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迪化街六十年老店新品牌惠珍軒／老少咸宜的健康新鮮堅果、果乾、蜜餞、零嘴讓人愛不釋手，也可線上購物到超商取貨

迪化街 南北貨 零食 堅果 more
2024-11-06 21:30:00 文字：Big Fish
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迪化街老店惠珍軒／老少咸宜的健康新鮮堅果果乾蜜餞零嘴，也可線

迪化街是眾所周知的南北貨批發老街，店家多到有時不知道要怎麼選。

這次參加惠珍軒到店體驗，來認識一家老店開出來的新品牌。

從迪化街上就可以看到惠珍軒的招牌，

不過店家藏在魚刺人的後面，大膽走進去就對了。

 

迪化街老店惠珍軒／老少咸宜的健康新鮮堅果果乾蜜餞零嘴，也可線

這房子很深，走到後方，可以看到後面還有空間。

右手邊是櫃台，寫著大大的惠珍軒，左手邊則是擺放商品的貨架。

 

惠珍軒是六十年老店金豐春新創的品牌，老店也還在迪化街上不遠處，

店裡的堅果都是從老店出來的喔。

其實這間是老闆阿公開的惠良行祖厝，爸爸則在不遠處開了金豐春，

老闆之前開了王木木肉桂捲，現在則回來新創品牌，開啟第三代的經營。

惠珍軒應該是阿公的店名與她自己的名字各取一字合成，

而王木木我猜也是她名字的分解，挺有趣的。

 

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櫃檯上擺了些毛氈苔作品販賣，還有禮盒組樣品。

螢幕上則不停播放店家的低溫產品。

 

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這面牆雖然不大，擺滿了各式常溫商品，

有新鮮堅果、特色果乾、古早味零嘴、澎湖伯商品、老鍋米粉等，琳瑯滿目。

 

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店家與澎湖伯合作，有不少商品喔。

 

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有嚴選香辣花生丁香魚，有海鮮醬、干貝醬、小卷醬，

也有四種口味的魚皮和三種口味的魚骨酥，

還有季節限定的仙人掌口味軟糖與棒棒糖。

 

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此外還有帆立貝、蜜汁小卷、蜜汁魷魚片/魷魚絲、碳烤魷魚片/魷魚絲、

飛卷片、芥末山葵蝦餅和兩家合作的杏仁小魚。

如果想念澎湖伯的海味產品，不用到澎湖，這裡就可以買到產品解饞。

 

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旁邊有珍小包系列與其他零嘴。

 

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珍小包有杏仁小魚、獨家特選開心果、烘焙五寶豆果，

 

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無調味堅果三福，

 

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原味與辣味蒟蒻片、日式梅、咖啡梅等，

其實還有招牌綜合八寶、蔓越莓腰果、古早味橄欖、鮪魚糖等，

當天生意好到來不及補貨呢。

依照不同成份，重量略有不同，

不過都是每包120元，任選6包600元，更划算。

 

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另外還有較大包裝的蜜餞與零食，都有另標價格。

 

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蜜餞還有珍珠奶茶李，好新潮啊。

昆布糖以前偶爾會吃，好像過年比較有機會吃到。

左邊兩種則是台灣順泰蜜餞的產品，

漢方回甘化核李和百香芭樂感覺都很有特色，

彰化員林的80年老店果然不一般。

 

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這個梅有芒果也是順泰蜜餞的創意，

梅子裡面包著芒果，想像應該是酸甜好滋味哩。

 

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老鍋米粉產品，旁邊那一小包是龜苓膏軟糖。

 

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來自本店金豐春的各種堅果產品，新鮮包裝。

 

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還有各種蜜餞與果乾。

 

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台灣水果多，做成果乾也很受歡迎，惠珍軒就有好幾種果乾。

金黃芒果乾是許多人愛吃的；

珍寶果五色果乾有玉女小番茄乾、美國大藍莓乾和三種葡萄乾。

其實我覺得果乾和堅果一起吃最對味了。

 

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另外還有生機番茄乾、生機楊桃乾和甘草芭樂乾，都是純正台灣味，

無法吃到台灣水果的異鄉遊子，會很想帶出國吧！

 

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罐裝各種堅果與果乾，適合送禮。

 

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店家推出禮盒包裝，可以放一個長條罐與一個圓罐，看起來很體面。

口味可自行挑選，兩者的價格合計後，再加價70元就可用禮盒包裝。

 

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除了掛在牆上的乾貨，惠珍軒也賣低溫冷藏食品，

有台南周氏冰鎮滷味、台東放山玉米雞、王木木招牌肉桂捲。

惠珍軒的店看起來不大，產品選擇可不少，我選了六包珍小包帶回家品嚐。

 

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經過迪化街，看看優美的老房子。

到Olympus相機店去讓店員幫我檢查一下會過曝的相機，

現場試還蠻正常的，我只能回家後再拍拍看。

 

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回家後打開珍小包來吃，小包裝方便攜帶出門，隨時可解饞。

 

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大家看得出這是什麼嗎？是不是很像木耳或是豆干呢？

這是原味和辣味蒟蒻片，吃起來很有嚼勁，還真有點像豆干。

辣味有點辣，我會需要兩種混著吃。

 

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另外帶回的是蔓越莓腰果、招牌綜合八寶、烘焙五寶豆果、澎湖杏仁小魚乾，

堅果部分都很新鮮乾爽，沒有異味，蔓越莓、葡萄乾也都新鮮好吃。

綜合八寶有多種堅果，我很喜歡，

包括夏威夷豆、杏仁豆、胡桃、核桃、腰果、南瓜子、榛果和青堤子綠葡萄乾，

其中胡桃pecan是瘦長的，核桃walnut較圓又像大腦的樣子，

放在一起就可以比較得出來。

烘焙五寶豆果又乾又酥，吃起來脆脆的好香。

澎湖杏仁小魚乾也是我愛吃的，一口接一口，超涮嘴。

 

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您看了是不是也想吃呢？

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惠珍軒坊

地址：台北市大同區迪化街一段205號

電話：0982-073-617

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