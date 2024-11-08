



上班族最喜歡的午餐放鬆之地在哪裡？學生必吃美食就在這～

每到用餐時間不僅來來往往的客人非常多，外送外帶的餐點也絡繹不絕，到底是哪家讓大家懂吃懂吃？讓我快快來分享

（我為什麼會知道？我也是在地人帶我吃我才知道這秘密基地XD）





關於叁岐爍鍋燒環境分享

店名：叁岐爍鍋燒

地址：高雄市楠梓區後昌路71號

電話：07-3630889

營業時間：11:00 -14:00 17:00 -22:00



粉絲專頁：叁岐爍鍋燒

位於熱鬧的後昌街上，叁岐爍鍋燒在楠梓早已打響名號

它真的不只是鍋燒，當你看過它的菜單之後，多樣化的餐點讓人每天來都不膩

內用的位置不多，每到用餐時間真的裡面是一位難求

內用還享有冬瓜茶喝到飽，在南部沁涼一下很重要

掃碼QRCODE點餐，沒多久餐點就送上桌啦

叁岐爍鍋燒餐點分享

叁岐爍鍋燒主打以海鮮食材做為高湯的基底，不添加味精～讓大家喝到最單純的原味

而且叁岐爍鍋燒還有好多炸物跟小菜可以點，真的是大人小孩都愛爆耶

來來來，看看我今天中午到底吃了什麼？星期一絕對不要MONDAY BLUE

經典鍋燒意麵。95元

有沒有超～大～份

叁岐爍鍋燒不只是鍋燒，更是讓你吃得撐、吃得飽的鍋燒；難怪叁岐爍鍋燒吸引的男生客人超級多，因為可以讓他們吃得飽飽飽呀

不過我犯了一個超低級的錯誤XD我居然點錯單了啦，原本這個湯底應該是南洋叻沙口味，我居然點成味增湯底～（崩潰）

但是你會發現即使選了意麵，叁岐爍鍋燒的湯頭也不會油膩，意麵滑溜的口感順口好吃，不會是軟爛沒口感的那種

湯頭超鮮美，主要還是以海鮮甘甜為基礎，清爽好喝

裡面的料也非常多，舉凡蝦子、蛤蠣、肉片、餃類通通有，豐富的呈現，打造最高CP值

說真的吃完這一整碗真的飽足感十足

但是吃完之後沒有超大負擔感，這一切還是跟鮮美的湯頭有關係

+124套餐。(酸梅湯/綜合炸物)

叁岐爍鍋燒有幾種套餐的選項，內容我都覺得非常的誠意十足

尤其你看到他的綜合炸物後，真的覺得叁岐爍鍋燒就是要讓人家吃飽吃好

綜合炸物。

豐富的拼盤之中，黑輪、脆薯是基本款，雞米花跟地瓜球更是讓人驚豔

雞米花的鮮嫩口感，停不下來的一顆接一顆，剛剛好涮嘴

地瓜球Ｑ彈不會油膩，不論是黃地瓜、紫地瓜球都超級好吃（今天小孩沒來，剛好我獨享）

酸梅湯。

香甜帶酸Ｖ，原本是想去油解膩，殊不知叁岐爍鍋燒都是走清爽路線XD

使用瓶裝，衛生好攜帶





經典鍋燒冬粉。95元

正在飲控的我受不了叁岐爍鍋燒的誘惑，點了最經典的經典鍋燒，搭配冬粉

我必須說食材真的很多樣化，讓人吃了很滿足

重點是冬粉的量也非常多，滑溜剔透的口感，帶有Ｑ彈～沒有油份，吃起來飽足又少罪惡感

吸附湯汁的冬粉每一口都鮮美

+84套餐。（香酥雞/奶茶）

香酥雞。

你沒看錯，叁岐爍鍋燒也有賣香酥雞

而且叁岐爍鍋燒的香酥雞又香又脆又嫩，完全不輸給專賣店喔

奶茶。

雖然帶有甜度，但是奶茶完全就是古早味早餐店的那種風味，濃醇又帶有茶香

真的完全甜進我心裡的喜歡





蔥油乾拌麵。90元

上桌的時候我還疑惑一下，跟我想像中的完全不一樣耶！一吃～嗯～好好吃喔

鹹香度夠味，有點復刻炒意麵

但是那蔥油的香味完全不會被掩蓋，每一條意麵都被沾著醬汁的香味，真的會停不下來耶

料多味美，大概就是形容這一盤蔥油乾拌麵





主廚炸豬排。70元

這個豬排好必點喔！我真心愛吃這個豬排耶～

外皮的炸粉是屬於較為細緻酥脆的那種炸粉，整體炸完之後咬下去滿嘴都是油的那種油膩感

金黃色的外皮代表油本身很乾淨，吃起來也心安許多

豬排應該是屬於里肌肉，Ｑ彈又扎實，咬下去是真材實料、不會是那種肥滋滋吃不到肉感的豬排肉

這主廚炸豬排我推薦～





金錢蝦餅。65元

內餡滿滿的蝦餅，香甜彈牙

兩盤小菜60元（豬耳朵／皮蛋豆腐）。

覺得最特別的是來這邊還能吃到我愛吃的這些小菜耶～～～當我一眼望到我愛的這兩個小菜～點！！！！而且還兩個有特價，這不是專門叫我一定要點嗎？！

豬耳朵。

帶有脆Ｑ口感的豬耳朵～帶有著鹹香味道，不油不膩，好吃

皮蛋豆腐。

天啊！我愛爆皮蛋豆腐～尤其醬油膏的味道是一大重點，甘甜甘甜的好好吃

叁岐爍鍋燒真的有讓我驚艷到～原本想說只是簡單吃吃一碗鍋燒就結束

沒想到份量大到讓我覺得太滿足，還有多種種類可以挑選，甚至炸物、小菜都如此優秀，叫人怎麼能不分享呢

好康就是要到修爆

明天就吃叁岐爍鍋燒吧！