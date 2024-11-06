艾初早餐漢翔福星店，逢甲早午餐美食推薦。艾初早餐餐點多元化，中西式早餐在艾初幾乎都點的到，餐點有漢堡、義大利麵，也有中式的炒麵、肉燥飯、可當中餐的丼飯、點心類的炸物，招牌4大天王漢堡、新推出的季節限定酪梨漢堡不只特別也好吃，來逢甲住宿，早餐推薦您來艾初早餐漢翔福星店用餐。(寵物友善餐廳)

艾初早餐漢翔福星店

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食記具有時效性

價格、優惠、營業時間以官方公告為主

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艾初早餐漢翔福星店 位置

在台中市區有多家分店的艾初早午餐來到逢甲夜市拓點了，位在福星北路靠近漢翔路，靠近文修公園、西苑高中這一側，雖然是在逢甲夜市的邊緣，但相對方便停汽機車一些，開車者可以到漢翔路上的文修停車場、機車者旁邊有停車格。

室內挑高白色空間搭配木質桌椅，以及上方大窗戶的陽光灑落，讓整體感覺寬敞不壓迫。

營業時間平日早上5點半到下午2點半、假日早上6點到下午3點，不管你是早起的鳥兒或喜歡睡到太陽曬屁股都能來艾初吃美食

很特殊的圓弧空間，剛好圍成一圈的座位與中間空間舞台感，也很適合社團來辦活動ㄟ~

而且是寵物友善餐廳，可以帶毛小孩來，但要記得遵守規則、不影響其他客人用餐。

艾初大部分的分店都有提供洗手間、部分座位有提供插座。對了，艾初沒有收服務費，用餐後記得把餐盤放至回收區，垃圾也要做好分類喔~

比較特別的是艾初漢翔福星店設置了戶外區，預計營造成露營風格，涼爽天氣時在戶外用餐也很chill

艾初早餐 菜單

內用都是直接找座位、手機掃描餐桌上QR Code點餐，但對於不方便自己電子點餐也是有紙本菜單可以看，而趕時間的人也可以選擇外帶點餐窗口的三明治，或者提前“線上訂餐”再來取餐也可以省下等待的時間喔~

➤線上點餐

餐點皆為單點，推薦你升級成套餐，多了沙拉、薯條、飲品，會更豐盛，當作早午餐來吃更滿足。

艾初有四大天王漢堡：瀑布起司堡、黃金沙流餡系列、極旋黑松露系列、青麻花椒系列，另外還有不在菜單上的隱藏版季節限定口味，像是目前漢翔福星店限定推出的綠色酪梨堡，或之後情人節將推出的粉紅色漢堡～

餐點有西式的漢堡、三明治、義大利麵，也有中式的炒麵、肉燥飯，以及正餐類的丼飯、點心類的炸物，選擇相當多樣化。

艾初招牌漢堡系列

艾初漢堡系列從一開始就是店內主打餐點，而且漢堡皮有美式漢堡、黑色竹炭黑皮堡可選擇，不定時推出隱藏版的綠色酪梨漢堡、粉紅色漢堡

瀑布起司雙層牛肉堡

瀑布起司雙層牛肉堡用了大量馬茲瑞拉起司營造出熔岩般的瀑布，非常推薦給喜愛超濃起司感的人

切記，一定要熱熱剛上桌時就趕快享用，才能有這麼長的誘人牽絲

手打漢堡排選用澳洲牛肉、100%原肉製作，瘦肉比例較高不會有太多的肥肉，但仍帶有肉汁，搭配洋蔥、番茄、萵苣等蔬菜讓整體口感很多汁

黑松露雙層牛肉堡

極旋黑松露系列將森林裡的頂級食材黑松露入菜，雖然單價比其他口味漢堡來得高，但比去高級餐廳吃來說相對門檻親民許多~

艾初的黑松露和在超市買到的那種常溫保存的黑松露醬不一樣，由於黑松露本身是菌絲體，所以艾初特別尋找以急速冷凍方式保存的廠商，沒有過多調味加工，而保有相當純粹的黑色與濃郁松露味道，還沒入口就被香氣引誘的不自覺分泌口水~連朋友的小孩都超愛這款黑松露的味道，小小年紀就很懂吃！

