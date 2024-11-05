放鬆有好多種方式，享受一個人的浪漫，Stanma推薦來 The Thinking BAR 還在想！

舒適的空間和安心環境，就算一個人前來也好浪漫～

酒後不開車，安全有保障，未滿十八歲禁止飲酒

The Thinking BAR還在想就位在安靜的新美街上～

古蹟和老街區交錯的美感，讓人忍不住人佇足

The Thinking BAR還在想在哪裡：

地址: 700台南市中西區新美街75號

營業時間：20:00～02:00

訂位電話: 06 221 6128

粉絲團: https://www.facebook.com/barthinking

酒後不開車，安全有保障，未滿十八歲禁止飲酒

一走入The Thinking BAR還在想，Stanma就被店內的氛圍給吸引～

遠處的女性調酒師親切的招呼，讓人倍感親切～

酒後不開車，安全有保障，未滿十八歲禁止飲酒

The Thinking BAR還在想是女性友善的空間～

家有寵物，也能一起前來！

寵物需有牽繩！（叮嚀）

酒後不開車，安全有保障，未滿十八歲禁止飲酒

店內大走20年代復古奢華鏡面空間！

搭配爵士樂輕音樂，每一處小角落都好美吶～

酒後不開車，安全有保障，未滿十八歲禁止飲酒

華麗的沙發空間，就像豪宅沙龍一樣～

自成格局的包廂感，讓心情也跟著好放鬆！

酒後不開車，安全有保障，未滿十八歲禁止飲酒

The Thinking BAR還在想有好多酒精飲品可以選擇！

超美的酒櫃擺滿玲瑯滿目的酒瓶！

酒後不開車，安全有保障，未滿十八歲禁止飲酒

威士忌、長島冰啤、啤酒、紅酒、經典調酒、創意調酒、低酒精、無酒精等，想的到的酒精飲品，通通都有！

酒後不開車，安全有保障，未滿十八歲禁止飲酒

想要入門威士忌的朋友，就先來一杯麥卡倫桃太郎！

酒後不開車，安全有保障，未滿十八歲禁止飲酒

調酒師將威士忌的濃烈滋味大變身！

使用現在流行的法式分子餐的調酒方式～

讓12年麥卡倫雙桶雪莉風味威士忌喝起來超順口～

搭配搞工的奶洗程序，洗去雜質，讓色澤呈現金黃的高級感～

是一款女性一喝就會愛上的創意酒品！

酒後不開車，安全有保障，未滿十八歲禁止飲酒

保留可可香氣，搭配甜甜的泡泡，喝起來充滿驚喜～

酒後不開車，安全有保障，未滿十八歲禁止飲酒

再忙也想喝一杯，就點上杯公主徹夜未眠！

公主徹夜未眠就像現今忙碌工作的女性，忙碌之餘也能輕鬆喝上一杯放鬆心靈～

酒後不開車，安全有保障，未滿十八歲禁止飲酒

搭配自製的龍舌咖啡，輕盈的酒感，放鬆之餘也不過於放肆～

酒後不開車，安全有保障，未滿十八歲禁止飲酒

伴著起司小點～

邊飲上一口酒品，再吃上一片起司，完美的搭配，不得不讚嘆調酒師的精湛演出～

咖啡的風味，搭配香草香氣，實在太好喝啦～

酒後不開車，安全有保障，未滿十八歲禁止飲酒

喜歡重酒感，當然不能錯過茶香古典！

以經典酒品的改良版，全新的口感，一定要試看看！

酒後不開車，安全有保障，未滿十八歲禁止飲酒

Torch 手法炙燒自西印度和非洲Reunion島的上等甘蔗琥珀鸚鵡糖！

讓酒品散發出焦香氣息～

搭配帶殼龍眼的煙薰感和高山烏龍的苦甜融合～

威士忌的重酒感，連男性們也超喜歡～

酒後不開車，安全有保障，未滿十八歲禁止飲酒

同行者若無法喝酒精飲品，也能喝上一杯CHERRY BOOM一起共舞～

酒後不開車，安全有保障，未滿十八歲禁止飲酒

無酒精的飲品，創意的加入澄花水和花香風味～

搭配粉紅胡椒和紫蘇葉的陪襯，就像藝術品一樣好看～

酸甜的口感，不管今天喝不喝酒都要點上一杯吶～

酒後不開車，安全有保障，未滿十八歲禁止飲酒

想要吃點小菜，一定要點上店內"很貴的花枝丸"（笑）

高貴不貴的花枝丸真材實料，每一口都吃的到花枝！

加上在地小農麻油一起滷製，其實真的不貴啦！

享受浪漫的夜，就到 The Thinking BAR 還在想吧！

有親切的調酒師陪伴聊天，一個人前來也不無聊～

三五好友也別忘了相約一同前來～

坐在美美的包廂暢飲，今天就一起聊到天亮吧～

酒後不開車，安全有保障，未滿十八歲禁止飲酒



