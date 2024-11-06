星期五晚上和一群好姐妹相約到忠孝敦化餐酒館【HUB餐酒館】吃美食聚餐，放鬆一周來的工作壓力。會知道這家HUB 餐酒館是在滑手機時看到網友分享的美食和店內環境美照，於是就喚起了好姐妹們想踩點的慾望；餐廳提供C/P值最高的創意餐點，搭配調酒師精心設計的特殊調酒，讓人在有著時尚摩登風格和寬敞舒適的包廂內，可以盡情的打卡拍照、享用美食，聽著精心挑選Hip Hop 和 EDM 音樂，和好姐妹度過一個聊得盡興也吃得盡興的美好夜晚！

【HUB餐酒館】

地 址：台北市大安區安和路一段75號

電 話：02 2709 0858

營業時間：週一-週四19:00-02:00 / 週五-週六19:00-03:30

官方臉書：HUB餐酒館 (內有菜單)

官方ＩＧ：HUB餐酒館 (內有菜單)

線上訂位：https://inline.app/booking/-NX9CTP6OGJsbdcJvzMl:inline-live-3/-NX9CTaRymDm4KH4MVRK?language=zh-tw (手刀訂位)

【HUB餐酒館】就在熱鬧的台北東區商圈裡，從捷運忠孝敦化站或信義安和站步行過來只需6-8分鐘左右，如果剛好想喝點小酒，搭捷運過來是最方便的；在霓紅燈閃耀的夜晚，走到門口很快就找到目標。

店裡有限時120分鐘無限暢飲的活動，男女價格都有優惠呢！

搭配著霓虹燈光，室內的座位很多空間大，摩登時尚的環境風格，搭配一坐下來就不想起身的慵懶沙發，瑪姬發現這裡很適合下班後跟同事或朋友約在這裡享受放鬆的氣氛和美食美酒，尤其是公司聚餐、生日趴、朋友聯誼、包場活動、場地租借，都是不錯的選擇！

大大小小的包廂，用薄紗簾幕做出區隔，帶有一種神秘又放鬆的氛圍。

店裡消費方式

平日：每人低消 $490+10%服務費

週末/例假日：每人低消 $690+10%服務費

☉包場服務 (4小時)



*可提供50人以下之包場服務



週二～週四:＄45,000+10%



週五及週六:＄59,000+10%



*以上金額可做餐飲折抵並可有菜單及調酒客製化服務。

﹩特殊包廂低消

#愛馬仕橘奢華包廂(14人座)：平日低消: $6990+10%服務費，週末/例假日低消: $9990+10%服務費

#我失戀我不渣包廂(9人座) : 平日低消: $4990+10%服務費，週末/例假日低消: $5990+10%服務費

#Tiffany藍 單身可撩包廂(9人座) : 平日低消: $3990+10%服務費，週末/例假日低消: $4990+10%服務費

這個以漂亮的Tiffany藍打造的包廂很適合我們這群單身女子，一眼便相中這間包廂，柔軟的絨布沙發搭配同色系貝殼抱枕，牆上的霓虹字體也令人玩味，大家來這裡都想拍照打卡，我們也不例外^^

走道上一整排的酒牆（未成年請勿飲酒／請勿酒駕）

來餐酒館很多人喜歡坐吧台，欣賞帥氣的調酒師炫技也是一種滿足！

入座後送上一盤香脆的綜合堅果開胃小點，在等待上菜的同時邊吃邊聊好涮嘴！

炸鱈魚條250

這一盤裡有八條炸鱈魚，炸成金黃色澤看起來讓人食指大動，適合多人享用。

送上桌時熱呼呼的，一折開來冒出熱氣，裡面的鱈魚多汁軟嫩無腥味，外層包裹一層麵衣香酥不厚重。

搭配的蜂蜜芥末醬也很解膩，愈吃愈涮嘴！

紅燒牛肉湯餃320

也可換成麵或單純牛肉湯價格也不盡相同，搭配酸菜、蔥花和辣椒醬這三寶的美味組合，可依自己的口味去做添加，像我一向都愛酸菜和蔥花是必加，單吃水餃和牛肉時就可以沾辣椒醬來增加層次感。

