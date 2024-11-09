能夠營業超過十五年的居酒屋，是不是很厲害？

最具日式風格的大村武串燒居酒屋辦到啦！跟大家分享大村武串燒居酒屋的士林店！

大村武串燒居酒屋-士林店

地址：台北市士林區基河路255號

電話：02-2883-0777

時間：週一至週日 18:00-01:00

大村武串燒居酒屋-士林店可由捷運淡水線士林站或者劍潭站步行都約十分鐘，位於三角路口很顯眼，更是在士林夜市已經超過十年的人氣居酒屋！

天氣舒爽的時候，可以選擇坐戶外，還可以看看串燒師認真烤串的樣子喔！

大村武非常具有日式風格，牆上也展示超多日本酒，最特別是，如果是當天的壽星還可以在許願牆留下生日願望！

大村武串燒居酒屋-士林店有戶外區也有室內桌，二樓更具私密性，包廂也有服務鈴，一按服務就到，如果要家族聚餐或部門包場也很適合！

大村武串燒居酒屋-士林店的菜單，總類眾多，想要吃的都能被滿足！

跟大家分享大村武串燒居酒屋-士林店的美味！

壽喜燒牛花肉 NT $180

辣味噌雞腿肉 NT $190

蒸煮奶油綜合菇 NT $110

起司牛肉丸二串 NT $180

迷迭香雞腿排 NT $180

一夜干水針魚 NT $100

盬葸豬舌 NT $300超級限量

芥末豬五花二串 NT $140

盬烤雞胗二串 NT $110

明太子風味脆薯 NT $120

巧克力波波球 NT $100平日限定

壽喜燒牛花肉 NT $180

壽喜燒口味的牛五花，瘦肉肥肉相間，吸收豐富的醬汁，讓肉質更香嫩，好吃！

辣味噌雞腿肉 NT $190

鹹香的辣味噌雞腿肉，個人覺得不是太辣，但鹹香鮮嫩的雞腿肉很是下飯！

蒸煮奶油綜合菇 NT $110

香菇、杏飽菇等綜合菇，讓喜歡吃菇類的朋友可以一次滿足！吃起來清淡Q彈！

起司牛肉丸二串 NT $180

不是想要點就有的限量起司牛肉丸，彈牙的口感一定要試一下！

迷迭香雞腿排 NT $180

醃漬迷迭香醬料的雞腿排，帶著淡淡的清香且鮮嫩爽口不油膩！

一夜干水針魚 NT $100

讓人驚艷的一道菜，用火烤得香酥帶著烤魷魚的香氣，不用沾醬就能吃出肉質甘甜，好美味！

盬葸豬舌 NT $300

芥末豬五花二串 NT $140

盬烤雞胗二串 NT $110

特別要大推一下盬葸豬舌，是超級限量，能吃到好幸福！串燒都烤得恰恰好，不乾柴又彈牙可口！

明太子風味脆薯 NT $120

綿密細膩的明太子，讓薯條吃起來口感更豐富有層次～

巧克力波波球 NT $100

居酒屋有甜點就給讚啦！切開有驚喜的巧克力波波球，限定平日提供，吃起來富有嚼勁，爆漿的巧克力醬邪惡又好吃！

朝向二十年邁進的大村武串燒居酒屋-士林店，提供道地的日式串燒料理，濃濃的日式裝璜彷彿身在日本，滋滋作響的串烤時而蹦出熱烈的焰火，就像店主熱情的邀約，讓我們在大村武串燒居酒屋感受煙火人情味！

大村武串燒居酒屋-士林店

地址：台北市士林區基河路255號

電話：02-2883-0777

時間：週一至週日 18:00-01:00

FB：https://www.facebook.com/ot28830777/?locale=zh_TW

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