老串角居酒屋新莊店,新莊美食,新莊居酒屋,新莊宵夜,新莊串燒,新莊推薦餐廳,新莊必吃,新北餐酒推薦

太太每星期一到五都在課輔班陪孩子們，尤其星期五更是最累的時候喔～因為學校老師出的作業都特別多！（笑）好吧好吧身為班主任，當然要注意我家老師的心情嘛，下課了，讓主任帶妳去微醺一下吧～剛好最近朋友都在推薦這家老串角，走吧走吧給妳吃飽飽喝好好喔～（摸頭

老串角居酒屋-新莊店

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新北市新莊區中正路309號 請點我開始老串角居酒屋-新莊店導航

17:30–01:30，暫無公休日！若有臨時營業時間變動請依店家公告為準喔。

停車資訊：中興街轉角那裡有個Times收費停車場，有開車來的指定駕駛們可以參考看看，但是要切記開車不喝酒喝酒不開車！

店家環境

哇～想說門口怎麼有七八個人在聊天，難道是排隊嗎？一進門果然是人山人海～

後面的座位也是人多到快滿出來啊！我知道老串角每家分店的口碑都很好，但這裡的生意是不是太好了？不過我們很喜歡這種開心的氣氛～大家熱熱鬧鬧地小酌聊天真的很開心呢。

牆上的手寫粉筆菜單很可愛呢，有推薦的新菜跟私藏的老串角美酒喔！

喔喔！櫃台裡廚房小哥哥正目不轉睛盯著炭火上的烤串～帶著炭火香氣的烤肉最吸引人了。

老串角居酒屋新莊店菜單

串燒的種類非常多，烤物炸物看著也都挺不錯啊～

這是酒單，愛喝清酒的同學可以參考一下……喔喔？一醉百招福的大吟釀？（激動

今天主要是讓太太來放鬆一下，就請店長推薦了一款香甜的利口酒～我呢？請給我來一杯葡萄氣泡飲，大杯的ＸＤ

喔喔？桌上有看到小廣告，谷歌評論就送一份日式麻吉燒！

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揚出豆腐

這裡的炸豆腐很不一樣耶！比較酥脆好像炸臭豆腐一樣，而且搭配上底下的麻辣醬汁來吃非常的香。

南蠻炸雞

炸麵衣吃起來清脆裡面的雞肉也很多汁，而且加上特製醬汁也很搭！微酸中帶著一點香辣真棒啊～可惡這麼太適合配啤酒了！隔壁的小姐姐又點了一杯生啤酒看起來好好喝啊………（緊盯著小姐姐……手上的啤酒！

好啦想喝酒今天是不可能啦，畢竟老人家可是指定駕駛！當然是開車不喝酒啦～安全第一安全第一！

巨峰葡萄氣泡飲

咱們還是乖一點好，店長說不然來杯氣泡飲試試？店裡的巨峰葡萄氣泡飲可是人氣飲品喔～好吧不然呢？誰叫老婆大人不會開車？（被打

不過這葡萄氣泡飲還是挺不錯的呢（大口灌

靜岡白草莓酒（季節限定）

超棒！！！因為我開車嘛所以今天喝果汁，但根據太太說，這款利口酒絕對是她的第一名！每一口都帶著草莓的芳香～而且不是那種化學合成的味道喔！可惡我要記下來，下次我也要喝這個。

松阪豬炒水蓮

來居酒屋好像都一定會點這道菜耶？不過我倒是很愛水蓮清脆的口感啦～～～唔！這肉好好吃！！！原來不是普通的豬肉炒水蓮而已，竟然是松阪豬呢～脆上加脆的口感真的太妙了。

白醬海鮮烏龍麵

老婆大人說串燒雖然好吃但她想吃點主食類的，我看看啊～（拿起菜單仔細端詳）喔？白醬海鮮烏龍麵？

又香又Q的炒烏龍口感很好，但我覺得口感好的原因之一是因為用了白醬下去炒！白醬收到剛剛好就起鍋讓原本就很Ｑ的烏龍麵又多了一些醬汁的綿密感很不錯喔，而且料也很豐富。

鹽烤雞腿蔥串

沒有什麼比帶皮的烤雞腿肉更讓人口水流滿地了，烤得焦香又帶著Q彈口感的雞皮！多汁的雞腿肉！我覺得再多點兩枝好像也是應該的～服務員小哥～～～（招手

醬烤無骨牛小排

簡單抹上自製烤肉醬，直接引出牛小排最棒的鮮美滋味！灑上的芝麻也起到了增添香氣與口感的作用。

起司豬肉蔥串

是不是有人跟我一樣在找起司在哪啊？哈哈～原來起司在烤的時候已經融化在豬肉上了！有沒有聞到這個香甜的起司味道？

喔喔～口水真的停不下來呢！烤得微帶焦香的豬肉帶著起司香味，蔥段吃起來也特別棒～一股幸福的味道就直衝鼻腔而來～爽！

焗烤起司地瓜

沒錯是地瓜喔！用焗烤做的話總會先入為主地以為是馬鈴薯嘛，沒想到竟然是地瓜呢。

香甜的地瓜原來跟焗烤這麼搭！老婆大人一吃就愛上了呢～

鹽烤蔥鹽牛舌

吃烤肉必吃就是牛舌了！不用太厚喔我覺得，像這種厚薄剛剛好，直接包著蔥鹽一口吃！

明太子雞肉串

清爽的雞肉跟鹹中帶甜的明太子很搭，連吃起來的口感都非常有趣呢！

鮮烤大蝦

非常貼心地在上桌前已經幫客人把大蝦的腳跟鬚鬚什麼的都先剪掉了，方便客人吃～而且沒想到老串角的蝦子品質這麼優，肉質飽滿結實～吃了十分滿足喔。

午仔魚一夜干

午仔魚鮮美細嫩的肉質一向為老饕們所推崇，

金桔擠不擠就看個人啦，我吃這種肉質細緻而且夠新鮮的烤魚一般是不擠上金桔的喔！

看看我多貼心啊！把帶魚骨的那一半吃得乾乾淨淨，留下這一半都是魚肉要獻給我家老婆大人！（謎之音：不錯嘛你最近的求生意志挺高的

日式烤麻吉

這一份是谷歌留評論送的耶～免費！免費的烤麻吉最好吃了！（笑

烤冰淇淋

同學們～這個也是免費的喔～咦你問我為什麼這份烤冰淇淋不用錢？圍事在說你都沒在聽嘛～加入老串角新莊店的Line好友就直接送你一份烤冰淇淋啦！而且我剛剛加入line好友的時候還加碼送一張限定下次來店使用的烤鯖魚兌換卷！太好了我這下又有理由再來老串角新莊店啦！

店家/景點資訊

店家名稱：老串角居酒屋-新莊店/新莊美食/新莊居酒屋/新莊宵夜/新莊串燒/新莊推薦餐廳/新莊必吃

所在地址：臺灣新北市新莊區中正路309號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 17:30-01:30

店家電話：0222020120

評價：★★★★★





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