水餃是高麗菜餃尺寸適中，水餃皮ＱＱ有彈性，裡面的內饀也很鮮甜。

牛腱肉塊筋肉達到完美比例，一咬下去軟嫩的口感讓我好驚艷，很想問主廚是精燉多久才能煮出那麼好吃的口感，連牙口不好的長輩也能輕鬆享用。

紅燒基底的湯頭口味因人而異，瑪姬口味偏重，湯頭對我而言是剛剛好，口味偏淡的朋友則有相反的看法，只能依自己感受去喜好囉！

泡菜炒豬五花拌麵2人份380

紅紅火火的色澤會讓人以為一定很辣吧！瑪姬嚐了之後覺得辣度是有的，介於小辣到中辣之間，泡菜炒豬肉片整體的味道融合的很好夠入味，泡菜和豬花肉片的比例也恰到好處，均勻的跟底下的波浪寬條麵混合後，酸香帶辣的口感也帶來味蕾上的刺激。

櫛瓜花枝堡220

這道是主廚的創意料理，將厚切圓片的櫛瓜香煎，夾入手打花枝排和起司，用竹籤串起在視覺上帶來美式的感受。

花枝排的肉塊鮮甜而紮實，加上水份多多又厚實軟嫩的櫛瓜，香氣濃厚，帶來味覺上的炸裂；櫛瓜的厚度是口感好吃的關鍵，若切太薄口感會有差異，想不到一道菜的學問也是挺大的。

味噌奶油炒中卷300

再來一道彈脆可口的味噌奶油炒中卷，送上來時便知是一道很道地的下酒菜，有著味噌奶油的醬香味，中卷的口感紮實彈脆炒得很入味。

水牛城辣雞翅椒鹽口味250

多人一起聚餐必點的吮指美食，吃的時候用手直接拿起來啃最過癮，主廚將雞節翅和腿翅的部份分割，吃的時候好入口，雞翅的口感相當軟嫩，椒鹽風味不輪辣醬的口味，讓人會吃完一個再接一個，手腳太慢就只能眼睜睜看別人吃囉XDDD

奶油培根麵320

餐廳裡有不少麵食類可做選擇，除了有剛才吃過的韓國炒豬五花拌麵外，我們多點了一道西式的奶油培根麵；或許很多人吃過奶油培根麵，但入口的奶油味道濃得化不開，醬汁是偏多而濕潤，但麵體仍有彈性而不軟爛，鹹香的培根有著畫點睛的效果，是一道非常可口的義大利麵。

絕世情人350

加入了伯爵茶伏特加/柳橙汁/百香果汁/橙花水/萊姆汁/蜂蜜為基底，酒感適中、口感偏酸，融合了茶香和果香的風味，還蠻適合搭配今天點的餐點。（未成年請勿飲酒／請勿酒駕）

暗黑洛神350

黑刺李琴酒/梅酒/覆盆子果泥/秘製洛神糖漿/蔓越梅汁和萊姆汁，酒感適中，口感酸中帶甜，外觀色澤艷紅很漂亮，也是一款適合女生的調酒。（未成年請勿飲酒／請勿酒駕）

大吉嶺桂花紅茶350

大吉嶺紅茶GIN/桂花糖漿/檸檬/蘇打水/蜂蜜所調製的一杯調酒，顏色看來清爽透涼，酒感偏清爽不濃烈，微酸帶甜融合茶香的一款調酒。（未成年請勿飲酒／請勿酒駕）

白鱷魚荔枝350

白鱷魚萊姆酒/荔枝果泥/PAVAN/檸檬/通寧水所調製而成，外觀純白沁涼，喝來有荔枝香氣，加上酸甜氣泡的口感，酒感也偏向清爽，請專業調酒師為我們推薦的調酒，很適合女性朋友。（未成年請勿飲酒／請勿酒駕）

今天的好姐妹聚會在享受美食和美酒下，大家聊得盡興還有點捨不得離去，下次再把我們這一團找齊，再次來感受輕鬆寫意的休閒時光，期待下一次的聚會囉！

最後提供主食菜單和調酒菜單給大家，更詳細的酒單請到官方粉絲團或現場了解，在這裡就不佔版面囉！





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