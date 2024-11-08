台北內湖日本料理推薦 味屋私廚｜日本米其林主廚客座懷石板前料理餐酒會







由台北內湖日本料理推薦 味屋私廚 所舉辦的「日本米其林主廚客座懷石板前料理餐酒會」，特別邀請日本米其林餐廳團隊 福間申二 來到現場，親自揭開日料廚藝烹飪技巧與背後的烹飪秘密，不會說中文的主廚，特別帶了日本翻譯，穿著日式和服，以輕柔細語的方式，說明著每道懷石板前料理的精緻與藝術，如何與日本酒做完美的搭配。



一邊享受美食，一邊聽著解說，別是一種雅緻。

當天感受到正統的日本懷石板前料理文化，日料特別重視擺盤與顏色的呈現，是場讓 五感都飽足的美食饗宴 ；同時也學習到烹飪的小技巧，回家還特別現學現賣，運用醬料、醬汁的不同，做了簡單的日式親子丼飯給老公、小孩吃。



更見識到～原來日本酒也有分品種，不同原料產地米所釀造的清酒，在口感、特色、酒香上的呈現，與合適搭配各式料理以及食材，第一次用高腳杯、威士忌杯喝日本清酒，感覺特別不一樣。

















台北內湖日本料理推薦 味屋私廚｜地理位置 交通資訊

台北日本料理推薦 味屋私廚 座落於台北內湖的「世紀之光」辦公大樓2樓，旁邊是「 貝克漢 高爾夫練習場 」，附近設有路邊收費停車格，也有收費停車場設置，搭乘大眾運輸交通工具，可以坐到捷運內湖線「文德站」，接著轉乘公車。











台北內湖無菜單懷石料理推薦 味屋私廚｜環境介紹

日料餐廳當然是採濃郁的日式風格，日式吧台單人座位 可以享受師傅料理握壽司、生魚片直送餐桌的樂趣，也提供4人座位以及隱密性高的多人座包廂座位，合適節日慶祝、好友聚餐、公司團聚 等等。另一區，大片落地窗旁，是無菜單鐵板懷石料理專區。























▼ 無菜單鐵板懷石料理





▼ 無菜單鐵板懷石料理







台北內湖日料推薦 味屋私廚｜人氣菜單

在「 日本米其林主廚客座懷石板前料理餐酒會 」上，可以享受正統道地的懷石料理，從 先附、輕食，到御椀、向附、烤物 所使用的食材新鮮嚴選，以傳統的日料手法，將餐點表現的極致完美，道道精緻細膩、口感層次豐富，最後的鍋物更是將日本鹿兒島A5和牛的細緻口感自然呈現，可以增添飽足感的主食以及飯後菓物做完美的END，同時，在這場美食饗宴中，依照料理口感、特性結合各式日本酒，也品嚐到日本酒的樂趣。



就連所使用餐具也是店家遠從日本進口，精心挑選，每道料理的碗碟與盤都是有意義的，這也是日本懷石料理所講究的。







龜萬 濁酒氣泡酒

喝起來有點類似台灣原住民的小米酒，剛開始喝～會感覺到它，帶著淡淡的米香，在嘴裡漫延開來後，慢慢轉變為果香，口感上偏清爽，經常被拿來當餐前酒，也是最受女性喜愛的日本酒。





《未成年請勿飲酒‧禁止酒駕》







先附-季節時蔬佐和風胡麻醬

日本懷石料理裡的先附就像開胃菜般，今天使用的季節時蔬是營養滿分的菠菜，包裹著生鮮干貝涼拌日式胡麻醬與特製醋凍。



獨家手法料理的新鮮干貝，吃起來特別鮮甜、口感特別Q～











輕食-竹葉鯛魚壽司

還未正式進入餐點主題，會以輕食先讓你墊墊胃。

利用炙燒方式將魚香帶出、逼出鮮味，讓魚肉的甜味與魚皮融合一起，吃起來較沒有魚皮的油膩感，接著運用竹葉提升整體香氣，小小的鯛魚握壽司，讓我更加期待。















純米吟釀 萬坊

使用環保模範都市水俣市越小廠生產的「合農鴨法無農藥米」精心釀造，喝起來清爽順口，散發著淡淡吟醸香氣。





《未成年請勿飲酒‧禁止酒駕》



御椀-柚香松茸鱧魚

鱧魚肉吃起來肉質Q彈，利用鹽與醬油調味的清湯，特別清爽。















千代の園大吟醸EXCEL

喝起來帶著清爽果香，特別使用具有特色的軟木塞封瓶法，能加速催熟作用，具有完美的平衡感與清爽味道。



這瓶日本酒合適久放，而且越沈越香，第2～3年會變成陳靜的淡香與柔和並王道的大吟釀口感。過了5年後，轉變為抹上一縷褐色的酒，為您帶來更為醇厚的濃香。





《未成年請勿飲酒‧禁止酒駕》







向附-生魚片盛合

新鮮現切的生魚片，特別附上三種不同佐料，分別為 雪花鹽、日式醬油與柚子醋，雪花鹽可以提升食材的鮮甜度，而且完全不死鹹，是市面上少見的佐料。















▼ 雪花鹽

▼ 雪花鹽



吟釀原酒

酒精濃度18度的吟釀原酒，味道濃厚，適合冰鎮過後飲用，特別使用威士忌杯加冰塊，冰涼的清爽感特別合適搭配濃厚的食材風味，喝起來的口感層次相當豐富。





《未成年請勿飲酒‧禁止酒駕》







烤物-季節鮮魚幽庵燒

在日本懷石料理中經常被拿來當主菜的一道料理，以 醬油、味醂、日本酒 特調醬汁，使用當季鮮魚浸泡30分鐘後香烤，今天使用的季節鮮魚是土魠魚，淋上新鮮檸檬原汁，吃起來口感紮實飽滿。











鍋物-黑毛和牛生姜鍋

來自日本鹿兒島的A5和牛，有著如大理石紋般的油花分佈，為保留軟嫩細緻的口感，鍋底溫度維持在70～80度之間，故意不讓它沸騰，輕涮幾下使肉色呈嫩粉紅色後，包上少許的薑絲，淋上精心熬煮的昆布柴魚高湯，增添熟成度。



吃起來鮮嫩多汁，尤其是湯頭特別清甜、不油膩，這時～根本完全顧不得形象，直接將碗拿起來全部喝光光。（笑）







▼ 日本鹿兒島A5和牛









▼ 黑毛和牛生姜鍋





▼ 日本鹿兒島A5和牛▼ 黑毛和牛生姜鍋



亀萬 玄米酒

將無農藥米製成未經拋光的糙米，採用100%精米釀製而成，喝起來濃郁醇厚，特別適合搭配 中式餐點、肉類料理 等等，重口味的料理。





《未成年請勿飲酒‧禁止酒駕》







主食-米飯 赤味噌湯 漬物

日本懷石料理的特色，一口米飯、一口漬物，再喝一口湯。







菓物-季節水果、果凍拼盤

今天使用的季節水果是日本麝香葡萄與台灣水梨，香甜多汁，以糖粉自家手打的透明果凍，為這道甜品增添些許的視覺美感。













[ 店家資訊 ]



味屋私廚 民權店

地址：台北市內湖區民權東路六段15巷16號2樓

電話：02 8751 6271

營業時間：11:30–14:30/17:30–21:00（預約制）



粉絲團：

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地址：台北市內湖區民權東路六段15巷16號2樓電話：02 8751 6271營業時間：11:30–14:30/17:30–21:00（預約制）粉絲團：







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本文皆為本人親自試用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。