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說到披薩跟鳳梨啊，第一時間跟我一樣想到夏威夷披薩的請舉手！嗯好了手放下，看來所有人都一樣嘛。之前網路上不是說若想要一秒激怒義大利人，就是給他吃夏威夷披薩！因為大部份的義大利人都覺得披薩上不能放鳳梨，我雖然不是義大利人但我也很反對鳳梨放在披薩上喔！這是我個人的堅持！（握拳

我有個做披薩的朋友說，他放假想找家人去吃披薩學習學習別人的優點都被無視，想問我願不願意陪他去找披薩吃？沒問題沒問題，剛好有人推薦我去吃聽說連義大利人都點頭的創意鳳梨披薩！他一整個心花怒放啊，想必以窯烤披薩以及自製生麵出名的棒可所特別推出的這款鳳梨披薩應該也會讓我滿意吧？不然我也會一秒被激怒喔！（握拳

BANCO 窯烤 Pizza 八德門市

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台北市松山區八德路三段108號 請點我開始BANCO窯烤Pizza八德門市導航

11:30–15:30、17:00–21:30，無公休日若有臨時營業變動請依店家公告為準。

停車資訊：店家後方有收費停車場，但收費我個人覺得小貴因為一小時要120元雖然去全聯買東西好像可以折抵，朋友說他停小巨蛋40元/H但有點遠，最後發現原來阿樹國際旅店底下的停車場50元/H而且比較近，大家可以參考一下囉。

店家環境

一進門右邊是一排的靠窗雅座，往後一點則是四人桌喔。但最吸引我目光的則是櫃檯旁那個窯烤爐！而且一眼就看見窯烤爐裡有燒得火紅的柴火呢～嗯，這燒柴的香氣應該是龍眼木吧！？

店長看我們對這窯烤爐非常感興趣，（沒錯，我正陶醉在窯烤爐外頭那一塊塊非常有質感的馬賽克磁磚上！超美的呢！）就跟我介紹了一些這座窯烤爐的特色。

原來這整座窯烤爐的每一塊磚每一粒砂都是從義大利的拿波里進口到這裡！再由拿波里的匠人來台蓋的！我說BANCO啊BANCO，你們也太講究了吧～

我回頭看了一下我朋友，他也正對著這座窯投以讚嘆的眼光！同為窯烤披薩的職人，他當然知道光是暖爐就要兩個小時才能到達想要的溫度，但也因為溫度夠高，披薩烤得才好吃而且速度也快呢。但他店裡的窯是自己跟從義大利來的朋友一起蓋的，他也說還是自己用習慣的窯烤出來的披薩才是最棒的啦，不過還是覺得BANCO的窯非常的美，當然美啦～光是從義大利進口來的材料就所費不貲了！！！

一樓走到底穿過開放式的廚房之後，會看到一個下樓的樓梯，底下傳來非常熱鬧的聲音！（BANCO地下城？？

喔喔喔，地下室竟然有好多人！原來是包場的客人啦，地下室可以容納這麼多人，還有三台大電視要一起看球賽或是投影什麼的都行～可預約包場喔，而且桌椅還是可移動式的呢超方便聚餐的。

今天我們選了後面靠窗的四人座位，我個人是很喜歡這裡的光線啦～但如果覺得西曬太熱的話可以把窗簾放下來。

像是這樣就不會覺得熱啦，咦？？為什麼桌邊的立燈上面多了一個架子呢？喔喔喔！原來是給所謂的孤獨美食家使用的手機台啦（謎之音：真的是太適合你了！）

確認好手機鏡頭的位置後按下倒數攝影，然後把手機放在架子上面～再坐下來拿起美食擺好Pose～3,2,1～喀嚓！自己一個人也可以拍出美美的美食照耶。想拍短影音的話也不用在桌上架腳架，由上往下的俯視視角拍起來很好看呢。

BANCO棒可窯烤披薩菜單

因為棒可好吃好喝的東西實在多，所以菜單也很大本超多頁的！所以想仔細看看棒可八德門市菜單的同學可以點下方的連結去一探究竟唷！不只有最新的餐點還有優惠的多人套餐呢。

BANCO 窯烤 Pizza 八德門市菜單

餐點介紹

干貝蒜香生麵

一直很喜歡吃棒可的義大利麵，因為用的都是自製的生麵～而且都是當日製做的！！！特別的Q彈又爽口！軟硬適中而且帶著淡淡的麵粉香氣，我很認真的跑去問店長說有沒有打算單獨賣生麵給客人！結果店長也很認真的說基本上每天都是賣光光的啦～

