吃飽喝足之餘，小點心可是少不了!!
來倒台中吃完正餐後，是不是還是少了一個味??
營業至深夜0:30，外帶內用都OK
樸實的古早味 飯後絕對是必吃甜點選項
阿斗北冷凍芋 提供 豆花、綠豆湯、冷凍芋、木耳蓮子湯、烤吐司
今晚~你想吃哪一道??
在台中成功路興 民街交叉口，一個不起眼的路上
卻有一家樸實古早味點心，默默的吸引饕客的注意!!!
其中Google 評論既然高達4.5星~
簡易式的攤車及幾張用餐小桌，用餐離峰期間，總是看到饕客過來享用甜點
提供的總類不多，是樸實簡單傳統的美味
有豆花、綠豆湯、冷凍芋、木耳蓮子湯及草莓果醬烤吐司
全部都是我愛吃的飯後小點心阿!!!
綿密卻不甜膩的冷凍芋
入口軟嫩的口感，令人回味無窮~
濃郁的芋頭香氣，這才是真正芋頭的味道阿!!!
傳統清涼消暑必喝的綠豆湯，清爽不甜膩的湯頭
搭上爽口不帶渣的綠豆，在這炎熱的夏季~喝上一口真的是透心涼呢!!!
傳統的又嫩又爽口的豆花在這裡~
甜而不膩清爽，搭上少許軟花生，吃起來口感十足~
吃完幾道甜點好像還是不滿足
來個經典中的經典 烤吐司 來墊墊胃吧
草莓搭上香濃奶油經典組合，烤的恰恰好~
酥中帶些微脆感，草莓與奶油完美結合
如此簡單的美味，可是勝過高價的甜點阿!!!
營業到凌晨0:30，對於夜貓族的朋友可說是相當方便覓食
尤其夜晚忽然想吃點甜點，來這裡可外帶 可內用~
簡單樸實的古早味，在地老店必吃選擇!!
誰說一定要花大錢吃高價甜點呢~!!
其實簡簡單單的美味，吃起來也格外令人幸福好滋味呢!!!
阿斗伯冷凍芋
台中市中區成功路356號
營業時間:14:30–00:30
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