桃園龍潭美食「帝王食補龍潭店」，店家設有免費停車場方便停車，除了招牌的薑母鴨以外，還有烏蔘雞、松露雞、胡椒豬肚雞、一品紅燒羊、西漢山羊肉可以搭配成鴛鴦鍋！還有多款蔬菜及配料可加點入鍋！熱炒的品項也很多元！約三五好友來這聚餐吃鍋準沒錯！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表供參考！

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【帝王食補-龍潭店】 ▋地址：桃園市龍潭區大昌路一段15號 ▋電話：03-489-6671 ▋營業時間：16:00-凌晨01:00

▲「帝王食補-龍潭店」位於大昌路一段上，距離龍潭大池也不遠，也可以先去龍潭大池散步觀光再來用餐唷！店家附設免費停車場，無論要停機車或汽車都很方便！

▲「帝王食補-龍潭店」的內用空間蠻寬敞的，座位數很多，也有貼心提供兒童座椅！

▲店內有小方桌和大圓桌，無論是小家庭、三五好友、團體聚餐都沒問題👌

▲最酷的是「帝王食補-龍潭店」還有一間兒童遊戲室，可以讓小朋友在這邊玩溜滑梯唷！帶小朋友來這用餐不但有得吃還有得玩呢！

▲店內冷藏櫃的飲料品項蠻多的～我就隨手拍了飲品價目表給大家參考囉（喝酒不開車，開車不喝酒）（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）。

【帝王食補-龍潭店｜完整菜單MENU】

▲這是「帝王食補-龍潭店」的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

▲若是要外帶的朋友，可以點700元的A餐或900元的B餐！主鍋可以補差價做更換，套餐內容品項各一份，恕不更換！建議提前致電跟店家預約，這樣到現場就能直接取餐，可以減少等候的時間！

▲「帝王食補-龍潭店」不只有賣薑母鴨～他們居然還有烏蔘雞、松露雞、胡椒豬肚雞、一品紅燒羊、西漢山羊肉這幾款鍋品呢！都可以依照個人喜好搭配成鴛鴦鍋✌️

▲薑母鴨是薑母＋紅面番鴨公，這紅面番鴨公至少需養足120天且重達5台斤，他的肉質口感有嚼勁又耐煮！而一斤鴨四兩薑就是他們的完美比例！含酒的薑母鴨則會加入一整瓶的紅標米酒！

▲桌面上都有豆腐乳和辣醬油可以自取，無論是肉、蔬菜或配料，沾豆腐乳都超讚啦👍

【西漢山羊肉鍋】

▲「帝王食補」的羊肉鍋有一品紅燒羊和西漢山羊肉鍋這兩款，一品紅燒羊是微辣的重口味湯底，而西漢山羊肉鍋則是比較偏向中藥的溫順鍋品，吃得到帶皮的山羊肉，喝起來則是甘甜不燥熱！

【高麗菜／大陸妹】

▲因為我們點的薑母鴨有含酒，不建議一開始就下青菜，因為會比較容易變苦，建議是在湯煮滾15分鐘後再加入高麗菜，等酒精揮發以後較能吃到蔬菜的甜味唷！

【金針菇／鴨血】

▲金針菇和鴨血也是缺一不可的基本款吧！無論是要加到薑母鴨或是西漢山羊肉鍋都很適合！

【鴨香蛋餃】

▲這款鴨香蛋餃是店家推出的新品，選用獨家的金黃蛋餅皮，裡面包裹著鴨肉及豬肉的內餡，口感紮實且吃得到蛋香味，建議煮熟後趕快撈起來，不然在鍋裡面容易散掉唷！

【丸子三兄弟】

▲丸子三兄弟的內容物有招牌小丸子、小菲力和水晶餃！我個人特愛QQ的水晶餃～每次來都必點啦！

【玉子福寶 】

▲這款玉子福寶也是店家推出的新品，是嚴選魚漿與蛋液製作成的魚豆腐，上面還印有獨家的LOGO，不只好看又好吃呢！

【帝王饗鈴卷】

▲帝王饗鈴卷推薦必點！他是使用非基改黃豆，以植物油酥炸，大概只要涮個2-3秒就可以輕鬆吸附湯汁！如果涮太久的話，會變成軟趴趴的，口感就沒那麼好囉！

【黃金麵線】

▲黃金麵線是我每次到帝王食補必點的，他們也有販售生的黃金麵線，可以買回家自己煮！而這金黃色的麵線主要是加了薑黃！我自己是喜歡拌著湯一起吃😋

▲整體來說，這間「帝王食補-龍潭店」室內的空間很寬敞，座位數也很多，還貼心備有兒童座椅及兒童遊樂區，一旁就有免費停車場方便停車！主鍋都可以搭配成鴛鴦鍋唷！而含酒的薑母鴨很夠味好喝，西漢山羊肉鍋則是吃得到帶皮的山羊肉，喝起來甘甜不燥熱！配料我推薦必點的是黃金麵線、帝王饗鈴卷、丸子三兄弟、玉子福寶！無論是要約著朋友一起來聚餐，或是買回家煮鍋團聚，帝王食補都是你很不錯的選擇唷👍

***本文感謝”帝王食補-龍潭店”邀約,內文為真實感受分享**

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