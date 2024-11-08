胡同燒肉也有新品牌

用好品質的和牛作成漢堡排

加上多樣化醬料可以讓人吃得很開心\

也就是焱の挽肉和牛漢堡排店

本篇依次分享交通位置，環境菜單，食用心得以及店家基本資料

(以上主題都可以點選後快速跳轉喔!)

交通位置=>

焱の挽肉就在松江南京站及中山站的中間

兩邊步行相比的話松江南京站比較近一點

也就在第一飯店的一樓



檢視較大的地圖

焱の挽肉總共有兩間店

另外一間則在微風信義

從外面可以看的出來也是胡同燒肉

換句話說焱の挽肉只營業中午時間

這次到訪的時間是周末的中午

店內也幾乎全滿

一開始到店就可以看到這樣的吧台位

也已經有廚師在炭爐上燒烤起和牛漢堡

另外也有一般的座位

也是有可能跟人併桌

好處是中間有隔板也不會很尷尬

入座後會先上熱茶

這時就可以看一下隔板上的介紹

首先上面也教怎樣吃漢堡排

有多樣化的沾醬還有生蛋黃

如果想要飲料也有各種選擇

(喝酒傷身)

如果不想生食雞蛋的可以在點餐時跟工作人員說

醬料則總共有六種可以做沾取

等候約二十分鐘也就送上桌了

我們一個人點和牛漢堡排

另一個人則點綜合漢堡排(還加上豬肉及雞肉漢堡排)

和牛漢堡排的三個顏色都一樣

綜合漢堡排則是每個顏色各有不同

顏色比較深的就是和牛

雞蛋打開後倒真的蠻漂亮的

先來原味的吃吃看

雞肉蠻有彈性的

只是吃起來會稍微乾一點

豬肉倒是真的蠻香的

會比較多肉汁香氣以及彈性

和牛一開始切開會覺得似乎生了一點

服務人員也有說如果覺得太生

則可以在鐵板上再加熱一下

可以看的出來上面滿出來的肉汁

就可以知道品質真的很不錯

接下來吃完原味後就可以加入醬汁

但說真的比較有印象又覺得特別的

是果香辣椒醬

只帶來些微的刺激也不會讓人難以接受

其他的就都是可以想像的味道

要下結論了喔!

焱の挽肉的白飯等都可以續加

但是會覺得噱頭還是大於一切

雖然漢堡排本身的味道真的還不錯

反而會覺得其他有的沒的太多就有種模糊焦點的感覺

店家基本資料=>

地址 :10491台北市中山區南京東路二段63號

電話 :0905301363

營業時間 :11:30~14:30(每天)

店家官方網站請點我