吃飽喝足之餘，小點心可是少不了!!

來倒台中吃完正餐後，是不是還是少了一個味??

營業至深夜0:30，外帶內用都OK

樸實的古早味 飯後絕對是必吃甜點選項

阿斗北冷凍芋 提供 豆花、綠豆湯、冷凍芋、木耳蓮子湯、烤吐司

今晚~你想吃哪一道??

在台中成功路興 民街交叉口，一個不起眼的路上

卻有一家樸實古早味點心，默默的吸引饕客的注意!!!

其中Google 評論既然高達4.5星~

簡易式的攤車及幾張用餐小桌，用餐離峰期間，總是看到饕客過來享用甜點

提供的總類不多，是樸實簡單傳統的美味

有豆花、綠豆湯、冷凍芋、木耳蓮子湯及草莓果醬烤吐司

全部都是我愛吃的飯後小點心阿!!!

綿密卻不甜膩的冷凍芋

入口軟嫩的口感，令人回味無窮~

濃郁的芋頭香氣，這才是真正芋頭的味道阿!!!

傳統清涼消暑必喝的綠豆湯，清爽不甜膩的湯頭

搭上爽口不帶渣的綠豆，在這炎熱的夏季~喝上一口真的是透心涼呢!!!

傳統的又嫩又爽口的豆花在這裡~

甜而不膩清爽，搭上少許軟花生，吃起來口感十足~

吃完幾道甜點好像還是不滿足

來個經典中的經典 烤吐司 來墊墊胃吧

草莓搭上香濃奶油經典組合，烤的恰恰好~

酥中帶些微脆感，草莓與奶油完美結合

如此簡單的美味，可是勝過高價的甜點阿!!!

營業到凌晨0:30，對於夜貓族的朋友可說是相當方便覓食

尤其夜晚忽然想吃點甜點，來這裡可外帶 可內用~

簡單樸實的古早味，在地老店必吃選擇!!

誰說一定要花大錢吃高價甜點呢~!!

其實簡簡單單的美味，吃起來也格外令人幸福好滋味呢!!!

阿斗伯冷凍芋

台中市中區成功路356號

營業時間:14:30–00:30

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