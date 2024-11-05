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台南市中西區台南餐酒館推薦～The Thinking BAR 還在想 歡迎女士，享受一個人浪漫的夜！ （酒後不開車，安全有保障，未

屎蛋媽就是可以很親子 人氣：27
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屎蛋媽就是可以很親子

發表篇數：257篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台南市 > 中西區

造訪商家：

The Thinking BAR 還在想
place台南市中西區新美街75號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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台南市中西區台南餐酒館推薦～The Thinking BAR 還在想 歡迎女士，享受一個人浪漫的夜！ （酒後不開車，安全有保障，未

放鬆有好多種方式，享受一個人的浪漫，Stanma推薦來 The Thinking BAR 還在想！ 

舒適的空間和安心環境，就算一個人前來也好浪漫～ 

 

酒後不開車，安全有保障，未滿十八歲禁止飲酒 

台南市中西區台南餐酒館推薦～The Thinking BAR 還在想 歡迎女士，享受一個人浪漫的夜！ （酒後不開車，安全有保障，未

The Thinking BAR還在想就位在安靜的新美街上～ 

古蹟和老街區交錯的美感，讓人忍不住人佇足 

 

 

The Thinking BAR還在想在哪裡： 

 

地址: 700台南市中西區新美街75號 

營業時間：20:00～02:00

訂位電話: 06 221 6128 

粉絲團: https://www.facebook.com/barthinking 

酒後不開車，安全有保障，未滿十八歲禁止飲酒 

 

台南市中西區台南餐酒館推薦～The Thinking BAR 還在想 歡迎女士，享受一個人浪漫的夜！ （酒後不開車，安全有保障，未

 

一走入The Thinking BAR還在想，Stanma就被店內的氛圍給吸引～ 

遠處的女性調酒師親切的招呼，讓人倍感親切～ 

 

 

酒後不開車，安全有保障，未滿十八歲禁止飲酒  

 

台南市中西區台南餐酒館推薦～The Thinking BAR 還在想 歡迎女士，享受一個人浪漫的夜！ （酒後不開車，安全有保障，未

 

The Thinking BAR還在想是女性友善的空間～ 

家有寵物，也能一起前來！ 

 

寵物需有牽繩！（叮嚀） 

酒後不開車，安全有保障，未滿十八歲禁止飲酒 

 

台南市中西區台南餐酒館推薦～The Thinking BAR 還在想 歡迎女士，享受一個人浪漫的夜！ （酒後不開車，安全有保障，未

 

店內大走20年代復古奢華鏡面空間！ 

搭配爵士樂輕音樂，每一處小角落都好美吶～ 

 

酒後不開車，安全有保障，未滿十八歲禁止飲酒 

 

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華麗的沙發空間，就像豪宅沙龍一樣～ 

自成格局的包廂感，讓心情也跟著好放鬆！ 

 

酒後不開車，安全有保障，未滿十八歲禁止飲酒 

 

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The Thinking BAR還在想有好多酒精飲品可以選擇！ 

超美的酒櫃擺滿玲瑯滿目的酒瓶！ 

 

酒後不開車，安全有保障，未滿十八歲禁止飲酒 

 

台南市中西區台南餐酒館推薦～The Thinking BAR 還在想 歡迎女士，享受一個人浪漫的夜！ （酒後不開車，安全有保障，未

 

威士忌、長島冰啤、啤酒、紅酒、經典調酒、創意調酒、低酒精、無酒精等，想的到的酒精飲品，通通都有！ 

 

酒後不開車，安全有保障，未滿十八歲禁止飲酒 

 

台南市中西區台南餐酒館推薦～The Thinking BAR 還在想 歡迎女士，享受一個人浪漫的夜！ （酒後不開車，安全有保障，未

 想要入門威士忌的朋友，就先來一杯麥卡倫桃太郎！ 

 

酒後不開車，安全有保障，未滿十八歲禁止飲酒 

 

台南市中西區台南餐酒館推薦～The Thinking BAR 還在想 歡迎女士，享受一個人浪漫的夜！ （酒後不開車，安全有保障，未

 

調酒師將威士忌的濃烈滋味大變身！ 

使用現在流行的法式分子餐的調酒方式～ 

 

