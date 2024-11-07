苗栗獅潭美食「星仙草」，我在獅潭的仙草愛店，除了先此以外他們的手工湯圓、白玉和芋圓都超好吃，重點是現在居然還有賣生的可以回家自己煮，或是可以透過宅配或全家便利商店取件！不用親自跑一趟就能補貨，超方便的啦！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

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▲說到苗栗獅潭有名的仙草，肯定有這間我回訪多次的「星仙草」啊，他的地點在通往仙山的半山腰，有種置身在世外桃源的FU！重點是他們還有停車場方便停車，吸引不少重機騎士和觀光客特地造訪！

▲這邊除了「星仙草」可以吃冰品和甜品以外，一旁的「仙山農園」則是有提供現做的客家菜，造訪這天還發現，原來他們還有經營民宿呢！根本就是吃喝玩樂一網打盡啊！

▲「星仙草」的座位還蠻多的，但假日期間基本上都是客滿狀態，生意非常好，但餐點出餐很快，翻桌率也很快，即便遇到客滿也不會等太久才有空位唷！

▲「星仙草」這邊有可愛的喵喵，而且橘色這隻貓咪很親人，會主動靠近人，要我們去摸牠！超可愛的啦！

【星仙草｜完整菜單MENU】

▲這是「星仙草」的完整菜單，供參考！重點是現在還推出的手工生湯圓外帶！

【滿2000元宅配免運費／滿1000元全家便利商店取件免運費】

【星仙草｜吃不膩的仙草甜品】

▲這天帶著湯包一起來「星仙草」，他很識貨的一直吃仙草和芋圓呢！雖然湯圓和白玉也很好吃，但還是要等他長大一點再給他吃啦！

【戀煉牛奶雪花冰】

▲這次吃了戀煉牛奶雪花冰～是用仙草凍基底搭配雪花冰～再淋上鮮奶油煉乳、紅豆及香草冰淇淋～一旁還會附上一份芋圓＋地瓜圓＋白玉！吃起來很消暑好吃呢😋

【德式燻腸帕里尼】

▲因為這天上午十點就來報到～還沒吃早餐～在吃甜品前還是會想吃個鹹的墊墊胃阿！是說他們的德式燻腸帕里尼也太讚了吧～裡面有滿滿的起司～非常香濃好吃耶！很值得點！

【香檸仙草凍】

▲這碗香檸仙草凍很適合夏天耶！仙草凍加上蜂蜜醃檸檬糖搭配珍珠和芋圓～吃起來很清爽～想不到仙草配上檸檬的組合這麼Match🤩

【仙草奶凍】

▲除了仙草茶以外，仙草奶凍也是必喝的阿，離開「星仙草」以前還要再外帶一杯才過癮😘

【星仙草｜手工大湯圓】

▲「星仙草」厲害的不是只有仙草，他們的手工大湯圓、白玉、芋圓也都很出色，重點是現在居然有賣冷凍的可以外帶回家自己煮，若無法親自跑一趟，也可以透過宅配跟他們訂購喔！超方便的啦！（線上訂購請點我）

▲手工大湯圓有三種口味：紅豆、花生、芝麻！重點是買回家後你不用煩惱怎麼搭配，因為裡面有附桂花釀或花生粉二選一！如果想要加購則是一包20元！

▲先前吃過他們的白玉和芋圓一吃就愛上！終於等到他們出冷凍包裝了，有夠感動的啦！只是我也希望他們能出個紅豆湯的冷凍包裝，這樣回家自己煮紅豆湯圓和芋圓就更方便了🥰

▲芋圓、地瓜圓和白玉煮的方式很簡單，他不需要提前退冰，要煮的時候直接放到滾水裡面，煮到食材都浮出水面時就可以撈起來囉👌

▲我自己在家煮湯圓和芋圓的時候，會在起鍋後先用冰水冰鎮一下，尤其是湯圓的粘性比較高，稍微冰鎮一下才不會讓他們都黏在一塊喔👌

▲在家煮紅豆湯的時候，再煮個白玉和芋圓加進去，免出門就能吃到超美味的甜點啊！

【手工大湯圓（花生）】

▲手工大湯圓買回家以後，可以加裡面附的花生粉！或是也有人會買現成的花生仁湯搭配喔！

▲他們的手工大湯圓和外面賣的不一樣，是因為外面的湯圓內餡大多用酥油製作，但他們是用奶油！吃起來會多一層奶香味～也比較沒有負擔感喔🥰

【手工大湯圓（紅豆）】

▲哇哇哇！買手工大湯圓居然還附桂花釀～這組合也太讚了吧！

▲桂花釀配上手工大湯圓～是很有新意的組合！如果自己家裡有甜酒釀­­～還可以搭配桂花釀升級成酒釀花湯圓呢😍

【手工大湯圓（芝麻）】

▲芝麻湯圓可說是必吃的基本款！裡面有爆漿的芝麻內餡，香濃好吃又不甜膩！用個剉冰搭配～還直接升級成燒冷冰呢～真的是很欠吃啊🤩

▲現在「星仙草」有宅配的湯圓、白玉、芋圓超方便！讓我不用特地跑一趟，在家就能自己輕鬆料理！簡單加個牛奶就可以當小朋友的課後點心！我自己則是會加紅茶牛奶當基底搭配～也是很棒的組合唷😘

***本文感謝”星仙草”邀約,內為為真實感受分享***

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