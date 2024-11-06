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台北市大同區佛斯特旺餐酒館 》捷運中山站美食，道地義式餐點搭配餐酒美味迷人，正宗義式瑞可塔起司捲別處少見，隱藏於

2024-11-06 10:30:10 文字：紫色微笑
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紫色微笑

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台北捷運中山站可是美食的一級戰區 !尤其是巷弄裏可是臥虎藏龍，佛斯特旺餐酒館 南西店一家以義式料理為主角的佛斯特旺餐酒館就是其中之一啊。它位於誠品南西店旁的巷弄裏，捷運中山站1號出口只要步行1分鐘就到了，交通非常方便。這裏的氣氛滿不錯的，聚餐、約會都很合適。逛完百貨公司，來此歇歇腳，喝杯飲料、喝個小酒(喝酒不開車，未成年請勿飲酒)，休息一下，真的很不錯

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佛斯特旺餐酒館南西店 店家資訊

  • 地址 : 台北市大同區南京西路18巷6弄5號
  • 電話：02 2556 3328
  • 營業時間 :12:00–15:30, 17:30–21:30
  • FB
  • 線上預約

佛斯特旺餐酒館 交通停車

佛斯特旺餐酒館 空間環境

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這家店是歐風風格的設計， 生意很好哦，所以來的時候記得要預約

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佛斯特旺餐酒館 菜單價位

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佛斯特旺餐酒館 心得評價

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這裏提供 義大利麵、燉飯、義式甜點、酒品、咖啡 等美食。坐下來後定定神，先來杯氣泡水吧
LAURETANA 氣泡水，氣泡很細緻，歐洲有喝氣泡水的文化，用來佐餐可以去油解膩，爽口好喝
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加了檸檬片就是好喝又健康的汽水啦
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逛街累了，來一杯小酒微勳一下也很棒，像這歐洲的聖富勒水果森林莓果啤酒，順口好喝酒精，濃度也只有3~5%而已，非常棒，非常適合女生喝
使用進口知名品牌Barilla義大利麵條、選用義大利Olitalia高品質橄欖油，也有在台灣少見獨特的義式傳統小點及甜點。竭誠歡迎您的蒞臨，也感謝舊雨新知持續支

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法式燻鮭魚芥末籽沙拉
通常這樣的沙拉不算非常特別，但這裏特別的是多了芥末籽(這就很少見了吧!)，多了不同的風味，用了木盆來放沙拉，感覺也變的更好吃
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這樣一份適合二~三人用餐
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附餐麵包
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酥炸綜合海鮮，裏面有鮮蝦、中卷、丁香魚。是用杜蘭小麥粉裹粉下鍋油炸的，這道讓我們有小小驚豔到耶，非常香酥可口!
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西西里炸飯糰
裏面是義大利米燉飯加上馬札瑞拉乳酪也滿好吃的!!

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裏面用了黑色的墨魚醬汁，跟西西里島著名的黑手黨也有關係啊
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義式生火腿小點
用了芝麻葉、 法國麵包、巴薩米克醋 、生火腿 ，非常簡單但可口的小點，記得沾點巴薩米克醋，別有一番風味哦

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這樣有點開趴的感覺!!

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奶蓋甜菜根蘋果汁!! 這個是現打的哦!! 新鮮就是王道啊。
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明太子豪華海鮮義大利麵
說是豪華一點都不過份啊，裏面有鮮蝦、中卷、蛤蜊、明太子、蘆荀，加上些許的七味粉 ，這根本就是帶有九州風味的義大利麵啊!!  但這裏的麵條滿不錯的，彈牙可口，尤是沾滿了明太子的醬汁，非常鮮美好吃

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每一口都有明太子的美味哦
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USDA PRIME 肋眼牛排
店家的資料上說這是PRIME等級的美國肋眼牛排，一旁再用芝麻葉、初榨橄欖油、巴薩米克醋組成的綜合生菜  !

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牛排滿好吃的，肉質鮮嫩具有嚼勁。上頭還罕見的加了起司，溫熱的牛排加上微融的起司，這樣的組合，風味非常獨特呢!!
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提拉米蘇
雖然裡頭是不加酒的提拉米蘇!! 但是這樣一來也代表它可以老少咸宜。雖然少了一味，但其實入口香滑不膩，味道也滿好的啊。

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義式傳統瑞可塔起司捲
這道甜點就少見了，用了cannoli 餅皮加上 ricotta  起司，這可是正宗道地的西西里島義式甜點。台灣能吃到這樣的義式甜點的餐廳真的非常少
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爽脆的餅皮加上鬆軟的起司，加上兩端的巧克力或堅果，口感非常豐富
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建議一定要嚐嚐看啦

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