兩大塊100%牛肉原肉製作的漢堡排，加上濃郁香氣黑松露，整個豐盛滿足~

青麻花椒咔啦嫩雞

新推出的青麻花椒系列搭配炸物真是絕配，入口麻香清新，帶點麻感而辣度適中，和酥脆外皮的咔啦嫩雞非常開胃好吃！ 香麻辣讓人忍不住一口接一口~

鹹蛋黃金沙厚切豬排堡

鹹蛋黃金沙醬中加了一些黃芥末調味，所以吃起來鹹香帶點酸甜

更讓我喜愛的是這炸豬排，大塊又有厚度，厚切紮實卻又外酥裡嫩，好吃！

酪梨雙層牛肉堡

馬卡龍奶綠的漢堡皮看起來很粉嫩討喜，酪梨漢堡皮其實沒有特殊味道，鬆軟不油膩

酪梨本身是沒有很強烈的香氣味道，而艾初的酪梨醬加了洋蔥、大蒜、墨西哥辣椒，再搭配上黃芥末醬，讓整體很有美式漢堡風味～更是接下來2025年活動主角

酪梨醬、黃芥末醬更加滋潤了雙層牛肉，整體口感水分足又酸香開胃

艾初早餐 炒麵、肉燥飯

最喜歡艾初早餐同時有西式、中式餐點，全家人想吃漢堡或是炒麵肉燥飯都能在艾初一次解決，妮妮布魯本身都滿喜歡艾初的炒麵與肉燥飯，飯量麵量十足、很有飽足感。

蒙豬蛋炒麵

基礎版的炒麵是沒有加蛋，如果喜歡豐盛一點的人推薦你選艾初蛋炒麵，愛吃肉的就選蒙豬蛋炒麵，多了煎出焦香的肉片讓整體更豐盛飽足。

在餐具自助區有提供多種醬料，像是台中人喜歡的東泉辣椒醬當然是必備、還有極辣的生炒辣椒醬，以及甜辣醬、蒜蓉醬等，可以隨自己喜愛口味自由搭配。

個人滿喜歡加上生炒辣椒醬，在用半熟蛋液將肉燥、麵條攪拌一起，非常涮嘴好吃！

青麻花椒乾拌麵

以青麻花椒醬與肉燥為主要風味， 搭配一顆蛋與香菇，麵條選用寬版刀削麵，相當Q彈有咀嚼感，涮嘴程度讓人吃完還意猶未盡

妮妮布魯本身就特別喜歡青花椒的獨特清香味道，醬汁濃郁但是入口麻香清新，帶點麻感而辣度適中，非常好吃！而且肉燥顆粒頗大，讓人滿足。

香菇肉燥飯

肉燥飯的荷包蛋則是原本餐點中就有的，大碗公飯量淋上以瘦肉為主的鹹香肉燥，沒有過多肥油，再加上半熟的金黃蛋液更是誘人~

菇菇厚嫩蛋餅

妮妮個人滿喜歡菇菇厚嫩蛋系列，不管是夾蛋系列或是蛋餅系列，從剖面可以明顯感受厚實料多的蘑菇，而且入口還保有許多水分，整體相當很有飽足感。

三代蘿蔔糕加蛋

為何叫做三代蘿蔔糕勒? 據店員介紹，合作的古早味蘿蔔糕店家目前已經傳承了三代，才因此取名為三代蘿蔔糕。

除了該有的蘿蔔清香，裡面還加了油蔥、肉塊更添香氣，搭配荷包蛋淋上蒜蓉醬或甜辣醬，整個又香又軟很好吃

艾初早餐 炸物點心

青麻花椒雞翅

以紐約烤雞翅的基底刷上青麻花椒醬，入口時香辣鮮明讓人吮指回味

青麻花椒鹹酥雞

酥爽的鹹酥雞刷上青麻花椒醬後讓口感變得多汁，風味上也更有層次。

不得不說艾初的青麻花椒醬非常好吃，搭配炸物、烤物、麵條都變得很涮嘴，好吃到讓妮妮和朋友都說想單獨買青麻花椒醬回家了～

金磚花生麻糬

特地選用蜂蜜麻糬、搭配精心挑選的花生粉，炸到外酥裡Q，記得要趁熱時才能拉出這種綿密軟糯的長絲

吃的時候記得沾滿花生粉與一些煉乳，甜甜糯糯讓大人小孩都喜歡~

艾初早餐 飲料

招牌焦糖奶茶：推薦給適合喜歡喝甜的人，建議甜度至少要微糖，才能保留點甜甜的焦糖味才滑順好喝啊!

阿嬤手沖泰奶：使用泰國正宗老字號茶葉加入煉乳與奶水調和，泰奶香甜味道香濃但不會太過甜膩，更適合台灣人的口味，滿好喝的。貼心提醒，阿嬤手沖泰奶是固定比例，無法調整甜度與冰塊的。

芭樂檸檬：這款果汁超多人點，是用芭樂原汁加點檸檬原汁，淺淺的芭樂香氣中帶點酸酸甜甜感，好清新消暑，妮妮也是一喝就愛上~

整體感想：

位在逢甲夜市的艾初在裝潢上很不同於市區裡的其他分店，更加挑高、寬廣、歐風chill感，好讓人放鬆阿!營業時間平日從早上5:30~下午14:30，一早就能吃到炒麵、肉燥飯及獨家漢堡等選擇，來逢甲夜市旅遊度假的遊客又多一家早午餐新選擇。

艾初早餐分店資訊

➤線上點餐

艾初早餐漢翔福星店

官方粉絲頁

地址:台中市西屯區福星北路53號

電話:04-24520155

營業時間:05:30 ~ 14:30，週六日:06:00~15:00

艾初早午餐 國美店

國美店環境與餐點

地址：台中市西區美村路一段606號

電話：04-23780802

營業時間：05:30 ~ 14:30，週六日:06:00~15:00

艾初早餐 南屯向心店

南屯向心店環境與餐點

地址：台中市南屯區南屯路二段460號

電話：04-23899568

營業時間：05:30 ~ 14:30，週六日:06:00~15:00

艾初早餐 西屯安和店

西屯安和店環境與餐點

地址：台中市西屯區安和路202號

電話：04-24628665

營業時間: 05:30 ~ 14:30，週六日:06:00~15:00

艾初早餐 大里仁化店

大里店環境與餐點介紹

地址：台中市大里區仁化路476號

電話：04-24910599

營業時間：05:30 ~ 14:30，週六日:06:00~15:00

艾初早餐 烏日店

烏日店環境與餐點介紹

地址： 台中市烏日區健行路402號

電話： 04-23376363

營業時間：05:30 ~ 14:30，週六日:06:00~15:00

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