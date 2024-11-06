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台北捷運中山站可是美食的一級戰區 !尤其是巷弄裏可是臥虎藏龍，「佛斯特旺餐酒館 南西店」一家以義式料理為主角的佛斯特旺餐酒館就是其中之一啊。它位於誠品南西店旁的巷弄裏，捷運中山站1號出口只要步行1分鐘就到了，交通非常方便。這裏的氣氛滿不錯的，聚餐、約會都很合適。逛完百貨公司，來此歇歇腳，喝杯飲料、喝個小酒(喝酒不開車，未成年請勿飲酒)，休息一下，真的很不錯
佛斯特旺餐酒館南西店 店家資訊
佛斯特旺餐酒館 交通停車
- 行開車：Google Map輸入「佛斯特旺餐酒館 南西店」即可到達
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附近停車場：
■ 建成國中公有地下停車場：電梯出口步行3分鐘(車位多可使用悠遊卡)
(請於無障礙電梯出口上來右轉經過萊爾富再右轉可至)
■ 中山美學停車場：巷口1分鐘路程(私人停車塔)
■ 應安168停車聯盟：步行4分鐘(私人平面停車場)
■ 建成公園地下停車場：步行6分鐘(公有停車場)
佛斯特旺餐酒館 空間環境
這家店是歐風風格的設計， 生意很好哦，所以來的時候記得要預約
佛斯特旺餐酒館 菜單價位
佛斯特旺餐酒館 心得評價
這裏提供 義大利麵、燉飯、義式甜點、酒品、咖啡 等美食。坐下來後定定神，先來杯氣泡水吧
LAURETANA 氣泡水，氣泡很細緻，歐洲有喝氣泡水的文化，用來佐餐可以去油解膩，爽口好喝
加了檸檬片就是好喝又健康的汽水啦
逛街累了，來一杯小酒微勳一下也很棒，像這歐洲的聖富勒水果森林莓果啤酒，順口好喝酒精，濃度也只有3~5%而已，非常棒，非常適合女生喝
使用進口知名品牌Barilla義大利麵條、選用義大利Olitalia高品質橄欖油，也有在台灣少見獨特的義式傳統小點及甜點。竭誠歡迎您的蒞臨，也感謝舊雨新知持續支
法式燻鮭魚芥末籽沙拉
通常這樣的沙拉不算非常特別，但這裏特別的是多了芥末籽(這就很少見了吧!)，多了不同的風味，用了木盆來放沙拉，感覺也變的更好吃
這樣一份適合二~三人用餐
附餐麵包
酥炸綜合海鮮，裏面有鮮蝦、中卷、丁香魚。是用杜蘭小麥粉裹粉下鍋油炸的，這道讓我們有小小驚豔到耶，非常香酥可口!
西西里炸飯糰
裏面是義大利米燉飯加上馬札瑞拉乳酪也滿好吃的!!
裏面用了黑色的墨魚醬汁，跟西西里島著名的黑手黨也有關係啊
義式生火腿小點
用了芝麻葉、 法國麵包、巴薩米克醋 、生火腿 ，非常簡單但可口的小點，記得沾點巴薩米克醋，別有一番風味哦
這樣有點開趴的感覺!!
奶蓋甜菜根蘋果汁!! 這個是現打的哦!! 新鮮就是王道啊。
明太子豪華海鮮義大利麵
說是豪華一點都不過份啊，裏面有鮮蝦、中卷、蛤蜊、明太子、蘆荀，加上些許的七味粉 ，這根本就是帶有九州風味的義大利麵啊!! 但這裏的麵條滿不錯的，彈牙可口，尤是沾滿了明太子的醬汁，非常鮮美好吃
每一口都有明太子的美味哦
USDA PRIME 肋眼牛排
店家的資料上說這是PRIME等級的美國肋眼牛排，一旁再用芝麻葉、初榨橄欖油、巴薩米克醋組成的綜合生菜 !
牛排滿好吃的，肉質鮮嫩具有嚼勁。上頭還罕見的加了起司，溫熱的牛排加上微融的起司，這樣的組合，風味非常獨特呢!!
提拉米蘇
雖然裡頭是不加酒的提拉米蘇!! 但是這樣一來也代表它可以老少咸宜。雖然少了一味，但其實入口香滑不膩，味道也滿好的啊。
義式傳統瑞可塔起司捲
這道甜點就少見了，用了cannoli 餅皮加上 ricotta 起司，這可是正宗道地的西西里島義式甜點。台灣能吃到這樣的義式甜點的餐廳真的非常少
爽脆的餅皮加上鬆軟的起司，加上兩端的巧克力或堅果，口感非常豐富
建議一定要嚐嚐看啦
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