帶著蒜香的義大利麵真好吃，而且奶油干貝也很鮮嫩入味！

豪華肉拼盤佐醃漬幼條瓜

嗯，剛端上來的時候我得說我一時間找不到肉……說好的豪華肉拼盤呢！！？？服務員小姐姐笑著說這可是用嚴選的豬肉加上南法普羅旺斯的綜合香草製成的美味香腸喔！

啊歹勢香腸當然算是肉啦，而且一次還有四條真的份量不少呢！

咬下去肉汁四溢！吃得出來香腸裡的絞肉很大塊，而且肥瘦比例調得很剛好，又帶著非常芳香的各式香草氣味搭配的非常和諧，仔細一看原來在製做香腸的候已經把普羅旺斯香草揉在絞肉裡了啦，難怪我剛剛看了半天找不到香草在哪！（笑

配著幼條瓜吃真不錯啊～口感也很加分！（舉牌認可

幼條瓜算是比較少見的配菜啦，有點像是酸黃瓜的味道但特別的爽脆！帶著濃濃的法式風情～特別適合搭配開胃菜及肉類來食用。當然也不能錯過生菜搭配巴沙米克醋喔！我最喜歡巴沙米克醋的葡萄香氣了。

檸檬氣泡水

清爽細緻微汽泡，冰冰涼涼喝起來很舒服，非常適合在吃完一道菜後喝，再繼續品嚐下一道菜這樣就可以清楚的吃到第二道餐點的原始風味呢。

膠原蛋白白葡萄氣泡飲

飲用前請攪拌均勻喔，膠原蛋白喝起來香香甜甜，太適合我們這種中老年人了（？？），希望朋友喝了也可以變美麗～～～（偷笑

金鑽鳳梨醬煙燻火腿披薩

喔喔！來了來了，我們期待已久的鳳梨披薩來了！店長介紹說這可是勇奪今年CAPUTO盃世界披薩職人錦標賽創意披薩季軍的披薩！咦？我們幾個非常仔細的在找鳳梨在哪裡……

本來以為上面黃色的是鳳梨乾之類的，但原來是黃蕃茄啦～～～哪說好的鳳梨呢？（戴上老花眼鏡

哎！原來掀開生火腿之後才會看到預先抹在披薩上面的金鑽鳳梨醬啦！身旁的披薩店老闆非常驚訝，因為他不曾想過可以把鳳梨作成果醬然後使用在披薩製作上啊！

又一個驚為天人！單吃略鹹的生火腿跟金鑽鳳梨竟然這麼合，再加上起司增香～我一個人就吃掉了四片！當我把手伸向第五片的時候朋友才驚覺他快沒得吃了！！！

甜度高酸度低的金鑽鳳梨做成果醬之後的香氣很棒，而這股甜中帶著微酸的氣味跟生火腿配合著一起吃非常的美味～衝突什麼的完全不存在啦～難怪是號稱連義大利評審都稱讚的鳳梨披薩呢！（雙姆指

松露野菇普羅旺斯香草肉披薩

還沒上桌就聞到松露那種非常讓人舒服的香氣，許多的肉肉與野菇被融化的莫札瑞拉起司包圍著～分量感十足，而且聞久了就知道這裡用的松露醬等級很高！因為香而不濃且餘韻流長啊～～～

主廚大人超大氣的放上滿滿的莫札瑞拉起司！

吃起來還會牽絲～而且口感非常的溫潤！而且眼尖的同學應該認出來了吧？放在肉披薩上面的肉肉跟我們剛剛吃光的那盤豪華肉拼盤佐醃漬幼條瓜裡的香腸是一樣的喔！

這也代表說想多吃點蔬菜的同學可以點肉拼盤，像我們一樣的愛吃鬼就可以放膽地選擇肉披薩啦！

熱帶巴巴

這可是棒可的招牌甜點！看起來有點像是奶油麵包卻是一種海綿蛋糕喔。烤好之後的巴巴會浸泡在蘭姆酒裡面，吸飽了蘭姆酒以及糖漿的巴巴！讓人吃到香甜也品味到淡淡的酒香～而且巴巴依然保有著綿密的口感，搭點巴巴上頭附著的糖漬橙皮跟鮮奶油一起吃啊～清香不膩！

經典酒香手工提拉米蘇

我就問，怎麼這麼大一份？？？我一個人肯定吃不完啦…咦？我家披薩店老闆呢？？？（張望中

雖然因為朋友顧著看店長做披薩導致這個提拉米蘇有點融化了，但還是非常好吃～因為這麼說啦，底下的手指蛋糕吸滿了更多的精華所以更好吃了（笑

布丁苦苦

朋友吃了一口說味道不錯，但這真的是每天會賣到缺貨的甜點嗎？你挖深一點！直接給他挖到底就對了啦！底下那一層微苦不澀的焦糖糖漿配上烤布丁才是一個完美的布丁苦苦啦，ＯＫ？？？