鮨金sushi kane(24小時訂位):台北市大安區仁愛路三段123巷9弄11號，營業時間: 12:00 ~14:00、18:30 ~21:30(星期日一休)

在日本吃過不少米其林星級的「鮨すし」，但在台灣很難遇到類似水準的。這次被好朋友邀請到「鮨金 Sushi Kane」，出發前上網查了一下，這間店的主廚可是大有來頭，曾在三家米其林餐廳服務。整體用料不馬虎，師傅的技藝也相當精湛。如果明年拿下米其林星，我一點也不意外！當天最讓我驚豔的是北海道縞蝦，但最難忘的則是「炭燒大間鮪蛇腹握」，真的是一口天堂。

「鮨金 Sushi Kane」今年六月才開始試營運，位置就在台北東區忠孝復興站附近的小巷裡，步行大約3-5分鐘就能到達。

門口的設計走低調的日式風格，小小的前庭隱藏著質感十足的LOGO。

進到店內，簡約的裝潢中L型檯前大約可容納8到12位客人，檯後的插花據說是每週都請專人布置，讓人感受到細膩的待客心意。

這天包場用餐，傍晚六點半左右開始享用。剛好看到師傅拌飯，醋香隨即撲鼻。這裡的醋飯用的是紅醋，但顏色不至於太紅，酸度剛好，飯粒煮得粒粒分明，口感一流。

當天我們還開了兩瓶清酒，特別是山梨的「七賢 山之霞」汽泡清酒，酸甜果香豐富，當作開胃酒再合適不過。

用餐前，師傅還展示了當天主要的食材，比如來自日本大間的黑鮪魚和北海道的紫海膽，真材實料一覽無遺。這一餐的價格大約在一萬元左右，每一口都能品味出高端日料的真誠與細緻。接下來就是當天品嚐的美味分享

首先是前菜「北海道松葉蟹醋物」，整段蟹腳上桌，搭配醋凍和魚子醬，鮮甜清爽，蟹腳肉質飽滿多汁。

接著的「青森比目魚」以昆布醃過，再淋上昆布湯汁，讓原本味道較淡的魚肉多了一層鮮味。

北海道章魚的料理則讓我對章魚口感改觀，這裡的章魚經過特別處理，軟綿得像五花肉，甜度十足。

另一道讓我回味無窮的是「長崎黑鮑魚」，師傅精湛的刀工讓鮑魚肉切成如梯狀的鋸齒，口感軟中帶Q，搭配濃郁的肝醬入口，味蕾瞬間被震撼，真的大滿足。

三重：鰆魚煮物與燒物

鰆魚的煮物加入了松茸湯，讓魚肉鮮甜倍增，特別是松茸的香氣融入湯頭，真是美味到讓人難以抗拒。

燒物則搭配了名荷和一片酸柑，魚皮煎得酥香，魚肉緊實又帶點甜味，絕對是經典美味。

握壽司前奏與冰沙清口

接下來進入握壽司部分前，師傅呈上一道紫蘇清味冰沙，清爽開胃



還有貼心的小手巾設計，讓人可以直接用手享用壽司，體驗日式傳統的細緻服務。

薑片則選用柱狀造型，口感更脆爽多汁。

接下來就一邊吃，一邊欣賞金子司師傅的江戶前壽司手藝。(有的吃到忘了拍影片...SORRY)

長崎的柔嫩烏賊握

這道烏賊握完全顛覆了我對烏賊的印象，細緻軟綿的口感像牡丹蝦般滑嫩，甜度極高，讓人吃下去瞬間化在嘴裡，搭配師傅特調的醋飯，魚肉與飯完美融合，讓人忍不住想再多吃幾貫。

靜岡的金目鯛握

這道粉金色的金目鯛握，魚皮帶有一絲脆度，醬汁涮得剛好不過重，突顯了鯛魚的鮮甜和魚皮的微脆口感，是讓人回味無窮的一貫。

北海道的秋刀魚握

秋刀魚的銀色魚皮閃閃動人，雖然這次的秋刀魚沒有過往那麼肥美，但仍保持了北海道秋刀魚的香甜鮮味，魚肉軟嫩滑順，仍然是值得品嘗的握壽司。

大間鮪魚赤身與蛇腹握

赤身握油亮飽滿，完全沒有鐵鏽味，只有純粹的鮮甜。

蛇腹則帶有炭燒的香氣，油脂在口中融化，煙霧繚繞的香氣讓人一吃難忘，彷彿和牛般濃郁，讓味覺徹底被征服。

熊本的小肌

小肌的處理精湛，無絲毫腥味，細骨處理得相當到位，這種魚需經過嚴謹的醃漬才能保持最佳狀態，這一貫小肌絕對是頂尖水準。

北海道的北寄貝。雖然我平常不太愛貝類和螺類，唯一的例外是干貝，但不得不說金子師傅這次處理得相當出色。雖然還無法讓我愛上北寄貝，但至少這一握並不讓人排斥。它的口感柔軟中帶點微微的脆感，和我印象中的北寄貝完全不同。尤其友人所吃的部位，拍起來真的美得令人驚艷，彷彿在視覺和味覺上都達到了完美的平衡。

北海道的縞蝦

當晚最喜愛的握壽司，縞蝦肉質綿密，甜度和牡丹蝦相近，口中化開時清爽而甘甜，堪稱長跑選手的完美口感，是令人一再回味的頂級食材。

長崎的穴子握

穴子的肉質柔嫩中帶點口感，醬汁偏重，搭配少量山椒提味，甜美而滑順，讓人忍不住想再多吃幾口。

紫海膽鮭魚卵丼

這道海膽丼真是豪華至極，來自北海道禮文島的紫海膽搭配鮭魚卵，海膽鮮甜綿化，鮭魚卵鹹香爆炸，兩者在嘴中交織出幸福的滋味。



太卷壽司

這道太卷集合了蝦、穴子、黃瓜、玉子燒、瓢干及馬糞海膽，最後再加上魚子醬，真是滿足了視覺與味覺的多重享受，用來作為結尾再合適不過。

簡單卻美味的味噌湯與玉子燒

味噌湯簡單卻讓人難以忘懷，玉子燒則口感綿密，微鹹的蛋糕般香氣濃郁，是一道小而美的甜點。

福井哈蜜瓜與紅豆抹茶冰淇淋

最後以福井的哈蜜瓜作結，甜美多汁。

紅豆抹茶冰淇淋脆皮香脆，紅豆甜而不膩，為這場豐盛的日式饗宴劃下完美句點。

鮨金sushi kane(24小時訂位):台北市大安區仁愛路三段123巷9弄11號，營業時間: 12:00 ~14:00、18:30 ~21:30(星期日一休)

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