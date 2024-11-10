最近聽說流行北歐式健走，可以讓全身都運動到，
喜歡運動的我也很好奇，就搜尋資訊瞭解一下到底是什麼樣的運動。
原來這本是越野滑雪者夏季的訓練方式，
也就是將滑雪動作拿到陸地上來做，走路時透過健走杖的推push和拉pull，
就像模擬滑雪動作，成為輔助健走的工具，也因此被稱為PP健走杖，
這健走杖很特別，是有壓力定向輪的健走杖喔。
自從六月膝蓋不適我就減少運動，八月底看了醫生，
除了物理治療的動作，也需要鍛鍊腿力與核心肌力，
於是就入手了ProPacer PP健走杖，打算下班後運動就靠它了。
PP健走杖與一般健走杖最大不同，就是底部有壓力定向輪，
向前拉會跟著向前動，往後推手杖時定向輪會固定住，進而產生推力。
透過壓力定向輪與地面接觸時的推進力，帶動上半身挺直伸展，
增強核心肌群發展與上肢力量，達到全面性的有氧運動，
提升心肺功能，消耗熱量，比起一般的健走，強度更高。
此外，用PP健走杖走起來更穩定平衡，對於年長者來說也有很大的好處。
除了有壓力定向輪，它也可以替換金屬尖頭或泥托與杖尖套，
是登山健走兩用設計。
ProPACER PP健走杖使用高強度7075航太級鋁合金輕量材質製作，
每支只有175公克，是目前市面上最輕的鋁合金健走杖，
堅固輕便之外，還有四個顏色可選，看起來也很時尚。
一般健走杖只有一條帶子連在握把上，PP健走杖有可拆卸式三角腕帶，
分左右邊，用魔鬼氈黏扣，方便穿戴，使用過後可拆卸清洗，保持乾淨衛生。
大拇指穿過腕帶，將魔鬼氈黏好。
輕輕一壓就卡進握把裡，也是一鍵按壓即可鬆脫，
輕鬆迅速穿脫，方便隨時要拿取其他物品。
專利設計20度鵝頸式握把與一般健走杖直立的握把不同，
鵝頸握把的設計讓手腕不需刻意扭曲，可以自然輕鬆的握持，
減輕手腕壓力，有效保護手腕關節，拿起來特別順手服貼。
PP健走杖的壓力定向輪用吸震PU材質製作，輕巧耐磨，可順應各種地形使用，
比一般健走杖更能止滑及減少震動。
而PP健走杖扳開壓力定向輪後就是金屬尖頭，
另外附有泥托與能止滑的杖尖套，如果地形需要，也可隨時替換。
調整長度的快扣採用金屬外扣，調整好長度後可確認鬆緊度，
金屬外扣通過TUV SUD產品認證，不易鬆脫，
正確使用下，穩定性比一般可調式手杖更好，使用更可靠。
使用前要先調整長度，杖身長度最長140公分，適用身高150~195公分，
最適合健走杖的長度大約是身高的70%。
可以先調一支，另一支再調成同樣長度即可，
要注意將輪子與鵝頸握把調整成同一個方向，才能順順的走喔。
調整好高度，將腕帶置入握把，拿起來真的很輕鬆，就要來試走囉。
健走杖可向前拉，往後推時會定住，不會滑掉，
比一般健走杖有更強而穩定的支撐。
大步向前走，手會出力往後推，上半身也挺直了。
走起來很穩，手也出力，走後感覺有點痠，
也練到了手的上臂肌肉，覺得手臂變得比較有力。
才走一會兒就出汗了喔。
走累了擦個汗，一鍵按壓，三角腕帶直接脫離握把，
拿取手帕擦汗也不卡卡，非常方便。
使用手機看訊息、接電話或拍照也是一按就能脫離手把，方便拿取手機。
PP健走杖的壓力定向輪採用吸震PU材質製作，輕巧耐磨，可順應各種地形使用，
無論是水泥步道、柏油路面、草地、紅磚、土地、軟墊、PU跑道或磨石子地板，
都能使用，一開始最好先試用看看，穩固再走。
我也走了一小段，經過好幾種不同的地面，都能穩穩地向前走。
如果是好天氣，我喜歡在戶外公園走。
萬一下雨天，有許多校園放學後開放，我會在校園走廊走。
平時保養也不難，使用後如果受潮，要把各關節拔出，
內外都擦乾，檢查裝置是否完好。
為了有更好的體態和健康，我要帶著ProPACER PP健走杖努力地健走。
好朋友們，趕快來加入運動健走的行列吧！
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