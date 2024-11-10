最近聽說流行北歐式健走，可以讓全身都運動到，

喜歡運動的我也很好奇，就搜尋資訊瞭解一下到底是什麼樣的運動。

原來這本是越野滑雪者夏季的訓練方式，

也就是將滑雪動作拿到陸地上來做，走路時透過健走杖的 推push和拉pull ，

就像模擬滑雪動作，成為輔助健走的工具，也因此被稱為 PP健走杖 ，

這健走杖很特別，是有壓力定向輪的健走杖喔。

自從六月膝蓋不適我就減少運動，八月底看了醫生，

除了物理治療的動作，也需要鍛鍊腿力與核心肌力，

於是就入手了ProPacer PP健走杖，打算下班後運動就靠它了。

PP健走杖與一般健走杖最大不同，就是底部有壓力定向輪，

向前拉會跟著向前動，往後推手杖時定向輪會固定住，進而產生推力 。

透過壓力定向輪與地面接觸時的推進力，帶動上半身挺直伸展，

增強核心肌群發展與上肢力量，達到全面性的有氧運動，

提升心肺功能，消耗熱量，比起一般的健走，強度更高。

此外，用PP健走杖走起來更穩定平衡，對於年長者來說也有很大的好處。

除了有壓力定向輪，它也可以替換金屬尖頭或泥托與杖尖套，

是登山健走兩用設計。

ProPACER PP健走杖使用高強度7075航太級鋁合金輕量材質製作，

每支只有175公克，是目前市面上最輕的鋁合金健走杖，

堅固輕便之外，還有四個顏色可選，看起來也很時尚。

一般健走杖只有一條帶子連在握把上，PP健走杖有可拆卸式三角腕帶，

分左右邊，用魔鬼氈黏扣，方便穿戴，使用過後可拆卸清洗，保持乾淨衛生。

大拇指穿過腕帶，將魔鬼氈黏好。

輕輕一壓就卡進握把裡，也是一鍵按壓即可鬆脫，

輕鬆迅速穿脫，方便隨時要拿取其他物品。

專利設計20度鵝頸式握把與一般健走杖直立的握把不同，

鵝頸握把的設計讓手腕不需刻意扭曲，可以自然輕鬆的握持，

減輕手腕壓力，有效保護手腕關節，拿起來特別順手服貼。

PP健走杖的壓力定向輪用吸震PU材質製作，輕巧耐磨，可順應各種地形使用，

比一般健走杖更能止滑及減少震動。

而PP健走杖扳開壓力定向輪後就是金屬尖頭，

另外附有泥托與能止滑的杖尖套，如果地形需要，也可隨時替換。

調整長度的快扣採用金屬外扣，調整好長度後可確認鬆緊度，

金屬外扣通過TUV SUD產品認證，不易鬆脫，

正確使用下，穩定性比一般可調式手杖更好，使用更可靠。

使用前要先調整長度，杖身長度最長140公分，適用身高150~195公分，

最適合健走杖的長度大約是身高的70%。

可以先調一支，另一支再調成同樣長度即可，

要注意將輪子與鵝頸握把調整成同一個方向，才能順順的走喔。

調整好高度，將腕帶置入握把，拿起來真的很輕鬆，就要來試走囉。

健走杖可向前拉，往後推時會定住，不會滑掉，

比一般健走杖有更強而穩定的支撐。

大步向前走，手會出力往後推，上半身也挺直了。

走起來很穩，手也出力，走後感覺有點痠，

也練到了手的上臂肌肉，覺得手臂變得比較有力。

才走一會兒就出汗了喔。

走累了擦個汗，一鍵按壓，三角腕帶直接脫離握把，

拿取手帕擦汗也不卡卡，非常方便。

使用手機看訊息、接電話或拍照也是一按就能脫離手把，方便拿取手機。

PP健走杖的壓力定向輪採用吸震PU材質製作，輕巧耐磨，可順應各種地形使用，

無論是水泥步道、柏油路面、草地、紅磚、土地、軟墊、PU跑道或磨石子地板，

都能使用，一開始最好先試用看看，穩固再走。

我也走了一小段，經過好幾種不同的地面，都能穩穩地向前走。

如果是好天氣，我喜歡在戶外公園走。

萬一下雨天，有許多校園放學後開放，我會在校園走廊走。

平時保養也不難，使用後如果受潮，要把各關節拔出，

內外都擦乾，檢查裝置是否完好。

為了有更好的體態和健康，我要帶著ProPACER PP健走杖努力地健走。

好朋友們，趕快來加入運動健走的行列吧！

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