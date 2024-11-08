為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 台北市中山區台北大同-人氣炭燒漢堡排-焱の挽肉 台北南京東路店

台北市中山區台北大同-人氣炭燒漢堡排-焱の挽肉 台北南京東路店

2024-11-08 11:10:11 文字：Ivan Sha
share
Ivan Sha

Ivan Sha
close

胡同燒肉也有新品牌

用好品質的和牛作成漢堡排

加上多樣化醬料可以讓人吃得很開心\

也就是焱の挽肉和牛漢堡排店

本篇依次分享交通位置環境菜單食用心得以及店家基本資料

(以上主題都可以點選後快速跳轉喔!)

台北市中山區台北大同-人氣炭燒漢堡排-焱の挽肉 台北南京東路店

交通位置=>

焱の挽肉就在松江南京站及中山站的中間

兩邊步行相比的話松江南京站比較近一點

也就在第一飯店的一樓


檢視較大的地圖

焱の挽肉總共有兩間店

另外一間則在微風信義

台北市中山區台北大同-人氣炭燒漢堡排-焱の挽肉 台北南京東路店

從外面可以看的出來也是胡同燒肉

換句話說焱の挽肉只營業中午時間

台北市中山區台北大同-人氣炭燒漢堡排-焱の挽肉 台北南京東路店

這次到訪的時間是周末的中午

店內也幾乎全滿

台北市中山區台北大同-人氣炭燒漢堡排-焱の挽肉 台北南京東路店

一開始到店就可以看到這樣的吧台位

也已經有廚師在炭爐上燒烤起和牛漢堡

台北市中山區台北大同-人氣炭燒漢堡排-焱の挽肉 台北南京東路店

另外也有一般的座位

也是有可能跟人併桌

好處是中間有隔板也不會很尷尬

台北市中山區台北大同-人氣炭燒漢堡排-焱の挽肉 台北南京東路店

入座後會先上熱茶

這時就可以看一下隔板上的介紹

台北市中山區台北大同-人氣炭燒漢堡排-焱の挽肉 台北南京東路店

首先上面也教怎樣吃漢堡排

有多樣化的沾醬還有生蛋黃

台北市中山區台北大同-人氣炭燒漢堡排-焱の挽肉 台北南京東路店

如果想要飲料也有各種選擇

(喝酒傷身)

台北市中山區台北大同-人氣炭燒漢堡排-焱の挽肉 台北南京東路店

如果不想生食雞蛋的可以在點餐時跟工作人員說

台北市中山區台北大同-人氣炭燒漢堡排-焱の挽肉 台北南京東路店

醬料則總共有六種可以做沾取

台北市中山區台北大同-人氣炭燒漢堡排-焱の挽肉 台北南京東路店

等候約二十分鐘也就送上桌了

我們一個人點和牛漢堡排

另一個人則點綜合漢堡排(還加上豬肉及雞肉漢堡排)

台北市中山區台北大同-人氣炭燒漢堡排-焱の挽肉 台北南京東路店

和牛漢堡排的三個顏色都一樣

台北市中山區台北大同-人氣炭燒漢堡排-焱の挽肉 台北南京東路店

綜合漢堡排則是每個顏色各有不同

顏色比較深的就是和牛

台北市中山區台北大同-人氣炭燒漢堡排-焱の挽肉 台北南京東路店

雞蛋打開後倒真的蠻漂亮的

台北市中山區台北大同-人氣炭燒漢堡排-焱の挽肉 台北南京東路店

先來原味的吃吃看

雞肉蠻有彈性的

只是吃起來會稍微乾一點

台北市中山區台北大同-人氣炭燒漢堡排-焱の挽肉 台北南京東路店

豬肉倒是真的蠻香的

會比較多肉汁香氣以及彈性

台北市中山區台北大同-人氣炭燒漢堡排-焱の挽肉 台北南京東路店

和牛一開始切開會覺得似乎生了一點

服務人員也有說如果覺得太生

則可以在鐵板上再加熱一下

台北市中山區台北大同-人氣炭燒漢堡排-焱の挽肉 台北南京東路店

可以看的出來上面滿出來的肉汁

就可以知道品質真的很不錯

台北市中山區台北大同-人氣炭燒漢堡排-焱の挽肉 台北南京東路店

接下來吃完原味後就可以加入醬汁

台北市中山區台北大同-人氣炭燒漢堡排-焱の挽肉 台北南京東路店

但說真的比較有印象又覺得特別的

是果香辣椒醬

只帶來些微的刺激也不會讓人難以接受

其他的就都是可以想像的味道

台北市中山區台北大同-人氣炭燒漢堡排-焱の挽肉 台北南京東路店

要下結論了喔!

焱の挽肉的白飯等都可以續加

但是會覺得噱頭還是大於一切

雖然漢堡排本身的味道真的還不錯

反而會覺得其他有的沒的太多就有種模糊焦點的感覺

 

店家基本資料=>

地址 :10491台北市中山區南京東路二段63號

電話 :0905301363

營業時間 :11:30~14:30(每天)

店家官方網站請點我

 

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
chevron_left上一篇

台中市東區【台中東區】嶼里 With You｜菜單｜台中火車站早午餐｜質感風格超好拍！

 下一篇chevron_right

桃園市桃園區【桃園】「夏烏咖啡．隱身速食店二樓裡的不限時日式文青風老宅咖啡（自家烘焙/熟豆販售/純植點心/近火車站)
相關商家

焱の挽肉 台北南京東路店

phone
place台北市中山區南京東路二段63號
0.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
0.00
服務品質
0.00
裝潢氣氛
0.00
CP值
0.00
share place
keyboard_arrow_up