化的滋味。

主食 白飯 赤味噌湯 漬物

白飯所呈現的方式是「一文字飯」為一種飯的裝飾法，

漬物的口味酸甜脆口，赤味噌湯味道濃厚且有著很好的絲滑感，

一口一口搭配著吃，感受非常滿足。

菓物

最後就是整個餐後的水果，這一道在麝香葡萄與水梨上添上果凍，

讓麝香葡萄與水梨在外層會有著果凍的QQ感，再嚐到水果本身的風味，

整體表現也很不錯~~!

日本米其林主廚料理教室 結語

當天開場的簡董事長有提到，

當天的活動是第一屆，希望後續也可以繼續辦理，

胖達在參與過一次之後也覺得這對台日的交流上真的非常友好，

不僅傳遞文化，也可以有著技術上著交流與餐點上的品嘗，

真的是非常棒的一場活動~!

胖達也希望後續這個活動能夠繼續展開~~~

讓愈來愈多的人可以接觸到~~!

這邊胖達也分享當天活動地點拉~!

主辦單位: 尚碩生活科技

尚碩生活科技:官方網站 點我進入

料理教室: 世貿1館2樓A+

品嘗餐點: 世貿味屋美饌廣場