讓12年麥卡倫雙桶雪莉風味威士忌喝起來超順口～ 

搭配搞工的奶洗程序，洗去雜質，讓色澤呈現金黃的高級感～ 

是一款女性一喝就會愛上的創意酒品！ 

 

酒後不開車，安全有保障，未滿十八歲禁止飲酒 

 

台南市中西區台南餐酒館推薦～The Thinking BAR 還在想 歡迎女士，享受一個人浪漫的夜！ （酒後不開車，安全有保障，未

 

保留可可香氣，搭配甜甜的泡泡，喝起來充滿驚喜～  

 

酒後不開車，安全有保障，未滿十八歲禁止飲酒 

 

台南市中西區台南餐酒館推薦～The Thinking BAR 還在想 歡迎女士，享受一個人浪漫的夜！ （酒後不開車，安全有保障，未 

 

再忙也想喝一杯，就點上杯公主徹夜未眠！ 

公主徹夜未眠就像現今忙碌工作的女性，忙碌之餘也能輕鬆喝上一杯放鬆心靈～ 

 

 

酒後不開車，安全有保障，未滿十八歲禁止飲酒 

 

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搭配自製的龍舌咖啡，輕盈的酒感，放鬆之餘也不過於放肆～ 

 

酒後不開車，安全有保障，未滿十八歲禁止飲酒 

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伴著起司小點～ 

邊飲上一口酒品，再吃上一片起司，完美的搭配，不得不讚嘆調酒師的精湛演出～ 

咖啡的風味，搭配香草香氣，實在太好喝啦～ 

 

 

酒後不開車，安全有保障，未滿十八歲禁止飲酒 

 

台南市中西區台南餐酒館推薦～The Thinking BAR 還在想 歡迎女士，享受一個人浪漫的夜！ （酒後不開車，安全有保障，未

 

喜歡重酒感，當然不能錯過茶香古典！ 

以經典酒品的改良版，全新的口感，一定要試看看！ 

 

酒後不開車，安全有保障，未滿十八歲禁止飲酒 

 

 

Torch 手法炙燒自西印度和非洲Reunion島的上等甘蔗琥珀鸚鵡糖！ 

讓酒品散發出焦香氣息～ 

 

搭配帶殼龍眼的煙薰感和高山烏龍的苦甜融合～ 

威士忌的重酒感，連男性們也超喜歡～ 

 

酒後不開車，安全有保障，未滿十八歲禁止飲酒 

 

 台南市中西區台南餐酒館推薦～The Thinking BAR 還在想 歡迎女士，享受一個人浪漫的夜！ （酒後不開車，安全有保障，未

 

同行者若無法喝酒精飲品，也能喝上一杯CHERRY BOOM一起共舞～ 

 

酒後不開車，安全有保障，未滿十八歲禁止飲酒 

 

台南市中西區台南餐酒館推薦～The Thinking BAR 還在想 歡迎女士，享受一個人浪漫的夜！ （酒後不開車，安全有保障，未

 

無酒精的飲品，創意的加入澄花水和花香風味～ 

搭配粉紅胡椒和紫蘇葉的陪襯，就像藝術品一樣好看～ 

酸甜的口感，不管今天喝不喝酒都要點上一杯吶～ 

 

酒後不開車，安全有保障，未滿十八歲禁止飲酒 

 

台南市中西區台南餐酒館推薦～The Thinking BAR 還在想 歡迎女士，享受一個人浪漫的夜！ （酒後不開車，安全有保障，未

 

 想要吃點小菜，一定要點上店內"很貴的花枝丸"（笑） 

 

高貴不貴的花枝丸真材實料，每一口都吃的到花枝！ 

加上在地小農麻油一起滷製，其實真的不貴啦！ 

 

台南市中西區台南餐酒館推薦～The Thinking BAR 還在想 歡迎女士，享受一個人浪漫的夜！ （酒後不開車，安全有保障，未

 

享受浪漫的夜，就到 The Thinking BAR 還在想吧！ 

有親切的調酒師陪伴聊天，一個人前來也不無聊～ 

 

三五好友也別忘了相約一同前來～ 

坐在美美的包廂暢飲，今天就一起聊到天亮吧～ 

 

酒後不開車，安全有保障，未滿十八歲禁止飲酒 


 

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